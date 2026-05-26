Svenska hushåll håller hårt i pengarna. Enligt nya siffror hamnar Sverige i den absoluta toppen när Europas sparande jämförs.
Avgjort: Svenskarna bäst i Europa – så mycket mer sparar vi
Att svenskarna är flitiga sparare är förvisso ingen nyhet.
PS har tidigare konstaterat att sju av tio sparar regelbundet varje månad och att vi i dag sparar, i genomsnitt, drygt 5 600 kronor i månaden, enligt en undersökning från SEB.
När OECD nu släpper nya siffror över Européernas sparande visar det sig att svenska hushåll i genomsnitt sparar 14,7 procent av sin disponibla inkomst.
Det är, tillsammans med Ungern, högst nivå i hela Europa.
Långt över snittet
Svenskarnas sparande ligger således långt över EU-snittet på 8,1 procent.
Även Tjeckien, Frankrike, Österrike, Tyskland och Nederländerna ligger högt. Där sparar hushållen mer än tio procent av inkomsten.
Här går hushållen back
Sämre går det för Grekland. Där är hushållens nettosparande minus 9,3 procent.
Det betyder att hushållen i genomsnitt gör av med mer pengar än de tjänar, något som kan ske exempelvis genom att hushållen använder tidigare besparingar eller lånar pengar för att finansiera sin konsumtion.
Faktum är att Grekland är det enda landet i sammanställningen som ligger på minus.
Även Lettland sticker ut. Där är sparkvoten noll, vilket innebär att hushållen i genomsnitt gör av med hela sin inkomst.
Stor skillnad mellan länderna
Det finns också ett gäng länder som hamnar under EU-snittet.
Storbritannien ligger på 4,7 procent och Italien på 3,2 procent. Även Finland, Litauen, Portugal, Estland och Slovakien ligger under fyra procent eller strax däröver.
Danmark, som ofta jämförs med Sverige, hamnar också under EU-snittet med en sparkvot på 7,5 procent.
Därför sparar européerna
Orsakerna till sparandet är flera och inte nödvändigtvis ”positiva”.
Enligt en studie sparar nästan två tredjedelar av européerna av försiktighetsskäl, exempelvis för att klara oväntade utgifter.
För omkring hälften är pensionen det viktigaste skälet.
Sparandet kan, enligt studien, också handla om oro, trygghet och hur mycket människor litar på att samhällets skyddsnät räcker om något händer.
Så stor del av inkomsten sparar hushållen:
- Sverige: 14,7 procent
- Ungern: 14,7 procent
- Tjeckien: 13,7 procent
- Frankrike: 12,8 procent
- Österrike: 11,7 procent
- Tyskland: 10,3 procent
- Nederländerna: 10,2 procent
- Spanien: 9,2 procent
- Irland: 9,0 procent
- EU-snittet: 8,1 procent
- Danmark: 7,5 procent
- Belgien: 6,6 procent
- Polen: 6,1 procent
- Luxemburg: 5,0 procent
- Storbritannien: 4,7 procent
- Finland: 4,4 procent
- Litauen: 3,8 procent
- Portugal: 3,4 procent
- Italien: 3,2 procent
- Estland: 3,0 procent
- Slovakien: 2,0 procent
- Lettland: 0,0 procent
- Grekland: -9,3 procent
