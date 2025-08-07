Snitträntan på bolån faller – de är billigast

Den genomsnittliga bolåneräntan i Sverige sjönk något till 2,83 procent i juli, enligt jämförelsetjänsten Zmarta.
Nedgången var 0,1 procentenheter jämfört med månaden innan. Lägst rörlig ränta har Skandiabanken med 2,73 procent och Landshypotek med 2,76 procent.
Dyrast är Ica-banken med sina 2,92 procent. Näst dyrast är Swedbank med 2,90 procent följt av Nordea som har en rörlig snittränta på 2,89 procent.
”Vi ser att den tidigare räntesänkningen i maj nu börjar slå igenom i bolåneräntorna, även om det sker med viss fördröjning. Eftersom rörliga lån i praktiken är bundna på tre månader tar det ett tag innan förändringen märks fullt ut för hushållen”, säger Charlie Tideman, hushållsekonom på Zmarta, i ett pressmeddelande.
