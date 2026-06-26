Det finns många saker att väga in när man väljer var man ska bo. En ny undersökning visar att ett specifikt krav toppar listan.
Det är viktigast när svenskar väljer bostadsområde: "Ökar i attraktivitet"
Glöm marmorbänkar, sjöutsikt och gångavstånd till kaffebaren. När svenskarna väljer bostadsområde är det trygghet som väger tyngst.
I en ny Sifo-undersökning från Verian, genomförd på uppdrag av Fastighetsbyrån, uppger 52 procent att det viktigaste är att bostadsområdet är tryggt och säkert.
Därefter kommer att den typ av bostad man vill bo i finns där, vilket 45 procent lyfter. Nästan lika många, 44 procent, pekar på närhet till fin natur och grönområden.
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Otryggheten ökar
Det är förvisso inte helt märkligt. Utvecklingen går nämligen åt helt fel håll.
I dag uppger 17 procent av svenskarna att de känner sig otrygga i sitt bostadsområde. Förra året låg siffran på 14 procent. Våren 2024 var motsvarande andel bara 3 procent.
Även andelen som känner sig mycket otrygga har ökat. I dag uppger 11 procent att de känner sig mycket otrygga i sitt bostadsområde, jämfört med 8 procent förra året och 1 procent våren 2024.
”Trygghet och säkerhet är nu det tydligt det viktigaste vid val av bostadsort. Utvecklingen går tyvärr åt fel håll med fler som känner sig otrygga, vilket även påverkar flyttmönster och boendepreferenser”, säger Ulrica Hedman, vd på Fastighetsbyrån, i ett pressmeddelande.
Det är viktigast när svenskarna väljer bostadsområde:
- Tryggt och säkert område: 52 procent
- Rätt typ av bostad finns där: 45 procent
- Närhet till fin natur och grönområden: 44 procent
- Bra kommunikationer: 31 procent
- Närhet till vänner och familj: 23 procent
- Närhet till arbete: 22 procent
- Ingen störande trafik: 14 procent
- Bra skola eller förskola: 11 procent
- Möjlighet till fritidsintressen och aktiviteter: 11 procent
- Bra utbud av nöjen, kultur och shopping: 8 procent
- Bra vård och omsorg: 8 procent
- Att man känner till området väl: 7 procent
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Vill bort från otryggheten
Undersökningen visar också att 9 procent av svenskarna skulle vilja flytta från sitt nuvarande bostadsområde på grund av otrygghet kopplat till våld och gängkriminalitet. Det är en ökning från 7 procent förra året.
Enligt Fastighetsbyrån märks utvecklingen även på bostadsmarknaden.
”Områden som upplevs som trygga ökar i attraktivitet medan efterfrågan sjunker i de som upplevs som mer otrygga, vilket våra mäklare märker i olika delar av landet”, konstaterar Ulrica Hedman. Hon tillägger:
”Det bidrar också till ökade prisskillnader och större segregation. Tyvärr blir det lite som en ond spiral som kräver stora insatser, från flera olika parter, för att bryta. Det finns redan många positiva initiativ som för hoppningsvis får effekt framåt”.
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