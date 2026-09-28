Ett löfte om gratis spelpengar och en inloggningssida som ser ut precis som vanligt. Sedan kan barnets konto vara i bedragarens händer. Samma bluff har avslöjats i Sverige, och nu sprids färdiga verktyg för att genomföra den.
Barn lockas med gratis pengar i populärt spel – så fungerar bluffen
Robux kan användas för att köpa kläder, tillbehör och animationer till sin figur i Roblox. Spelpengarna går att tjäna i spelet, men också att köpa för riktiga pengar. Det vet bedragarna.
Bluffen börjar ofta utanför själva spelet. I en kommentar på Youtube eller TikTok, eller i en chatt på Discord, dyker ett erbjudande upp: följ länken och få gratis Robux. Ibland påstås erbjudandet bara gälla i några timmar.
Länken leder till en sida där barnet ombeds logga in. Den ser ut som Roblox riktiga inloggningssida och adressen kan innehålla ordet ”Roblox”. Men sidan är falsk. När barnet skriver in sitt användarnamn och lösenord hamnar uppgifterna hos bedragaren. Barnet kan även bli ombett att lämna en kod för tvåfaktorsautentisering.
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Barnet hamnar till slut på riktiga Roblox
Det som gör bluffen extra lurig är vad som händer sedan. Den falska sidan kan skicka barnet vidare till riktiga Roblox, där det går att spela som vanligt. Några gratis Robux dyker inte upp, men det behöver inte heller vara uppenbart att kontot har utsatts för ett intrång.
Med inloggningsuppgifterna kan bedragaren komma åt kontot och föra över Robux. Enligt The Guardian kan uppgifterna också säljas vidare. Tidningen skriver att NordVPN:s forskare under en enda vecka hittade nästan 200 adresser där färdiga verktyg för falska Robloxinloggningar erbjöds till försäljning.
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Samma lockbete har använts i Sverige
Metoden är bekant även här. När SVT Nyheter granskade Robloxbedrägerier 2023 tog redaktionen del av chattar där bedragare delade tips och organiserade kontokapningar. Ett av lockbetena var just ”gratis robux”. Barn som följde länkarna och försökte logga in riskerade i stället att få sina konton kapade.
Även Finansinspektionen har varnat för erbjudanden om obegränsat med Robux. Myndigheten beskriver också andra typer av spelbedrägerier, bland annat annonser som i själva verket leder till dyra prenumerationer.
Det här kan du säga till ditt barn
Får ditt barn en länk som lovar gratis Robux? Be barnet stänga länken och öppna Roblox-appen i stället. Bedragarnas inloggningssida kan se äkta ut, så det räcker inte att bara titta på hur sidan ser ut.
Ett lösenord eller en inloggningskod ska aldrig lämnas ut på en sida som barnet nått via ett erbjudande om gratis Robux.
Finansinspektionen uppmanar dessutom föräldrar att prata med barn om länkar och annonser i spelvärlden. Då ökar chansen att barnet frågar innan det klickar.