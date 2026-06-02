Det tar 83 år att bli miljonär – om du gör det här vanliga misstaget

I gruppen 75 år och äldre är hela 22 procent miljonärer.

Är man ung, miljontörstande och inte gärna vill vänta till 80-årsåldern finns det vissa misstag att undvika.

Sparkontot bromsar sparandet

Det största misstaget för den som försöker spara ihop en miljon är att låta pengarna ligga på ett sparkonto.

PS har tidigare konstaterat att många svenskar idag har för mycket pengar liggandes där. Det är negativt, eftersom man då går miste om möjligheten till bättre avkastning. Dessutom kan pengarna förlora värde över tid på grund av inflationen.

Vill man bygga upp ett större och mer långsiktigt sparande är sparkontot en långsam väg att vandra, inte minst då många sparkonton – främst hos storbankerna – idag erbjuder konton med väldigt låg eller ingen ränta.

Enligt ett räkneexempel från Avanza skulle det ta 83 år att nå en miljon kronor i sparande om man sparar 1 000 kronor i månaden på ett sparkonto utan ränta.

Har sparkontot en ränta på 2 procent tar det 51 år.

