760 000 personer har glömda pengar på banken – tiotusentals kronor väntar

Problemet är bara att de inte har hämtat pengarna.

Enligt den brittiska finansinspektionen Financial Conduct Authority, FCA finns det 760 000 så kallade Child Trust Funds som har nått utbetalningsåldern men fortfarande står orörda.

På varje konto finns i genomsnitt 2 000 pund, drygt 26 000 kronor. Totalt handlar det om mer än 1,5 miljarder pund.

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Staten satte in pengarna

Kontona skapades genom ett brittiskt statligt sparprogram. Omkring 6,3 miljoner barn födda mellan den 1 september 2002 och den 2 januari 2011 fick ett konto.

Familjerna fick ett statligt startbelopp på minst 250 pund och kunde därefter själva sätta in mer pengar. Om föräldrarna inte valde någon förvaltare placerades sparandet hos en aktör som staten valde.

Programmet stängdes för nya konton 2011. De befintliga kontona fortsätter dock att nå utbetalningsåldern fram till 2029, i takt med att ägarna fyller 18 år.

För många har kontakten med kontot försvunnit på vägen. Den unge kanske inte känner till sparandet, medan föräldrarna inte längre vet vilket bolag som har hand om pengarna.

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