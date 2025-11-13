Dagens PS
Affärsmodellen: ”De tar betalt för det de har fått betalt för”

Mäklare
Mäklarsamfundet är mycket kritiska mot de avgifter som ekonomiska förvaltare tar ut för att lämna ut uppgifter till bostadsförsäljningar. (Foto: Christine Olsson/TT)
Roland Klinga
Roland Klinga
Uppdaterad: 13 nov. 2025Publicerad: 13 nov. 2025

Ekonomiska förvaltare tjänar upp till 133 miljoner kronor på att sälja information som de redan fått betalt för att hantera, det hävdar Mäklarsamfundet i en ny rapport.

Att bostadsrättsföreningar lägger ut den ekonomiska förvaltningen på entreprenad är idag närmast norm, förutom möjligen i mycket små föreningar. 

En av uppgifterna är att tillhandahålla information från och om föreningen och den aktuella bostadsrätten, som krävs för fastighetsmäklare och banker vid överlåtelser av bostadsrätter.

Tar bra betalt

Nu visar en rapport från Mäklarsamfundet att de ekonomiska förvaltarna har börjat ta så mycket betalt för den här informationen att det börjar hamna uppemot 130 miljoner kronor i intäkter. 

Enligt Mäklarsamfundets bedömning tas avgifterna ut i strid med Bostadsrättslagens syfte och innebär, när kostnaderna förs över från fastighetsmäklare till bostadsrättssäljare, en dubbeldebitering av bostadsrättsägare.

”Det är som om banken tog betalt varje gång du vill se ditt eget kontoutdrag. Förvaltaren sitter på föreningens information, paketerar om den och säljer tillbaka den till den som redan betalat för hanteringen. Dessutom sker det enligt vår bedömning i strid med bostadsrättslagen”, säger Oskar Öholm, vd i Mäklarsamfundet, i en skriftlig kommentar.

Är det lagligt?

Exempelvis prövning av medlemskap och rätten att få ett utdrag ur lägenhetsförteckningen är alla skyldigheter som enligt bostadsrättslagen åligger bostadsrättsföreningen, kommenterar Mäklarsamfundet. Därför bör det inte vara tillåtet att ta ut särskilda avgifter för dessa uppgifter, menar organisationen.

”Att föreningen har lagt ut den ekonomiska eller administrativa förvaltningen på en extern aktör förändrar inte detta. Ansvaret enligt lagen ligger fortfarande hos bostadsrättsföreningen”, skriver organisationen.

 Vill tjäna pengar

Dagens PS kontaktade Mäklarsamfundets analys- och kommunikationschef, Joakim Lusensky, för att få lite djupare kännedom om vad dessa dyra ”mäklarbilder” egentligen innebär.

Han ser självklart att det här handlar om att förvaltarna vill tjäna pengar. ”Problemet är att avgifterna idag är, som regel, både oproportionerliga och oskäliga”, säger han till Dagens PS. 

Att man tar ut avgifter är allmänt förekommande enligt Joakim Lusensky.

”Prisbilden varierar. Men ja, i stort sett alla förvaltare tar ut avgifter av det här slaget. De större aktörerna har i regel digitala portaler där mäklarbilder och andra dokument som årsredovisning, stadgar och ekonomisk plan är avgiftsbelagda”, säger Joakim Lusensky.

Han och Mäklarsamfundet hade helst sett att de här uppgifterna, som nu förvaltarna tar betalt för, hade funnits i det kommande bostadsrättsregistret.

”Då hade vi fått ett system analogt med fastighetsregistret, i statlig regi. Där har regeringen tyvärr valt en annan väg, och då kan det ju ytterst bli en fråga som behöver prövas rättsligt”, säger han. 

Jokaim Lusensky säger till Dagens PS att avgifterna ytterst gör det dyrare för kunderna att sälja sin bostad.

”Summorna för den enskilde är inte alltid jättehöga, men vi menar att det principiellt är problematiskt eftersom säljaren, genom sitt medlemskap i föreningen och genom att betala månadsavgiften indirekt redan betalar för just den här typen av tjänst”. 

Roland Klinga
Roland Klinga

Jag har jobbat över trettio år som journalist. Mest med ekonomi- och arbetsmarknadsjournalistik. Men också med grävande journalistik och politik. Jag är väldigt sportintresserad och håller Västerås SK högt. Dessutom är jag en flitig musiksamlare. Har över 7000 skivor.

