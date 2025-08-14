Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

De får 70 000 kronor i allmän pension – andra förlorade miljarder 

Pension
Pensionen kan både vara ett glädjeämne och en källa till oro (Foto: Pexels)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 14 aug. 2025Publicerad: 14 aug. 2025

I veckan har vi kunnat läsa om allt från svenskar som maxar sin pension till jakten på försvunna miljarder. Samtidigt har världens pensionskapital nått nya rekordnivåer.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Några lyckliga få får nästan 70 000 kronor i allmän pension varje månad, andra får klara sig på grundskyddet. 

Samtidigt jagar Pensionsmyndigheten pengar som försvunnit i uppmärksammade skandaler. 

Här sammanfattar vi veckans mest lästa pensionsnyheter. 

70 000 kronor i månaden 

För de allra flesta pensionärer stannar den allmänna pensionen på långt under 20 000 kronor före skatt. Men ett fåtal har lyckats nå nästan osannolika nivåer.

De fem personer som i februari fick högst allmän pension hade i snitt 69 800 kronor i månaden. 

Hemligheten? Höga inkomster under hela arbetslivet, över 54 års arbete och en pensionsålder på 78 år. 

Som jämförelse låg genomsnittet för allmän pension i januari på 17 100 kronor. I andra änden av skalan ger garantipensionen 11 907 kronor för ogifta och 10 780 kronor för gifta, före skatt.

Läs mer: De får 70 000 kronor i allmän pension – varje månad. Dagens PS

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Pensionssparare förlorade miljarder – jakten fortsätter 

Tusentals pensionssparare påverkades av skandalerna kring Allra, Falcon Funds och GHG. Bland annat beräknades pensionssparare ha förlorat minst 230 miljoner kronor genom Falcon Funds affärer med övervärderade värdepapper.  

Pensionsmyndigheten har dock inte gett upp hoppet om att få tillbaka mer av de försvunna miljarderna.

”Man vet ju att överallt där det finns stora pengar som är lättillgängliga, där brukar kriminalitet dyka upp”, säger generaldirektören Anna Pettersson Westerberg i AP7:s Jubileumspodd.

Läs vidare: Pensionssparare förlorade miljarder – jakten fortsätter. Dagens PS

Jakten på pensionspengar Pensionsmyndigheten
Allras grundare på väg till Pensionsmyndigheten (Foto: Lars Pehrson/SvD/TT)

30 minuter kan förändra din pension

Att se över pensionen behöver inte vara krångligt. Enligt MinPensions Dan Adolphson Björck räcker det att avsätta en halvtimme om året för att kontrollera fondval, risknivå och skydd för anhöriga.

Råden varierar beroende på ålder. Den som är 30 bör exempelvis säkerställa tjänstepension och spara i aktiefonder, medan den som är 60 kan höja pensionen genom att vänta med uttag och ta bort onödiga skydd.

ANNONS

”Pensionen är inget för snabba klipp. Tanken är att man ska välja en inriktning som ska funka under lång tid framöver”, säger Adolphson Björck. 

Mer om detta: 30 minuter kan förändra din pension – så gör du. Dagens PS

Världens pensionskapital tillbaka på rekordnivå

I veckan har en ny OECD-rapport visat att pensionsplanerna i medlemsländerna vid slutet av 2024 uppgick till 61,5 biljoner dollar – högre än rekordåret 2021.

Sverige ökade sitt pensionskapital med 17 procent till cirka 6 437 miljarder kronor. Bland grannländerna toppar Danmark med 8 112 miljarder kronor, följt av Finland och Norge.

Störst ökning hade Turkiet med över 60 procent. Men trots uppgången har pensionskapitalets andel av BNP sjunkit från 105 till 92 procent sedan 2021.

Läs mer här: Världens pensionskapital slår nytt rekord. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
nyheternyhetsveckanPension
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
ANNONS
ANNONS