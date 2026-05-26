Avgjort: Svenskarna bäst i Europa – så mycket mer sparar vi 

Här går hushållen back

Sämre går det för Grekland. Där är hushållens nettosparande minus 9,3 procent.

Det betyder att hushållen i genomsnitt gör av med mer pengar än de tjänar, något som kan ske exempelvis genom att hushållen använder tidigare besparingar eller lånar pengar för att finansiera sin konsumtion.

ANNONS

Faktum är att Grekland är det enda landet i sammanställningen som ligger på minus.

Även Lettland sticker ut. Där är sparkvoten noll, vilket innebär att hushållen i genomsnitt gör av med hela sin inkomst.

Missa inte: Arvet uteblir – därför kan nästa generation bli lottlös. Dagens PS

Stor skillnad mellan länderna

Det finns också ett gäng länder som hamnar under EU-snittet.

Storbritannien ligger på 4,7 procent och Italien på 3,2 procent. Även Finland, Litauen, Portugal, Estland och Slovakien ligger under fyra procent eller strax däröver.

Danmark, som ofta jämförs med Sverige, hamnar också under EU-snittet med en sparkvot på 7,5 procent.

Därför sparar européerna

Orsakerna till sparandet är flera och inte nödvändigtvis ”positiva”.

ANNONS

Enligt en studie sparar nästan två tredjedelar av européerna av försiktighetsskäl, exempelvis för att klara oväntade utgifter.

För omkring hälften är pensionen det viktigaste skälet.

Sparandet kan, enligt studien, också handla om oro, trygghet och hur mycket människor litar på att samhällets skyddsnät räcker om något händer.

Så stor del av inkomsten sparar hushållen:

Sverige: 14,7 procent

Ungern: 14,7 procent

Tjeckien: 13,7 procent

Frankrike: 12,8 procent

Österrike: 11,7 procent

Tyskland: 10,3 procent

Nederländerna: 10,2 procent

Spanien: 9,2 procent

Irland: 9,0 procent

EU-snittet: 8,1 procent

Danmark: 7,5 procent

Belgien: 6,6 procent

Polen: 6,1 procent

Luxemburg: 5,0 procent

Storbritannien: 4,7 procent

Finland: 4,4 procent

Litauen: 3,8 procent

Portugal: 3,4 procent

Italien: 3,2 procent

Estland: 3,0 procent

Slovakien: 2,0 procent

Lettland: 0,0 procent

Grekland: -9,3 procent

Läs också: Riskmissen: Därför investerar kvinnor sämre än män. Realtid