Att låta ChatGPT sköta skilsmässan kan visserligen verka lockande när advokaträkningarna börjar staplas på hög. Men AI:s juridiska råd har, i vissa fall, lett till långdragna rättsprocesser och ännu högre advokatkostnader.
ChatGPT skulle göra deras skilsmässa billigare – blev tvärtom
När ett äktenskap tar slut är det mycket som ska redas ut. Vem ska bo kvar i huset? Hur ska tillgångarna fördelas? Och vad händer om föräldrarna inte kommer överens om barnen?
För många har ChatGPT blivit ett sätt att få juridiska svar utan att behöva betala för en advokat.
Problemet är att den här nya vanan har börjat ställa till det, inte minst i amerikanska domstolar. AI-genererade råd har lett till felaktiga juridiska argument, utdragna tvister och extra advokatkostnader, rapporterar The Wall Street Journal.
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Valde ChatGPT för 20 dollar i månaden
En av dem som tog hjälp av AI var 35-årige Logan Burns från Georgia.
När hans äktenskap sprack betalade han först 2 500 dollar, nästan 25 000 kronor, till en advokat. Men när en efterföljande vårdnadstvist hamnade i Montana ville en annan advokat ha motsvarande 68 000 kronor.
Burns valde i stället ChatGPT för 19,99 dollar i månaden.
”Den gjorde jobbet som en advokat, eller åtminstone en juristassistent”, berättar han för WSJ.
Med hjälp av chattboten hittade Burns en regel som han trodde innebar att domstolen i Montana saknade rätt att avgöra vårdnadstvisten.
Han skrev därför ett brev till domaren och ifrågasatte domstolens behörighet.
Problemet var att ChatGPT hade missat ett viktigt undantag i lagen. Domstolar kan ingripa i akuta situationer, och Burns hade själv lämnat in en sådan begäran.
Domaren tillrättavisade honom och Burns fick be om ursäkt.
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AI lovade enkel seger – processen tog nästan två år
En annan man, som drev ett företag i Los Angeles, ville få underhållet till sin tidigare partner sänkt eftersom hans inkomster hade minskat.
Han frågade en AI-chattbot om möjligheterna att vinna i domstol och fick beskedet att saken borde vara enkel.
Men chattboten hade inte granskat hans ekonomiska handlingar eller undersökt varför han tog ut mindre pengar ur företaget.
Mannen anlitade en advokat och drev processen enligt AI:s förslag. Domstolen gick dock på motpartens linje.
Först efter att mannen bytt advokatbyrå och en ekonomisk expert granskat företaget upptäcktes uppgifter som kunde stärka hans sak.
Vid en senare förhandling gick domaren preliminärt med på att hans ekonomi hade förändrats och pausade underhållsbetalningarna.
Enligt advokaten Hossein Berenji hade mannen då lagt nästan två år på processen och betalat för mycket i underhåll under tiden.
Enligt WSJ har forskaren Damien Charlotin vid UC Law San Francisco identifierat 148 familjerättsliga avgöranden där domare uppmärksammat påhittade rättsfallshänvisningar eller andra misstänkta AI-fel.
Fler än 100 av fallen har registrerats under 2026.
Varannan svensk öppen för AI-jurist
Trots riskerna är det många som lockas av möjligheten att få juridisk hjälp utan att behöva anlita en advokat. Även i Sverige är intresset stort.
En undersökning från Familjens Jurist visar att varannan svensk kan tänka sig att använda AI i juridiska frågor.
”Panelen visar också att det finns en tydlig gräns för vad AI bör användas till. Juridik, regler och praktiska frågor upplevs som lämpliga områden, medan känslomässigt stöd, svåra konflikter och komplexa familjesituationer fortfarande kräver mänsklig kontakt”, konstaterar Lotta Dahlstrand, ansvarig för innovation på Familjens Jurist.
Undersökningen genomfördes av Verian bland 1 504 personer i april 2025.
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