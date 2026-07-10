Fick du ditt slutskattebesked i april och har pengar kvar att betala? Då är det hög tid att agera. Senast den 13 juli ska hela beloppet finnas på ditt skattekonto – annars väntar den så kallade rysarräntan.
Glöm inte – betala senast måndag för att slippa rysarränta
I april fick 3,1 miljoner personer dela på över 32 miljarder kronor i skatteåterbäring. Parallellt fick drygt 324 000 personer besked om kvarskatt på sammanlagt nära 1,5 miljarder kronor.
För den som fick sitt slutskattebesked i april och ska betala kvarskatt är 13 juli förfallodatumet att ha koll på. Då ska hela beloppet vara bokfört på skattekontot.
Exakt hur mycket du ska betala och vilket datum som gäller står i beskedet om slutlig skatt. Uppgifterna går även att se på Mina sidor och i Skatteverkets tjänst Skattekonto.
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Räntan blir betydligt högre
Den som har kvarskatt betalar i många fall redan kostnadsränta.
På kvarskatt över 30 000 kronor började räntan räknas på den del som överstiger gränsen den 13 februari 2026. För kvarskatt på högst 30 000 kronor började räntan räknas den 5 maj.
Fram till förfallodagen handlar det om en låg kostnadsränta på 2,5 procent. Men om pengarna inte finns på skattekontot på förfallodagen börjar Skatteverket därefter beräkna hög kostnadsränta, så kallad rysarränta. Den ligger på höga 17,5 procent.
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Så betalar du
Kvarskatten kan betalas med Swish eller till Skatteverkets bankgiro.
En Swishbetalning bokförs samma dag, även om det kan ta upp till tre bankdagar innan den syns på skattekontot.
En betalning via internetbanken bokförs tidigast följande bankdag. Den som betalar nära deadline behöver därför hålla extra koll på tiden.
Datumet den 13 juli gäller dock inte alla med kvarskatt. Den som fick sitt slutskattebesked i juni ska normalt ha betalat senast den 14 september. För besked som kommer i augusti gäller den 12 november.
Det säkraste är därför att kontrollera det datum som står i det egna slutskattebeskedet.
Hos Skatteverket kan du läsa mer om hur och när du ska betala.
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