I veckan har vi kunnat läsa om allt från svenskar som maxar sin pension till jakten på försvunna miljarder. Samtidigt har världens pensionskapital nått nya rekordnivåer.
De får 70 000 kronor i allmän pension – andra förlorade miljarder
De får 70 000 kronor i allmän pension – varje månad
De allra flesta pensionärer får långt mindre än 20 000 kronor i allmän pension varje månad. Men några få har lyckats nå nästan osannolika nivåer. Enligt Pensionsmyndigheten är det framför allt tre saker som avgör hur hög den allmänna pensionen blir: inkomster under hela arbetslivet, antalet arbetsår och vid vilken ålder man börjar ta ut …
Då har du för mycket pengar på sparkontot
En ekonomisk buffert är bra att ha när bilen går sönder och diskmaskinen läcker. Men hur mycket är lagom? Enligt sparekonomen Shoka Åhrman på SPP finns det en glasklar tumregel: ”Vi brukar ju säga att man ska ha tre till fyra månadslöner i buffert för sig själv. Generellt saknar många en krockkudde vid till exempel …
Så mycket ska du ge ditt barn i månadspeng
Inför skolstarten uppmanar Länsförsäkringar föräldrar att prata pengar med sina barn. Vecko- eller månadspengen är inte bara en summa pengar. Det är ett sätt att lära barnen planera, prioritera och förstå värdet av pengar. Men hur mycket ska man egentligen ge? Missa inte: Skaffa barn? Det ska du inte göra i det här landet. Dagens …
Svenskar blir av med tusenlappar – och slösar bort värdefullt guld
Inkomsten kan rasa med 3 000 kronor för den som tar ut tjänstepensionen för snabbt. Samtidigt har svenskarna 374 kilo guld som ligger och skräpar till ingen nytta. Nu kan vi lägga ännu en händelserik vecka till handlingarna. Det har skrivits om pensionsfällor och drömts om evig ledighet. Därtill har vi tagit reda på hur …
Ny studie: Föräldrar redo att försörja sina 40-åriga barn
En brittisk studie visar att vissa föräldrar tror att deras barn inte kommer att stå på egna ben förrän de nått medelåldern. En ny enkät, genomförd av Opinium på uppdrag av Yorkshire Building Society, omfattade 2 000 brittiska föräldrar till barn i åldrarna fem till 17 år. Resultatet visar att genomsnittsåldern då föräldrar tror att …
Några lyckliga få får nästan 70 000 kronor i allmän pension varje månad, andra får klara sig på grundskyddet.
Samtidigt jagar Pensionsmyndigheten pengar som försvunnit i uppmärksammade skandaler.
Här sammanfattar vi veckans mest lästa pensionsnyheter.
70 000 kronor i månaden
För de allra flesta pensionärer stannar den allmänna pensionen på långt under 20 000 kronor före skatt. Men ett fåtal har lyckats nå nästan osannolika nivåer.
De fem personer som i februari fick högst allmän pension hade i snitt 69 800 kronor i månaden.
Hemligheten? Höga inkomster under hela arbetslivet, över 54 års arbete och en pensionsålder på 78 år.
Som jämförelse låg genomsnittet för allmän pension i januari på 17 100 kronor. I andra änden av skalan ger garantipensionen 11 907 kronor för ogifta och 10 780 kronor för gifta, före skatt.
Läs mer: De får 70 000 kronor i allmän pension – varje månad. Dagens PS
Pensionssparare förlorade miljarder – jakten fortsätter
Tusentals pensionssparare påverkades av skandalerna kring Allra, Falcon Funds och GHG. Bland annat beräknades pensionssparare ha förlorat minst 230 miljoner kronor genom Falcon Funds affärer med övervärderade värdepapper.
Pensionsmyndigheten har dock inte gett upp hoppet om att få tillbaka mer av de försvunna miljarderna.
”Man vet ju att överallt där det finns stora pengar som är lättillgängliga, där brukar kriminalitet dyka upp”, säger generaldirektören Anna Pettersson Westerberg i AP7:s Jubileumspodd.
Läs vidare: Pensionssparare förlorade miljarder – jakten fortsätter. Dagens PS
30 minuter kan förändra din pension
Att se över pensionen behöver inte vara krångligt. Enligt MinPensions Dan Adolphson Björck räcker det att avsätta en halvtimme om året för att kontrollera fondval, risknivå och skydd för anhöriga.
Råden varierar beroende på ålder. Den som är 30 bör exempelvis säkerställa tjänstepension och spara i aktiefonder, medan den som är 60 kan höja pensionen genom att vänta med uttag och ta bort onödiga skydd.
”Pensionen är inget för snabba klipp. Tanken är att man ska välja en inriktning som ska funka under lång tid framöver”, säger Adolphson Björck.
Mer om detta: 30 minuter kan förändra din pension – så gör du. Dagens PS
Världens pensionskapital tillbaka på rekordnivå
I veckan har en ny OECD-rapport visat att pensionsplanerna i medlemsländerna vid slutet av 2024 uppgick till 61,5 biljoner dollar – högre än rekordåret 2021.
Sverige ökade sitt pensionskapital med 17 procent till cirka 6 437 miljarder kronor. Bland grannländerna toppar Danmark med 8 112 miljarder kronor, följt av Finland och Norge.
Störst ökning hade Turkiet med över 60 procent. Men trots uppgången har pensionskapitalets andel av BNP sjunkit från 105 till 92 procent sedan 2021.
Läs mer här: Världens pensionskapital slår nytt rekord. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
De får 70 000 kronor i allmän pension – andra förlorade miljarder
