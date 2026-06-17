Det här oroar svenskarna mest just nu

Konsumtionsvaror och bränslepriser

Annat som oroar är priset på vanliga konsumtionsvaror och bränsle. Där svarar 57 respektive 54 procent att de känner ganska eller mycket stor oro för stigande priser.

Detta sker trots att inflationen enligt KPIF uppgick till 1,5 procent i maj – under Riksbankens mål på 2 procent.

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Priserna sitter kvar i huvudet

SEB:s privatekonom Américo Fernández menar att hushållen fortfarande bär med sig erfarenheterna från de senaste årens prisrusningar.

”Trots rekordhög köpkraft, plånboksstöd och låg inflation uppfattar hushållen den faktiska inflationen som betydligt högre än vad den är. Det vittnar om att många fortfarande vänjer sig vid de nya prisnivåerna från höginflationsåren”, säger han till Privata Affärer.

Oron syns inte bara bland hushåll med lägre inkomster. Varannan höginkomsttagare oroar sig för att mat, bränsle och andra vardagsvaror ska bli dyrare.

Det är något som överraskar Fernández, eftersom mat vanligtvis står för en mindre del av utgifterna i hushåll med högre inkomster. En möjlig förklaring, enligt honom, är att stigande matpriser ses som ett tecken på att ekonomin i stort kan försämras.

Räntan kan avgöra nästa steg

Samtidigt finns faktorer som kan dämpa oron. Bland annat har en överenskommelse mellan USA och Iran fått börser att stiga, räntor att falla och oljepriset att gå ned.

Maria Landeborn, senior strateg på Danske Bank, menar att lägre energipriser kan minska inflationstrycket och därmed även risken för räntehöjningar.

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”Sannolikheten för räntehöjningar har därmed minskat, förutsatt att fredsavtalet håller”, säger hon till Privata Affärer.

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