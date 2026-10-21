Elon Musk vill slå ihop Tesla och SpaceX till ett teknikimperium värt 3 500 miljarder dollar, bekräftar han i samband med SpaceX kvartalsrapport.
Musk bekräftar: Vill slå ihop Tesla och SpaceX
Spekulationerna om huruvida Tesla och SpaceX ska slås ihop har duggat tätt länge, som Dagens PS tidigare rapporterat om.
Nu bekräftar Elon Musk att en sådan plan finns. Musk bekräftade på tisdagen att särskilda kommittéer inom de båda bolagen undersöker möjligheten. Under ett samtal med analytiker i samband med SpaceX:s kvartalsrapport sade han att en sammanslagning vore en bra idé, men betonade att det ännu inte finns någon överenskommelse.
”Tycker jag att det vore en bra idé? Ja”, säger Musk enligt BBC.
Han tillade att det finns mycket att vinna på en sammanslagning, men varnade för att betrakta affären som given.
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AI och rymden bakom planerna
Enligt BBC handlar planerna inte bara om att samla två välkända varumärken under samma tak. Bolagen har allt fler gemensamma intressen inom AI, robotik, chiputveckling och datorkapacitet.
Tesla utvecklar självkörande fordon, robotar och energilösningar. SpaceX driver satellitnätverket Starlink och investerar kraftigt i AI-infrastruktur och datacenter. En sammanslagning skulle kunna göra det enklare att samordna investeringar och teknik mellan verksamheterna.
SpaceX:s senaste kvartalsrapport ger en bild av varför bolaget har blivit mer än en traditionell rymdaktör. Under tredje kvartalet ökade omsättningen med 161 procent till 14,6 miljarder dollar. Nettovinsten landade på 4,4 miljarder dollar, jämfört med en förlust på omkring 1,1 miljarder dollar ett år tidigare.
AI-verksamheten stod för 7,6 miljarder dollar i intäkter och blev därmed bolagets största intäktskälla. Starlink, som säljer satellitbaserat internet, omsatte 5,2 miljarder dollar. Det rapporterar bland andra Reuters och Euronews.
Musk måste hantera intressekonflikter
En affär skulle också innebära betydande utmaningar. Musk är vd för båda företagen och har därför ett direkt intresse av hur en eventuell affär utformas. Han uppgav att han inte deltar i kommittéernas arbete på grund av denna intressekonflikt.
Enligt BBC värderas Tesla till omkring 1 500 miljarder dollar och SpaceX till cirka 2 000 miljarder dollar. En sammanslagning skulle därmed kunna skapa ett bolag värt ungefär 3 500 miljarder dollar, vilket skulle göra affären till en av de största företagsfusionerna någonsin.
Det finns dock flera hinder kvar. Kommittéerna har ännu inte kommit överens om villkoren, och en affär skulle kräva stöd från Teslas aktieägare. Musk har själv beskrivit den nödvändiga uppslutningen som en hög tröskel.
Marknaden reagerade positivt på beskedet. SpaceX-aktien steg omkring 8 procent i efterhandeln, medan Tesla-aktien gick upp knappt 2 procent, enligt Reuters.
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