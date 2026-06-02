Miljonen är en milstolpe för många sparare. Men vägen dit kan vara antingen lång – eller väldigt lång. Det kan faktiskt handla om flera decennier, beroende på hur du placerar dina pengar.
Det tar 83 år att bli miljonär – om du gör det här vanliga misstaget
Idag är det ungefär 1 av 10 svenska hushåll som har över en miljon på kontot. Bland Avanzas kunder handlar det om drygt 8 procent – en siffra som stiger med åldern.
I gruppen 75 år och äldre är hela 22 procent miljonärer.
Är man ung, miljontörstande och inte gärna vill vänta till 80-årsåldern finns det vissa misstag att undvika.
Sparkontot bromsar sparandet
Det största misstaget för den som försöker spara ihop en miljon är att låta pengarna ligga på ett sparkonto.
PS har tidigare konstaterat att många svenskar idag har för mycket pengar liggandes där. Det är negativt, eftersom man då går miste om möjligheten till bättre avkastning. Dessutom kan pengarna förlora värde över tid på grund av inflationen.
Vill man bygga upp ett större och mer långsiktigt sparande är sparkontot en långsam väg att vandra, inte minst då många sparkonton – främst hos storbankerna – idag erbjuder konton med väldigt låg eller ingen ränta.
Enligt ett räkneexempel från Avanza skulle det ta 83 år att nå en miljon kronor i sparande om man sparar 1 000 kronor i månaden på ett sparkonto utan ränta.
Har sparkontot en ränta på 2 procent tar det 51 år.
Börsen kan kapa flera decennier
Skillnaden blir stor om pengarna i stället investeras på börsen. Med ett månadssparande på 1 000 kronor och en antagen årlig avkastning på 7 procent tar det 27 år att nå miljonen.
Det är alltså 56 års kortare väntan jämfört med den som sparar på ett nollräntekonto.
Förklaringen är ränta på ränta-effekten. I början är det de egna insättningarna som gör nästan hela jobbet. Men med tiden börjar avkastningen stå för en allt större del av kapitalet.
Ju mer du sparar – desto snabbare går det
Ditt sparbelopp spelar förvisso också stor roll. Avanzas kunder sparar i snitt 4 910 kronor i månaden.
Med den summan tar det lite mindre än 12 år att nå den första miljonen.
