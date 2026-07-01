Skenande VA-taxor – stora skillnader i landet

Kommuner skickar notan till hushåll i stället för att ta ansvar för kostnaden, säger Björn Berggren, ordförande för Nils Holgersson-gruppen, som står bakom rapporten.

Sveriges kommuner har höjt VA-taxorna med i genomsnitt 7,3 procent sedan 2025. Det visar den årliga kartläggningen från Nils Holgersson-gruppen, som består av representanter från bland annat Bostadsrätterna, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta.

De skenande VA-priserna är en del av en brant uppgång för vattenkostnaderna i landet på senare år: Sedan 2023 har VA-priserna ökat med 35 procent – mer än sju gånger snabbare än den allmänna inflationen.

I Trosa, Danderyd och Gnesta har VA-taxan för hushåll i flerbostadshus höjts med över 100 procent de senaste tre åren.

Stora skillnader

Hur hårt årets höjning slår beror på var i landet du bor.

Av landets 290 kommuner höjer 89 taxan med minst 10 procent, medan 20 ökar kostnaden med drygt 20 procent. Mest drastisk är höjningen i Ljungby och Pajala, där ökningen av VA-avgiften landar kring 60 procent.

Björn Berggren, ordförande för Nils Holgersson-gruppen, ser inget godtagbart skäl till höjningen eller de lokala skillnaderna.

Argument som nya lagkrav och eftersatt underhåll håller inte för att förklara de rusande priserna och är ingen ursäkt för att lägga dem på hushållen, anser han.

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Att uppmana enskilda hushåll att spara vatten är ett sätt att föra dem bakom ljuset, enligt Berggren.

Om man sänker sin vattenförbrukning 20 procent och VA-taxan höjs med 100 procent, blir vattnet ändå inte billigare för hushållet.

I stället för högre avgifter borde minskad vattenförbrukning leda till mer effektiv VA-verksamhet, anser Berggren.