Mäklarnas råd: Så ska du renovera för att höja priset

Renovering
Vilka renoveringar lönar sig egentligen inför försäljning? (Foto: Pexels)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 14 aug. 2025Publicerad: 14 aug. 2025

Stora renoveringar inför en försäljning kan bli en dyr affär – och långt ifrån alltid ge pengarna tillbaka. 

En ny undersökning från Svensk Fastighetsförmedling visar att 61 procent av mäklarna rekommenderar att fräscha upp ytskikten inför en bostadsförsäljning. Endast 14 procent tycker att man bör lägga pengar på köket, och 13 procent på badrummet.

“Nej, kunderna går på känsla. Men några saker kan man göra”, säger Erika Aspenberg, mäklare på HusmanHagberg, till Dagens Nyheter

Renoveringar som lönar sig 

Exempel på sådant som ger effekt är att måla väggar i ljusa färger, slipa och lacka golv eller byta ut köksluckor och handtag. En ljusare hall och välskötta uteplatser kan också höja helhetsintrycket.

Enligt Fastighetsbyrån kan du: 

  • Hålla bostaden i bra skick löpande – undvik dyra akuta reparationer strax före försäljning.
  • Åtgärda uppenbara fel – till exempel trasiga snickerier, sprickor eller flagande tak.
  • Välja neutrala och tidlösa färger och material – särskilt för dyra ytor som kök och badrum.
  • Förbättra planlösningen – fler sovrum, bättre förvaring och stora kök/matplatser är eftertraktade.
  • Renovera i linje med bostadens stil och område – undvik förändringar som bryter mot husets karaktär.
  • Skapa en enhetlig stil – samma standard och uttryck i hela bostaden ger ett mer attraktivt helhetsintryck.
  • Fräscha upp köket med mindre ingrepp – nytt kakel, nya knoppar, ny bänkskiva eller lackering av luckor.
  • Ge badrummet ett lyft utan totalrenovering – exempelvis nytt handfat, ny kommod, nya duschdraperier eller fräscha kakelfogar.
Renovering
Stora, dyra renoveringar lönar sig sällan (Foto: Pexels)
Undvik dyra helrenoveringar

Många lockas att byta hela köket eller göra om badrummet, men det är sällan en bra investering, menar mäklarna. Nästa köpare vill ofta ändå sätta sin egen prägel.

“Jag rekommenderar ingen att göra om ett badrum eller ett kök. Nästa person kanske inte vill ha det köket i alla fall”, säger Jimmy Rossetti på Svensk Fastighetsförmedling till Dagens Nyheter. 

“Om man ska göra en quickfix inför en försäljning så skulle jag rekommendera att lacka luckor i köket och måla rummen i de trendiga färger som vi har i dag. Visa olika funktioner i rummen: här finns det plats för en stor säng och här finns det plats för en kontorshörna. Balkongen och trädgården är viktig under sommaren. Gör i ordning olika platser, en att sola på, en plats att för att dricka te eller bubbel på”, konstaterar han. 

Satsa på det som syns och undvik dyra helrenoveringar – då ökar chansen att både köpare och plånbok blir nöjda.

Sex tips för värdeökning inför försäljningen:

    • Underhåll löpande – fixa småfel i tid.

    • Förbättra planlösningen – fler rum, bättre förvaring.

    • Satsa på ytrenoveringar – nytt kakel, nya luckor eller handtag

    • Välj tidlöst – neutrala färger och material.

    • Håll stilen – anpassa efter husets karaktär.

    • Var realistisk – sälj som renoveringsobjekt vid stort renoveringsbehov.

Källa: Sambla

bostadsförsäljningRenoveraRenoveringtips
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

