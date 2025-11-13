Affärsmodellen: ”De tar betalt för det de har fått betalt för”

Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …

Är det lagligt?

Exempelvis prövning av medlemskap och rätten att få ett utdrag ur lägenhetsförteckningen är alla skyldigheter som enligt bostadsrättslagen åligger bostadsrättsföreningen, kommenterar Mäklarsamfundet. Därför bör det inte vara tillåtet att ta ut särskilda avgifter för dessa uppgifter, menar organisationen.

”Att föreningen har lagt ut den ekonomiska eller administrativa förvaltningen på en extern aktör förändrar inte detta. Ansvaret enligt lagen ligger fortfarande hos bostadsrättsföreningen”, skriver organisationen.

Vill tjäna pengar

Dagens PS kontaktade Mäklarsamfundets analys- och kommunikationschef, Joakim Lusensky, för att få lite djupare kännedom om vad dessa dyra ”mäklarbilder” egentligen innebär.

Han ser självklart att det här handlar om att förvaltarna vill tjäna pengar. ”Problemet är att avgifterna idag är, som regel, både oproportionerliga och oskäliga”, säger han till Dagens PS.

Att man tar ut avgifter är allmänt förekommande enligt Joakim Lusensky.

”Prisbilden varierar. Men ja, i stort sett alla förvaltare tar ut avgifter av det här slaget. De större aktörerna har i regel digitala portaler där mäklarbilder och andra dokument som årsredovisning, stadgar och ekonomisk plan är avgiftsbelagda”, säger Joakim Lusensky.

Han och Mäklarsamfundet hade helst sett att de här uppgifterna, som nu förvaltarna tar betalt för, hade funnits i det kommande bostadsrättsregistret.

”Då hade vi fått ett system analogt med fastighetsregistret, i statlig regi. Där har regeringen tyvärr valt en annan väg, och då kan det ju ytterst bli en fråga som behöver prövas rättsligt”, säger han.

Jokaim Lusensky säger till Dagens PS att avgifterna ytterst gör det dyrare för kunderna att sälja sin bostad.

”Summorna för den enskilde är inte alltid jättehöga, men vi menar att det principiellt är problematiskt eftersom säljaren, genom sitt medlemskap i föreningen och genom att betala månadsavgiften indirekt redan betalar för just den här typen av tjänst”.