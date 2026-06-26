Ny varning för elprischock: ”Kan bli jättehöga”

Värmeböljan och ovanligt små gaslager till el och industri i EU spökar.

Blir det riktigt kallt framåt hösten och i vinter kan elpriserna bli jättehöga, säger Christian Holtz, energimarknadsanalytiker på konsultbyrån Polite Energy.

Situationen hade varit ännu värre om det inte hade rått eldupphör och förts fredsförhandlingar i Mellanöstern, vilket har tryckt ned priset på fossil gas på terminsmarknaden i Amsterdam till de lägsta nivåerna sedan april.

Lång väg tillbaka

Vårens störningar på grund av Irankriget – med blockader mot tankfartyg genom Hormuzsundet och bombningar av energianläggningar runt Persiska viken – har gjort att gaslagren i Europa just nu bara ligger på cirka 47 procent av sin kapacitet. Detta är 9,2 procentenheter under nivån vid motsvarande tidpunkt i fjol.

Även om stora gasländer, som Qatar, skulle lyckas få igång en del utslagen produktion och få lite fart på fartygstrafiken genom Hormuzsundet i sommar är vägen tillbaka till hur det såg ut innan Irankriget lång och krokig.

Skadorna från iranska attacker på den stora Ras Laffan-anläggningen i Qatar – som normalt står för 15–20 procent av Qatars gasexport – antas ta upp till 3–5 år att återställa, enligt Holtz.

Den europeiska värmeböljan ställer också till det. Den kräver just nu ovanligt mycket el för ventilation och nedkylning och det bromsar påfyllningen av de ovanligt tomma gaslagren.

Turbulent

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På elmarknaden är det just nu turbulent, med ovanligt höga pristoppar på el särskilt på kvällarna i södra Sverige. Det hänger samman med att solkraftsproduktionen i Europa faller bort ur produktionsmixen kvällstid.

Detta smittar i viss mån av sig på Sverige, säger Holtz.

Smittovägen går via elhandeln över gränserna.

Marginalkostnaden för gaskraft i Europa blir styrande för elpriserna och vattenkraftens prissättning i Sverige och Norden, säger Holtz.