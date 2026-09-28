Barn lockas med gratis pengar i populärt spel – så fungerar bluffen

Bluffen börjar ofta utanför själva spelet. I en kommentar på Youtube eller TikTok, eller i en chatt på Discord, dyker ett erbjudande upp: följ länken och få gratis Robux. Ibland påstås erbjudandet bara gälla i några timmar.

Länken leder till en sida där barnet ombeds logga in. Den ser ut som Roblox riktiga inloggningssida och adressen kan innehålla ordet ”Roblox”. Men sidan är falsk. När barnet skriver in sitt användarnamn och lösenord hamnar uppgifterna hos bedragaren. Barnet kan även bli ombett att lämna en kod för tvåfaktorsautentisering.

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Barnet hamnar till slut på riktiga Roblox

Det som gör bluffen extra lurig är vad som händer sedan. Den falska sidan kan skicka barnet vidare till riktiga Roblox, där det går att spela som vanligt. Några gratis Robux dyker inte upp, men det behöver inte heller vara uppenbart att kontot har utsatts för ett intrång.

Med inloggningsuppgifterna kan bedragaren komma åt kontot och föra över Robux. Enligt The Guardian kan uppgifterna också säljas vidare. Tidningen skriver att NordVPN:s forskare under en enda vecka hittade nästan 200 adresser där färdiga verktyg för falska Robloxinloggningar erbjöds till försäljning.

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