Den enkla sparvanan som ger dig 100 000 på kontot

Samla pensionen på ett ställe och få bättre överblick

”Det finns sällan ett perfekt tillfälle att börja spara. Det bästa tillfället är alltid nu”, säger han till TV4 Nyheterna.

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200 kronor kan bli 96 000

Hans räkneexempel visar hur stor skillnad ett litet och regelbundet sparande kan göra.

Den som investerar så lite som 200 kronor i månaden under 18 år har själv sparat ihop 43 200 kronor. Med en genomsnittlig årlig avkastning på 8 procent kan det totala kapitalet växa till omkring 96 000 kronor.

Mer än hälften av slutbeloppet kommer då från avkastningen.

”Förakta inte ett litet belopp, för även ett litet belopp kommer med tiden att växa till ett större belopp”, säger Arturo Arques.

Avkastningen är förstås inte garanterad. Men exemplet visar kraften i ränta på ränta: avkastningen börjar i sin tur skapa ny avkastning.

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