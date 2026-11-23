Charles är 26 år, tjänar över tre miljoner kronor om året och har redan nästan 6,7 miljoner på börsen. Ändå delar han lägenhet med fyra andra personer och lägger knappt några pengar på mat. Målet är att bli ekonomiskt oberoende före 30.
26-åringen tjänar tre miljoner om året – lever på minimilön
En gång cyklade han flera kilometer för att spara en tia på tandkräm. Han har också funderat på att flytta in i en skåpbil för att slippa betala hyra.
Charles Broomfield är 26 år, arbetar med AI-säkerhet på Google i Washington D.C. och räknar med att tjäna motsvarande 3,3 miljoner kronor i år.
Men pengarna han gör av med är färre. Hans årliga levnadskostnader ligger under 205 000 kronor, mindre än vad en heltidsanställd amerikan med genomsnittlig minimilön tjänar före skatt.
”Jag känner verkligen ingen glädje när jag köper saker. Jag känner att jag har det jag behöver”, berättar han för CNBC Make It.
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Lägger bara några hundralappar på mat
Broomfield delar lägenhet med fyra andra personer och har ingen bil. Han promenerar, cyklar eller åker kollektivt, medan Google står för hans dagliga arbetsresor.
Maten blir heller ingen stor utgift. De flesta måltiderna äter han gratis på jobbet och i augusti handlade han mat för motsvarande bara 287 kronor. Hyran och övriga boendekostnader gick på drygt 11 200 kronor.
”Många känner att de vinner något när de köper saker till sig själva. Jag känner att jag vinner när jag ser hur mycket jag kan investera”, säger han.
Sparade över 180 000 kronor på en månad
Intresset för pengar började tidigt. Redan som 17-åring upptäckte Broomfield den så kallade FIRE-rörelsen, där målet är att spara och investera tillräckligt för att kunna sluta arbeta långt före pensionsåldern.
När han tog universitetsexamen 2022 bestämde han sig för att bli ekonomiskt oberoende innan han fyllde 30.
Det första jobbet gav honom omkring en miljon kronor om året. Sedan dess har inkomsten mer än tredubblats.
Levnadsvanorna har han behållit.
Bara under augusti investerade han motsvarande drygt 183 000 kronor, omkring 90 procent av inkomsten den månaden. Pengarna placerar han främst i breda indexfonder.
Fyra år efter examen har han omkring 6,7 miljoner kronor investerade.
Så lång tid tar det att spara ihop sju miljoner
För en svensk med ett betydligt mindre månadssparande blir vägen till samma förmögenhet lång.
PS har räknat på hur många år det skulle ta att spara ihop sju miljoner kronor. Vi har utgått från ett startkapital på noll kronor och en årlig avkastning på sju procent.
|Sparande per månad
|Tid till 7 miljoner
|2 000 kronor
|44 år
|5 000 kronor
|32 år
|10 000 kronor
|24 år
|20 000 kronor
|16 år
Beräkningarna tar inte hänsyn till inflation och förutsätter en årlig avkastning på sju procent.
Börsen har, enligt Finansinspektionen, historiskt gett omkring sju procents avkastning per år. Börsen kan dock falla och framtida avkastning är aldrig garanterad.
Kan sluta jobba före 30
Charles nästa mål är att nå 750 000 dollar i investeringar, motsvarande nästan 7,7 miljoner kronor. Det räknar han med att klara under 2027.
Med den så kallade fyraprocentsregeln skulle kapitalet kunna ge honom motsvarande omkring 300 000 kronor att leva på under det första året. Regeln bygger på uttag från investeringarna och ger ingen garanti för hur länge pengarna räcker.
Men tankarna på att pensionera sig har förändrats. Broomfield funderar numera på att starta ett eget företag, kanske inom AI-säkerhet.
”När jag väl blir ekonomiskt fri, vilket kanske är lite ironiskt, tror jag faktiskt att jag kommer att fortsätta arbeta”, säger han till CNBC.
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