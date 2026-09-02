Hundratusentals unga britter har pengar stående på konton som de aldrig har gjort anspråk på. Parallellt erbjuder sig företag att hitta sparandet, mot höga avgifter.
760 000 personer har glömda pengar på banken – tiotusentals kronor väntar
Ett nytt studieår innebär ofta utgifter för dator, kurslitteratur, hyra och allt annat som följer med studentlivet. För 760 000 unga britter kan hjälpen redan finnas på banken.
Problemet är bara att de inte har hämtat pengarna.
Enligt den brittiska finansinspektionen Financial Conduct Authority, FCA finns det 760 000 så kallade Child Trust Funds som har nått utbetalningsåldern men fortfarande står orörda.
På varje konto finns i genomsnitt 2 000 pund, drygt 26 000 kronor. Totalt handlar det om mer än 1,5 miljarder pund.
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Staten satte in pengarna
Kontona skapades genom ett brittiskt statligt sparprogram. Omkring 6,3 miljoner barn födda mellan den 1 september 2002 och den 2 januari 2011 fick ett konto.
Familjerna fick ett statligt startbelopp på minst 250 pund och kunde därefter själva sätta in mer pengar. Om föräldrarna inte valde någon förvaltare placerades sparandet hos en aktör som staten valde.
Programmet stängdes för nya konton 2011. De befintliga kontona fortsätter dock att nå utbetalningsåldern fram till 2029, i takt med att ägarna fyller 18 år.
För många har kontakten med kontot försvunnit på vägen. Den unge kanske inte känner till sparandet, medan föräldrarna inte längre vet vilket bolag som har hand om pengarna.
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Alla företag ska granskas
Nu inleder FCA en granskning av marknaden. Samtliga 55 banker, försäkringsbolag och fondförvaltare som tillhandahåller kontona ska få redogöra för hur de försöker hitta kunder som de har tappat kontakten med.
Myndigheten ska även undersöka om avgifterna är rimliga och om unga med särskilda behov möter hinder när de eller deras familjer försöker komma åt pengarna.
”Child Trust Funds kan hjälpa unga att få en bra start i framtiden. Men alltför många riskerar att tappa kontakten med pengar som med rätta är deras”, säger Chris Knight, försäkringsdirektör på FCA, till The Guardian.
Granskningen ska redovisas nästa år. Om FCA upptäcker brister kan myndigheten vidta åtgärder mot enskilda aktörer.
Tar betalt för gratistjänst
De glömda miljarderna har också lockat till sig mellanhänder. Företag, däribland sådana som annonserar i sociala medier, erbjuder sig att leta fram ungas konton mot betalning.
FCA har sett fall där kunder har fått betala 400 pund för att lokalisera sitt sparande. Andra företag har tagit ut en löpande månadsavgift för en sökning som bara behöver göras en gång.
Det finns dessutom en lucka i konsumentskyddet. Själva söktjänsten kräver vanligtvis inget tillstånd från FCA. Därför omfattas företagen inte nödvändigtvis av myndighetens avgiftstak, och kunderna kan sakna möjlighet att få sitt ärende prövat av den brittiska motsvarigheten till Allmänna reklamationsnämnden.
Så hittas pengarna gratis
Den som vet vilket bolag som förvaltar kontot kan vända sig direkt dit. Den som inte vet kan i stället använda den brittiska skattemyndigheten HMRC kostnadsfria söktjänst.
Någon mellanhand behövs alltså inte.
”Du behöver inte betala någon annan för att göra anspråk på det som med rätta är ditt. Det kostar ingenting att söka efter och få tillgång till ditt eget Child Trust Fund”, säger Chris Knight.
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