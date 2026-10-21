Musk bekräftar: Vill slå ihop Tesla och SpaceX

”Tycker jag att det vore en bra idé? Ja”, säger Musk enligt BBC.

Han tillade att det finns mycket att vinna på en sammanslagning, men varnade för att betrakta affären som given.

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AI och rymden bakom planerna

Enligt BBC handlar planerna inte bara om att samla två välkända varumärken under samma tak. Bolagen har allt fler gemensamma intressen inom AI, robotik, chiputveckling och datorkapacitet.

Tesla utvecklar självkörande fordon, robotar och energilösningar. SpaceX driver satellitnätverket Starlink och investerar kraftigt i AI-infrastruktur och datacenter. En sammanslagning skulle kunna göra det enklare att samordna investeringar och teknik mellan verksamheterna.

SpaceX:s senaste kvartalsrapport ger en bild av varför bolaget har blivit mer än en traditionell rymdaktör. Under tredje kvartalet ökade omsättningen med 161 procent till 14,6 miljarder dollar. Nettovinsten landade på 4,4 miljarder dollar, jämfört med en förlust på omkring 1,1 miljarder dollar ett år tidigare.

AI-verksamheten stod för 7,6 miljarder dollar i intäkter och blev därmed bolagets största intäktskälla. Starlink, som säljer satellitbaserat internet, omsatte 5,2 miljarder dollar. Det rapporterar bland andra Reuters och Euronews.