Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi
Bostad

Snitträntan på bolån faller – de är billigast

Bolån
Snitträntan på de rörliga bolånen sjönk med 0,1 procentenheter i juli. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån
Uppdaterad: 07 aug. 2025Publicerad: 07 aug. 2025

Den genomsnittliga bolåneräntan i Sverige sjönk något till 2,83 procent i juli, enligt jämförelsetjänsten Zmarta.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Nedgången var 0,1 procentenheter jämfört med månaden innan. Lägst rörlig ränta har Skandiabanken med 2,73 procent och Landshypotek med 2,76 procent.

Dyrast är Ica-banken med sina 2,92 procent. Näst dyrast är Swedbank med 2,90 procent följt av Nordea som har en rörlig snittränta på 2,89 procent.

”Vi ser att den tidigare räntesänkningen i maj nu börjar slå igenom i bolåneräntorna, även om det sker med viss fördröjning. Eftersom rörliga lån i praktiken är bundna på tre månader tar det ett tag innan förändringen märks fullt ut för hushållen”, säger Charlie Tideman, hushållsekonom på Zmarta, i ett pressmeddelande.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS