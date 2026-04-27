Att handla är dyrt. För Eva i Stockholm kostade ett paket köttbullar 145 kronor. Men hennes sju minuter långa parkering fick priset att dra iväg.
Parkeringen blev dyrare än maten: "Helt vansinnigt"
Senast i fjol genomförde Stockholms stad en omklassificering av parkeringsplatser. Det innebar att cirka 3 000 platser gick från taxa 3 till taxa 2. Detta har resulterat i en avgiftsökning på 1 866 procent för vissa tider.
Många har varit kritiska till höjningarna, inte minst på Östermalm där det nu kan kosta upp till 600 kronor att parkera ett dygn.
Någon som kritiserar huvudstadens dyra parkeringar är Eva Almgren i Stockholm, som fick betala mer för P-garaget än för maten hon köpte.
Läs även: Om en vecka sänks skatten – så mycket billigare blir det att tanka. Dagens PS
Ett dyrt vardagsärende
Det var Mitt i som först berättade om händelsen.
Eva Almgren hade bråttom och körde in i Apcoas garage under Hemköp Torsplan, nära Norra tornen.
Ärendet var enkelt: in i butiken, köpa köttbullar för 60 kronor, ut igen. Sju minuter tog ärendet och för det fick hon betala 85 kronor i parkering, 12 kronor per minut.
”Jag hade bråttom och sprang in och ut för att köpa köttbullar till mina barnbarn. Jag tycker det är hutlöst dyrt, det är billigare att parkera vid Centralen”, säger Eva.
Missa inte: Kan du nekas en bostadsrätt? Här är köparna som flest vill stoppa. Dagens PS
Betalning för påbörjad tid
Förklaringen ligger i hur garaget tar betalt. Apcoa debiterar varje påbörjad 45-minutersperiod. Det innebär att även en mycket kort parkering kan kosta 85 kronor.
Saken blir inte bättre av att informationen om den höga taxan inte syns när man kör in i garaget. Eva Almgren berättar att hon inte såg någon skylt som tydligt visade avgiften innan hon hade parkerat och var på väg mot butiken.
”Då är det för sent. De tjänar ju mer på att folk kan stå en kortare tid för en mindre summa, då parkerar fler bilar”, säger hon.
Apcoa: ”Låter märkligt”
Recensionerna av p-huset på Google vittnar om flera missnöjda kunder. ”Ingen information om timpriset”, skriver en person. ”Helt vansinnigt” och ”Totalt orimlig taxa”, skriver andra.
Apcoas vd Fredrik Westergård säger i sin tur att prisbilden är ungefär densamma som för andra centrala garage i Stockholms innerstad.
I Aimo Parks garage på Norra Stationsgatan kostar det 53 kronor per påbörjade 30 minuter. Hos Stockholm Parkering på Dalagatan 71 är priset 60 kronor i timmen.
Westergård uppger också att det ska finnas en gratisperiod innan debitering.
”Det låter märkligt att kunden skulle bli debiterad efter sju minuter, eftersom vi har en grace time som är högre än så”, skriver han i ett mejl.
Men enligt Mitt i visar kvittot att parkeringen var sju minuter lång. Tidningen uppger också att Apcoas kundtjänst bekräftat att debiteringen var korrekt.
Läs också: Skatteverket backar – men hotet om dyr parkering kvarstår. Realtid