Parkeringen blev dyrare än maten: "Helt vansinnigt"

Många har varit kritiska till höjningarna, inte minst på Östermalm där det nu kan kosta upp till 600 kronor att parkera ett dygn.

Någon som kritiserar huvudstadens dyra parkeringar är Eva Almgren i Stockholm, som fick betala mer för P-garaget än för maten hon köpte.

Ett dyrt vardagsärende

Det var Mitt i som först berättade om händelsen.

Eva Almgren hade bråttom och körde in i Apcoas garage under Hemköp Torsplan, nära Norra tornen.

Ärendet var enkelt: in i butiken, köpa köttbullar för 60 kronor, ut igen. Sju minuter tog ärendet och för det fick hon betala 85 kronor i parkering, 12 kronor per minut.

”Jag hade bråttom och sprang in och ut för att köpa köttbullar till mina barnbarn. Jag tycker det är hutlöst dyrt, det är billigare att parkera vid Centralen”, säger Eva.

