Sparade över 180 000 kronor på en månad

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Intresset för pengar började tidigt. Redan som 17-åring upptäckte Broomfield den så kallade FIRE-rörelsen, där målet är att spara och investera tillräckligt för att kunna sluta arbeta långt före pensionsåldern.

När han tog universitetsexamen 2022 bestämde han sig för att bli ekonomiskt oberoende innan han fyllde 30.

Det första jobbet gav honom omkring en miljon kronor om året. Sedan dess har inkomsten mer än tredubblats.

Levnadsvanorna har han behållit.

Bara under augusti investerade han motsvarande drygt 183 000 kronor, omkring 90 procent av inkomsten den månaden. Pengarna placerar han främst i breda indexfonder.

Fyra år efter examen har han omkring 6,7 miljoner kronor investerade.

Så lång tid tar det att spara ihop sju miljoner

För en svensk med ett betydligt mindre månadssparande blir vägen till samma förmögenhet lång.

PS har räknat på hur många år det skulle ta att spara ihop sju miljoner kronor. Vi har utgått från ett startkapital på noll kronor och en årlig avkastning på sju procent.

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Sparande per månad Tid till 7 miljoner 2 000 kronor 44 år 5 000 kronor 32 år 10 000 kronor 24 år 20 000 kronor 16 år

Beräkningarna tar inte hänsyn till inflation och förutsätter en årlig avkastning på sju procent.

Börsen har, enligt Finansinspektionen, historiskt gett omkring sju procents avkastning per år. Börsen kan dock falla och framtida avkastning är aldrig garanterad.

Kan sluta jobba före 30

Charles nästa mål är att nå 750 000 dollar i investeringar, motsvarande nästan 7,7 miljoner kronor. Det räknar han med att klara under 2027.

Med den så kallade fyraprocentsregeln skulle kapitalet kunna ge honom motsvarande omkring 300 000 kronor att leva på under det första året. Regeln bygger på uttag från investeringarna och ger ingen garanti för hur länge pengarna räcker.

Men tankarna på att pensionera sig har förändrats. Broomfield funderar numera på att starta ett eget företag, kanske inom AI-säkerhet.

”När jag väl blir ekonomiskt fri, vilket kanske är lite ironiskt, tror jag faktiskt att jag kommer att fortsätta arbeta”, säger han till CNBC.

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