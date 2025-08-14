Mäklarnas råd: Så ska du renovera för att höja priset

Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …

Undvik dyra helrenoveringar

Många lockas att byta hela köket eller göra om badrummet, men det är sällan en bra investering, menar mäklarna. Nästa köpare vill ofta ändå sätta sin egen prägel.

“Jag rekommenderar ingen att göra om ett badrum eller ett kök. Nästa person kanske inte vill ha det köket i alla fall”, säger Jimmy Rossetti på Svensk Fastighetsförmedling till Dagens Nyheter.

“Om man ska göra en quickfix inför en försäljning så skulle jag rekommendera att lacka luckor i köket och måla rummen i de trendiga färger som vi har i dag. Visa olika funktioner i rummen: här finns det plats för en stor säng och här finns det plats för en kontorshörna. Balkongen och trädgården är viktig under sommaren. Gör i ordning olika platser, en att sola på, en plats att för att dricka te eller bubbel på”, konstaterar han.

Satsa på det som syns och undvik dyra helrenoveringar – då ökar chansen att både köpare och plånbok blir nöjda.

Sex tips för värdeökning inför försäljningen: Underhåll löpande – fixa småfel i tid.

Förbättra planlösningen – fler rum, bättre förvaring.

Satsa på ytrenoveringar – nytt kakel, nya luckor eller handtag

Välj tidlöst – neutrala färger och material.

Håll stilen – anpassa efter husets karaktär.

Var realistisk – sälj som renoveringsobjekt vid stort renoveringsbehov.

Källa: Sambla

