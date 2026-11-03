ChatGPT skulle göra deras skilsmässa billigare – blev tvärtom

För många har ChatGPT blivit ett sätt att få juridiska svar utan att behöva betala för en advokat.

Problemet är att den här nya vanan har börjat ställa till det, inte minst i amerikanska domstolar. AI-genererade råd har lett till felaktiga juridiska argument, utdragna tvister och extra advokatkostnader, rapporterar The Wall Street Journal.

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Valde ChatGPT för 20 dollar i månaden

En av dem som tog hjälp av AI var 35-årige Logan Burns från Georgia.

När hans äktenskap sprack betalade han först 2 500 dollar, nästan 25 000 kronor, till en advokat. Men när en efterföljande vårdnadstvist hamnade i Montana ville en annan advokat ha motsvarande 68 000 kronor.

Burns valde i stället ChatGPT för 19,99 dollar i månaden.

”Den gjorde jobbet som en advokat, eller åtminstone en juristassistent”, berättar han för WSJ.

Med hjälp av chattboten hittade Burns en regel som han trodde innebar att domstolen i Montana saknade rätt att avgöra vårdnadstvisten.

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Han skrev därför ett brev till domaren och ifrågasatte domstolens behörighet.

Problemet var att ChatGPT hade missat ett viktigt undantag i lagen. Domstolar kan ingripa i akuta situationer, och Burns hade själv lämnat in en sådan begäran.

Domaren tillrättavisade honom och Burns fick be om ursäkt.

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