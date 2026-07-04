För att minska hälsorisker har gränsvärden sänkts för flera ämnen som kan finnas i vårt dricksvatten. I Sverige gäller nu även skärpta värden för exempelvis arsenik och bly.
Högre krav på dricksvatten – risk att bli lurad
Skärpta gränsvärden för dricksvattnet gör att fler nu kollar sitt vatten.
Men det gäller att se upp så man inte köper dyr dricksvattenrening i onödan.
För att minska hälsorisker har gränsvärden sänkts för flera ämnen som kan finnas i vårt dricksvatten. I Sverige gäller nu även skärpta värden för exempelvis arsenik och bly.
Även den som har icke-kommunalt dricksvatten med fler än 50 användare eller som producerar mer än 10 000 liter vatten per dygn, måste följa de nya gränsvärdena.
Det kan exempelvis handla om förskolor och restauranger.
Det här är svårt för enskilda samfälligheter som inte är experter på området, säger Pär Dalhielm, vd Svenskt Vatten.
Mindre hushåll med egen brunn omfattas inte av samma regler, men rekommenderas att följa Livsmedelsverkets riktvärden.
Samtidigt har en mängd bolag som säljer dricksvattenrening dykt upp på marknaden.
Prov utan analys
Ett av dem har anmälts 45 gånger till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).
Rose-Marie Andersson, 67 år, som bor i hus med egen brunn, berättar för TT att hon fick ett prov-kit hemskickat från företaget där hon erbjöds sända dem dricksvattenprov för gratis analys.
Två dagar efter att hon sänt provet ringde en av bolagets säljare och sade att hennes dricksvatten måste renas.
Jag blev lite misstänksam. En analys kan inte ta så kort tid, säger Rose-Marie Andersson.
När säljaren ville ta ett nytt prov hoppades hon att det nu skulle sändas till laboratorium.
Men han använde ett prov han hade med sig i väskan, sade att dricksvattnet måste renas och försökte sälja utrustning direkt för runt 40 000 kronor, säger hon.
När Rose-Marie Andersson sade att hon inte hade råd ville säljaren att hon skulle ta lån via bolaget.
Hon nekade bestämt.
Efter två dagar fick jag ändå en orderbekräftelse, sedan fakturor för sådant jag aldrig fått eller beställt.
”Varningsklockor”
Enligt Marie Wiezell, jurist på Sveriges Konsumenter, bör de metoder som beskrivs få varningsklockor att ringa. Det handlar om situationer där kunden blir överrumplad, påstridiga telefonsamtal och direktförsäljning vid dörr.
Då är det bäst att säga stopp, kolla upp bolaget och fatta beslut i lugn och ro. Ska man testa sitt vatten kan man kolla vad kommunen använder för analys och rening.
I ett mejlsvar till TT skriver företaget:
”I vissa fall används enklare indikativa tester som ett första steg för att identifiera avvikelser eller ge vägledning om vilka parametrar som kan behöva analyseras vidare.”
En fullständig analys av ett dricksvattenprov bör ta tio dagar från påbörjad analys, enligt ackrediteringsmyndigheten Swedac.
Nya gränsvärden gäller för flera ämnen enligt Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter som trädde i kraft fullt ut i år.
Lagkravet omfattar enskild dricksvattenanläggning så snart den:
–försörjer minst 50 personer eller producerar mer än 10 000 liter vatten per dygn.
–eller om den levererar dricksvatten till offentlig eller kommersiell verksamhet, som äldreboenden, caféer eller förskolor.
Egna brunnar för privat bruk omfattas inte av samma tvingande lagstiftning.
Livsmedelsverket rekommenderar dock hushåll som har egen brunn för privat bruk att följa myndighetens riktvärden.
För hushåll med egen brunn för privat bruk råder Livsmedelsverket att anlita laboratorium som är ackrediterade för just dricksvatten.
Källor: EU:s dricksvattendirektiv, Livsmedelsverket, SGU, Swedac och Allmänna reklamationsnämnden (Arn).