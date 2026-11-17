Sex av de åtalade, bland dem den 53-årige tidigare vd:n och, enligt Law360, en advokat, åtalas för stämpling till bedrägeri, medan en 64-årig kvinna åtalas för att ha dolt brottsvinster. Den åttonde åtalas för bedrägeri och för att ha brutit mot ett näringsförbud och kommer enligt SFO att begära att få vara anonym.

– Dagens åtal är ett betydande steg framåt i vår utredning av bolagets kollaps och i arbetet med att se till att de ansvariga ställs till svars, säger Emma Isaac, avdelningschef på Serious Fraud Office.

Lockade med hög sparränta

London Capital & Finance, LCF, tog in pengarna genom att sälja miniobligationer direkt till vanliga sparare, som lånade ut pengar till bolaget mot löfte om hög ränta. Obligationerna var onoterade och gick inte att sälja vidare, skriver Reuters.

Bolaget hade tillstånd från den brittiska finanstillsynen FCA, men själva utgivningen av obligationerna var ingen tillståndspliktig verksamhet, och FCA hade därför aldrig godkänt dem.

– Tusentals investerare trodde att pengarna de satte in i London Capital & Finance skulle ge hög avkastning, men i stället förlorade de över 250 miljoner pund, säger Emma Isaac.

Med SFO:s uppskattning och Riksbankens pundkurs den 16 november blir förlusten i snitt omkring 298 000 kronor per sparare. Obligationerna låg i regel utanför det brittiska investerarskyddet FSCS, och därför inrättade regeringen ett eget ersättningssystem som täckte 80 procent av förlusten, högst 68 000 pund per person. Systemet betalade ut 115 miljoner pund, omkring 1,5 miljarder kronor, innan det stängdes i oktober 2022, skriver GB News.

Köpte plats på jämförelsesajter

Hur spararna lockades in har finanstillsynen redan slagit fast. I sitt slutliga beslut 2023 konstaterade FCA att LCF marknadsförde obligationerna som Isa, ett brittiskt sparkonto med skattefördelar som påminner om svenska ISK, trots att de inte var det, enligt en genomgång av nyhetssajten BTW Media i juli.

ANNONS

FCA fann också att till synes oberoende jämförelsesajter var betalda med spararnas egna pengar och att 25,5 procent av varje insatt belopp gick till marknadsföring och andra kostnader som spararna aldrig fick veta om.

Beslutet gällde reglerna för marknadsföring och är ingen dom om bedrägeri, och vad åklagarna anser att brottet bestod i framgår inte av måndagens besked. Alla åtta ska infinna sig i Westminster Magistrates’ Court den 7 december.