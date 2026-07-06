Bostadsmarknaden i Spanien och Portugal, för het för svenska köpare?

Tak för belåning

I Spanien har andelen nya bolån som överstiger 80 procent av bostadens värde stigit från 10,8 till 15,6 procent på två år, och IMF har rekommenderat ett tak för belåningsgraden.

Ändå bedömer flera experter att dagens uppgång inte är kreditdriven på samma sätt som inför finanskrisen 2008–2009, och myndigheterna väntas inte ingripa kraftfullt ännu.

Bostadsbrist verklig orsak

Men enligt flera ekonomer är det inte bolånevillkoren som hettar upp marknaden. Istället är det bristen på bostäder som verkligen ställer till det.

Och det är här den glödheta bostadsmarknaden kan få en direkt påverkan på många svenskars dröm om att köpa något på Iberiska halvön.

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Fler svenska köpare

Omkring 100 000 svenskar äger redan bostad i Spanien, men de senaste åren har svenska köpare hållit sig tillbaka jämfört med till exempel polacker och holländare. Svag krona och höga räntor har varit de största orsakerna.

Den svenska efterfrågan har dock ökat något under våren 2026, enligt Fastighetsbyrån. Många mäklare tror på fler svenska köpare under året, i takt med att hushållsekonomin stärks och den uppdämda drömmen om ett liv i bättre klimat lockar igen.

Mer komplicerad bostadsmarknad

Nytillkomna svenska spekulanter möter dock en dubbel effekt av den heta marknaden:

Inträdespriserna i populära områden som Costa Blanca, Costa del Sol och Mallorca stiger snabbt. Variationen är dock fortfarande stor runtom i landet.

Och regelverket runt bolån och uthyrning skärpa. Framför allt med tuffare krav för låntagare som inte är bosatta där, och nya licenskrav för korttidsuthyrning.

Politiska motåtgärder

Samtidigt som allt detta finns ett annat tecken i tiden på den spanska marknaden. Det diskuteras om politiska motåtgärder ska sättas in mot utländskt ägande.

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Ett förslag är till exempel en kraftigt höjd köpskatt för icke-EU-medborgare utan bosättning. Just det förslaget skulle inte drabba svenskar, men det visar hur känslig frågan om bostadsbrist blivit på flera spanska orter.

Tidigare försökte man även införa nya bostadsregler men stötte på patrull i domstolen.

Håll drömmen levande

Om du tillhör de som drömmer om att bo i den spanska eller portugiska solen så sluta inte drömma. Det kommer sannolikt att kosta lite mer och du kommer att behöva mer tålamod. Men än så länge är bostadsmarknaden het, inte stängd.