Det krävs inga månatliga tusenlappar för att bygga upp ett sparkapital. En betydligt mindre summa kan växa rejält – så länge sparandet får tid på sig.
Den enkla sparvanan som ger dig 100 000 på kontot
Efter en dyr semester kan det kännas långt till nästa insättning på sparkontot. Men enligt Arturo Arques, privatekonom på Swedbank och Sparbankerna, finns det sällan någon anledning att vänta på ett bättre läge.
”Det finns sällan ett perfekt tillfälle att börja spara. Det bästa tillfället är alltid nu”, säger han till TV4 Nyheterna.
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200 kronor kan bli 96 000
Hans räkneexempel visar hur stor skillnad ett litet och regelbundet sparande kan göra.
Den som investerar så lite som 200 kronor i månaden under 18 år har själv sparat ihop 43 200 kronor. Med en genomsnittlig årlig avkastning på 8 procent kan det totala kapitalet växa till omkring 96 000 kronor.
Mer än hälften av slutbeloppet kommer då från avkastningen.
”Förakta inte ett litet belopp, för även ett litet belopp kommer med tiden att växa till ett större belopp”, säger Arturo Arques.
Avkastningen är förstås inte garanterad. Men exemplet visar kraften i ränta på ränta: avkastningen börjar i sin tur skapa ny avkastning.
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Tid kan vara viktigare än summan
Ju tidigare du börjar och ju mer du sparar, desto snabbare växer förstås pengarna.
”Tid betyder otroligt mycket när vi investerar, eftersom ränta‑på‑ränta‑effekten blir starkare ju längre pengarna ligger i arbete. Därför är den allra första investeringskronan så viktig”, säger Lars‑Kristian Olsen, investeringsexpert på Nordea.
Om en person sparar 1 000 kronor i månaden, med en antagen avkastning på 7 procent, kommer denna att ha en miljon på kontot efter cirka 27 år.
”Så ju tidigare vi kommer igång, desto bättre. Det är något jag tycker att vi verkligen ska lära ut – särskilt till unga. Kan de avstå en latte då och då och istället investera beloppet, kan det göra stor skillnad på sikt”, säger Olsen.
Gör sparandet automatiskt
Det kanske bästa rådet för den som vill komma igång är att göra sparandet till en fast rutin. Automatisera ditt sparande och kom ihåg att det bästa sparandet är det som faktiskt blir av.
För pengar som snart ska användas passar ett sparkonto bättre. Vid långsiktigt sparande kan breda fonder vara ett smartare alternativ.
Det viktiga är alltså inte att börja stort. Det är att börja – och fortsätta.
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