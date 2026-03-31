7 av 10 vill leva upp sina pengar: "Inget mål att spara till barnen"

”Ingen tanke på att hålla igen”

Att den äldre generationen hellre vill spendera sina slantar på upplevelser än på sina arvingar blev tydligt redan i fjol. När tidningen Senioren ställde frågan ”Spara till barnen eller leva upp pengarna?” till ett gäng pensionärer, såg svaren ut ungefär så här:

”Jag har två barn, men jag har ingen tanke på att hålla igen för deras skull”, sa någon.

ANNONS

”Nu vill vi använda våra sparpengar till att resa eller göra något annat kul för. Vi har inget mål att spara till barnen. Vi älskar att resa och vill göra det”, sa en annan.

”Att leva livet här och nu är bäst. Något sen vet man aldrig om det finns”, sa en tredje.

Vill leva länge – men gå i pension tidigare

Undersökningen visar också att många svenskar vill lämna arbetslivet tidigt. Var sjätte person säger att de vill gå i förtidspension. Bland unga mellan 18 och 34 år är det hela var fjärde. Samtidigt uppger var fjärde av alla svarande att de vill leva tills de blir 100 år eller äldre.

”Synen på att åldras har präglats av de senaste årens oroliga världsläge, ekonomiska instabilitet och tuffa arbetsmarknad. Fyra av tio ser fram mot friheten i att åldras och en ökad livskvalitet. Det syns inte minst i synen på pension och arv. De flesta vill gå i pension tidigare och leva upp sina tillgångar”, säger Lukas Berg, vd på Insight Intelligence.

Undersökningen visar också att 73 procent gör något för att försöka förlänga sitt liv. Vanligast är att avstå från rökning, träna regelbundet och prioritera sömnen. Samtidigt uppger nästan varannan att den största oron med att åldras är bristande äldreomsorg.

