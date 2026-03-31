En ny undersökning visar att många svenskar hellre vill använda sina pengar under livet istället för att spara dem till nästa generation.
7 av 10 vill leva upp sina pengar: "Inget mål att spara till barnen"
Arv är vägen till rikedom, konstaterade PS i fjol. I många länder har arvsflödena fördubblats sedan mitten av 1900-talet. För många unga vuxna har möjligheten att köpa en bostad eller leva ekonomiskt stabilt blivit lika beroende av tur i födseln som av prestation.
Därför är det inte helt märkligt att många unga vuxna ser fram emot vad som beskrivs som ”The Great Wealth Transfer”; en enorm förmögenhetsöverföring där otaliga biljoner väntas föras över från äldre generationer till deras barn och barnbarn. I Sverige handlar det inte minst om bostadsförmögenheter värda nära 2 000 miljarder kronor.
Men den som väntar på arv kan bli besviken. En ny undersökning från Insight Intelligence, Svensk Hypotekspension, Karlstads kommun och Länsförsäkringars forskningsstiftelse, visar att sju av tio svenskar hellre vill leva fullt ut än att lämna efter sig ett fullt arv.
Få vill bevara arvet
Hälften av de tillfrågade svarar att de vill leva fullt ut och lämna arv bara om det blir något över. Ytterligare 18 procent vill använda upp så mycket pengar de kan innan de går bort.
Bara 14 procent säger att de vill lämna efter sig ett arv i samma storlek som de själva fått.
”Ingen tanke på att hålla igen”
Att den äldre generationen hellre vill spendera sina slantar på upplevelser än på sina arvingar blev tydligt redan i fjol. När tidningen Senioren ställde frågan ”Spara till barnen eller leva upp pengarna?” till ett gäng pensionärer, såg svaren ut ungefär så här:
”Jag har två barn, men jag har ingen tanke på att hålla igen för deras skull”, sa någon.
”Nu vill vi använda våra sparpengar till att resa eller göra något annat kul för. Vi har inget mål att spara till barnen. Vi älskar att resa och vill göra det”, sa en annan.
”Att leva livet här och nu är bäst. Något sen vet man aldrig om det finns”, sa en tredje.
Vill leva länge – men gå i pension tidigare
Undersökningen visar också att många svenskar vill lämna arbetslivet tidigt. Var sjätte person säger att de vill gå i förtidspension. Bland unga mellan 18 och 34 år är det hela var fjärde. Samtidigt uppger var fjärde av alla svarande att de vill leva tills de blir 100 år eller äldre.
”Synen på att åldras har präglats av de senaste årens oroliga världsläge, ekonomiska instabilitet och tuffa arbetsmarknad. Fyra av tio ser fram mot friheten i att åldras och en ökad livskvalitet. Det syns inte minst i synen på pension och arv. De flesta vill gå i pension tidigare och leva upp sina tillgångar”, säger Lukas Berg, vd på Insight Intelligence.
Undersökningen visar också att 73 procent gör något för att försöka förlänga sitt liv. Vanligast är att avstå från rökning, träna regelbundet och prioritera sömnen. Samtidigt uppger nästan varannan att den största oron med att åldras är bristande äldreomsorg.