Glöm inte – betala senast måndag för att slippa rysarränta 

För den som fick sitt slutskattebesked i april och ska betala kvarskatt är 13 juli förfallodatumet att ha koll på. Då ska hela beloppet vara bokfört på skattekontot.

Exakt hur mycket du ska betala och vilket datum som gäller står i beskedet om slutlig skatt. Uppgifterna går även att se på Mina sidor och i Skatteverkets tjänst Skattekonto.

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Räntan blir betydligt högre

Den som har kvarskatt betalar i många fall redan kostnadsränta.

På kvarskatt över 30 000 kronor började räntan räknas på den del som överstiger gränsen den 13 februari 2026. För kvarskatt på högst 30 000 kronor började räntan räknas den 5 maj.

Fram till förfallodagen handlar det om en låg kostnadsränta på 2,5 procent. Men om pengarna inte finns på skattekontot på förfallodagen börjar Skatteverket därefter beräkna hög kostnadsränta, så kallad rysarränta. Den ligger på höga 17,5 procent.

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