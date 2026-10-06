De börjar i förskoleklass – och efter sommarlovet går de direkt till tvåan. När den svenska grundskolan görs om 2028 kommer en hel generation barn aldrig att ha gått i årskurs ett.
”Det må vara en teknikalitet, men det känns faktiskt lite sorgligt att vår Harry, 5, aldrig får bli ’ettagluttare'”, säger pappan Eric Ljunggren till Dagens PS.
114 000 svenska förskolebarn får aldrig börja ettan
De börjar i förskoleklass – och efter sommarlovet går de direkt till tvåan. När den svenska grundskolan görs om 2028 kommer en hel generation barn aldrig att ha gått i årskurs ett.
Det låter kanske som ett administrativt misstag, men för omkring 114 000 svenska barn blir det verklighet.
Hösten 2028 införs den tioåriga grundskolan. Förskoleklassen försvinner och ersätts av en ny årskurs 1. För de barn som då redan går i skolan uppstår en märklig effekt, alla årskurser flyttas upp ett steg.
Från förskoleklass direkt till tvåan
Den största effekten drabbar barnen födda 2021. De börjar förskoleklass hösten 2027 enligt dagens system. När de går på sommarlov året därpå är de fortfarande förskoleklasselever.
Men när de kommer tillbaka hösten 2028 börjar de inte ettan. De börjar årskurs 2, direkt.
Riksdagen har beslutat att dagens förskoleklass ska ersättas av en ny första årskurs. Grundskolan blir därmed tioårig och skolplikten börjar i årskurs 1 redan det år barnet fyller sex.
Men reformen handlar inte bara om att döpa om årskurserna. Dagens förskoleklass försvinner som egen skolform och sexåringarna blir i stället grundskoleelever, med undervisning utifrån grundskolans ämnen och kursplaner. Den garanterade undervisningstiden utökas samtidigt med 534 timmar.
”Med en tioårig grundskola lägger vi mer fokus på grundläggande färdigheter, som att läsa, skriva och räkna”, säger dåvarande skolminister Lotta Edholm när riksdagen klubbade reformen.
Regeringen har beskrivit förändringen som ett sätt att komma åt den svenska ”läskrisen”, genom mer strukturerad undervisning och tidigare läs-, skriv- och matematikinlärning.
En hel årskull hoppar över
Lågstadiet utökas samtidigt med ett år och elevernas garanterade undervisningstid ökar. Skolverket skriver uttryckligen i sina övergångsbestämmelser att elever som gått i förskoleklass läsåret 2027/28 därmed ska börja direkt i årskurs 2.
Och det handlar om en rejäl grupp.
Enligt SCB föddes 114 263 barn i Sverige under 2021.
Exakt hur många av dem som kommer att omfattas av den svenska grundskolan 2028 går förstås inte att säga redan nu – barn flyttar både till och från Sverige och vissa börjar skolan vid annan tidpunkt.
Men i storleksordningen handlar det om en hel svensk årskull.
Sverige får en årskurs 10
Samma sak händer längre upp i skolsystemet. Den elev som enligt dagens system skulle ha börjat årskurs 2 hösten 2028 börjar i stället årskurs 3.
Och så vidare. Den som skulle ha börjat femman börjar sexan. Och den som skulle ha börjat sexan börjar plötsligt sjuan.
Reformen innebär därmed också en annan historisk nyhet: Sverige får en årskurs 10. När dagens förskoleklass blir den nya ettan flyttas alla efterföljande årskurser upp ett steg. Det som i dag är nian blir alltså tian.
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