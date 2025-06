Därför får du inte dina skattepengar den här veckan

Vill du hantera din förmögenhet på ett så tryggt och personligt sätt som möjligt?Då är du inte ensam. Många väljer att bli Private Banking-kunder på sitt lokala bankkontor.”Det är en stor fördel för mina kunder att kunna komma in och diskutera sina ärenden öga mot öga”, säger Anton Rubertsson, Private Banker på Handelsbanken i Kalmar. …

Många företag går in i stora digitaliseringsprojekt med höga ambitioner. Men alltför ofta faller det på bristande kontroll och förberedelser. Byte av affärssystem är en av de största investeringarna ett företag kan göra. Men det är också en process fylld av risk. I PS Studio berättar Louise Isaksson, Chief Marketing Officer på Reqtest, vad som …

Saknar du konto? Då blir det inget – än

Nästan 50 000 personer som väntar på skatteåterbäring i juni får inga pengar eftersom de inte har registrerat något konto.

Som tur är går det att lösa.

“​​Den som inte har anmält bankkonto till Skatteverket kan fortfarande göra det, då kommer pengarna, men lite senare. Skatteverket gör utbetalningar löpande under juni”, säger Johan Schauman, deklarationsexpert på Skatteverket, i ett pressmeddelande.

Bytt bank? Då kan pengarna hamna fel

Om du har bytt eller avslutat ditt bankkonto utan att uppdatera uppgifterna hos Skatteverket kan pengarna ha skickats till ditt gamla konto.

Kontakta din tidigare bank för att få hjälp med att föra över pengarna, eller anmäl ett nytt konto direkt via Skatteverkets e-tjänst.

Kronofogden tar pengarna först

Har du skulder hos Kronofogden?

ANNONS

Då går din skatteåterbäring direkt dit. När pengarna bokförts hos Kronofogden ska du få besked från myndigheten om vilka skulder som skatteåterbäringen gått till att betala.

Du får dock ut det som eventuellt blir kvar efter att skulden är betald.

Under 100 kronor? Då får du inget alls

Om din skatteåterbäring är mindre än 100 kronor ligger dina skattepengar kvar på skattekontot. De betalas inte ut utan sparas till nästa år.

När beloppet har kommit upp i 100 kronor kan du dock begära utbetalning från ditt skattekonto.

Skatteverket synar i sömmarna

Om Skatteverket behöver granska din deklaration eller om du deklarerat sent eller begärt anstånd, får du ditt slutskattebesked senare. Samma sak gäller om nya uppgifter har kommit in efter att du skickade in deklarationen.

”Du kan få slutskattebeskedet senare om vi behöver ställa frågor till dig om deklarationen, till exempel om du gjort ändringar, eller om vi har fått nya uppgifter efter att vi skickat din deklaration. Den som haft anstånd och deklarerat efter den 2 maj får också beskedet och eventuell återbäring senare”, summerar Johan Schauman.

…och vissa får betala

ANNONS

Inte alla svenskar är fullt så glada. Drygt 640 000 personer får istället besked om kvarskatt.

Dessa ska sammanlagt betala in 14 miljarder kronor – pengar som ska finnas på skattekontot senast den 12 september.

Läs också: Skatteverket larmar: Här försvinner en miljard i obetald skatt. Dagens PS