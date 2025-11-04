Skandiamäklarna: Det hotar bostadsmarknaden

Var fjärde svensk uppges ha lågt förtroende för Riksbankens beslut om räntan, och mest skeptiska är personer med lägre utbildning.
Skandiamäklarnas undersökning Räntetempen visar att högutbildade har betydligt större förtroende för Riksbankens agerande än svenskar med lägre utbildning.
Det faktum att var fjärde svensk, enligt undersökningen, har litet eller mycket litet förtroende för Riksbankens räntebeslut riskerar enligt mäklarföretaget att äventyra bostadsmarknadens återhämtning.
Många fler akademiker litar på Riksbanken
Riksbanken har flaggat för att det är slut med räntesänkningar för i år vid sidan av ökad BNP-tillväxt och ökad hushållskonsumtion.
När det kommer till förtroendet för beslutet om styrräntan är skillnaderna uppenbara mellan de som har akademisk utbildning och dem som bara har grundskoleutbildning.
Bland akademikerna uppger sju av tio att de har förtroende för Riksbanken medan knappt hälften i den andra gruppen svarar samma sak.
Därför anses förtroendekrisen utgöra en risk
”Vi ser att det finns ett förtroende för Riksbanken men också en tydlig spridning mellan olika grupper i samhället, där utbildningsnivån är en tydlig faktor. Att förstå Riksbankens signaler och besked om styrräntan är förstås otroligt viktigt för att kunna fatta väl avvägda beslut på bostadsmarknaden och kanske för att våga ta beslut om en ny bostadsaffär”, säger Daniel Lundberg, vd på Skandiamäklarna, i pressmeddelandet.
Här är förväntan störst för bostadsmarknaden
De flesta som tror på en bostadsaffär i höst eller vinter är hemmahörande i Stockholmsregionen. Nästan var fjärde i huvudstaden av de tillfrågade svarar det, medan siffran är avsevärt lägre i övriga landet.
”En stabilare ekonomi har skapat ett nytt lugn på marknaden och många börjar fundera på nya bostadsaffärer. Men siffrorna talar fortsatt för att den underliggande försiktigheten består under hösten och vintern”, konstaterar Daniel Lundberg.
På onsdagen den 5 november presenterar Riksbankens sitt nya räntebesked efter tisdagens penningpolitiska möte.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
