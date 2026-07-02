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Bostad

Bostadspriser steg mer än vanligt i juni

Stigande bostadspriser. Någon eventuell oro för inflation och stigande räntor till följd av Mellanösternkrisen tycks inte ha påverkat bostadsmarknaden i Sverige. Arkivbild.
Stigande bostadspriser. Någon eventuell oro för inflation och stigande räntor till följd av Mellanösternkrisen tycks inte ha påverkat bostadsmarknaden i Sverige. Foto: Janerik Henriksson/TT

Det visar nya siffror från den statliga bolånebanken SBAB. Bostadspriserna steg med 0,4 procent i juni.

Bostadspriserna steg mer än de brukar i Sverige i juni.

Det visar nya siffror från den statliga bolånebanken SBAB. Bostadspriserna steg med 0,4 procent i juni.

En blygsam uppgång, men stark för att vara en junimånad, enligt Robert Boije, chefsekonom, SBAB.

Lägenheterna steg med 0,6 procent i juni för Sverige som helhet och huspriserna med 0,3 procent.

Mest steg priserna för både hus och lägenheter i mellersta Sverige, medan lägenhetspriserna sjönk i norra Sverige och Storgöteborg. Huspriserna föll i sin tur i norra Sverige och Storstockholm.

Bostadspriserna fortsätter öka de två närmaste åren, mellan 4 och 5 procent per år, spår Boije, eftersom hushållens inkomster väntas öka i normal takt och bolåneräntorna ligger still.

Men allt hänger på att Mellanöstern-konflikten inte eskalerar så att inflationen tar fart och räntorna stiger, säger han till TT.

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