Det är viktigast när svenskar väljer bostadsområde: "Ökar i attraktivitet"

Därefter kommer att den typ av bostad man vill bo i finns där, vilket 45 procent lyfter. Nästan lika många, 44 procent, pekar på närhet till fin natur och grönområden.

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Otryggheten ökar

Det är förvisso inte helt märkligt. Utvecklingen går nämligen åt helt fel håll.

I dag uppger 17 procent av svenskarna att de känner sig otrygga i sitt bostadsområde. Förra året låg siffran på 14 procent. Våren 2024 var motsvarande andel bara 3 procent.

Även andelen som känner sig mycket otrygga har ökat. I dag uppger 11 procent att de känner sig mycket otrygga i sitt bostadsområde, jämfört med 8 procent förra året och 1 procent våren 2024.

”Trygghet och säkerhet är nu det tydligt det viktigaste vid val av bostadsort. Utvecklingen går tyvärr åt fel håll med fler som känner sig otrygga, vilket även påverkar flyttmönster och boendepreferenser”, säger Ulrica Hedman, vd på Fastighetsbyrån, i ett pressmeddelande.

Det är viktigast när svenskarna väljer bostadsområde:

Tryggt och säkert område: 52 procent

Rätt typ av bostad finns där: 45 procent

Närhet till fin natur och grönområden: 44 procent

Bra kommunikationer: 31 procent

Närhet till vänner och familj: 23 procent

Närhet till arbete: 22 procent

Ingen störande trafik: 14 procent

Bra skola eller förskola: 11 procent

Möjlighet till fritidsintressen och aktiviteter: 11 procent

Bra utbud av nöjen, kultur och shopping: 8 procent

Bra vård och omsorg: 8 procent

Att man känner till området väl: 7 procent

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