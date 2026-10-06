Space X-aktien rusade – liksom Musks förmögenhet

Det är bland annat framgångsrika raketuppskjutningar och olika AI-satsningar som kan förklara uppgången.

Börsnoteringen av Space X i juni gjorde snabbt Elon Musk till världens första dollarbiljonär.

När bolaget introducerades den 12 juni låg noteringskursen på 135 dollar per aktie. Bolaget steg som mest till över 200 dollar innan kursen sjönk men är nu tillbaka på den högsta nivån sedan i juni.

Enligt Forbes lista i realtid över världens rikaste uppgår Musks förmögenhet nu till 1,05 biljoner dollar, utifrån hans innehav i Tesla och Space X.