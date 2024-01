Arbetslösheten ökar

Under hösten började arbetslösheten öka och antalet arbetslösa och personer som berörs av varsel ökade samtidigt som färre jobb blev lediga, det skriver Arbetsförmedlingen.

Förra veckan ökade antalet öppet arbetslösa i Sverige med 6 863 personer, till 184 073 personer och antalet arbetssökande som deltar i olika program med aktivitetsstöd steg från 171 595 till 171 615.

Fler skrev in sig

Under förra veckan skrev 11 542 personer in sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen, veckan innan skrev 5 524 personer in sig.

Antalet nya lediga jobb uppgick till 26 521 stycken, under vecka ett, veckan innan var antalet nyanmälda jobb 12 459.

Under årets första vecka fick 5 517 personer fick jobb, vilket kan jämförs med att 1 794 personer fick jobb veckan innan.