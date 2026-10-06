114 000 svenska förskolebarn får aldrig börja ettan

Från förskoleklass direkt till tvåan

Den största effekten drabbar barnen födda 2021. De börjar förskoleklass hösten 2027 enligt dagens system. När de går på sommarlov året därpå är de fortfarande förskoleklasselever.

Men när de kommer tillbaka hösten 2028 börjar de inte ettan. De börjar årskurs 2, direkt.

Riksdagen har beslutat att dagens förskoleklass ska ersättas av en ny första årskurs. Grundskolan blir därmed tioårig och skolplikten börjar i årskurs 1 redan det år barnet fyller sex.

Men reformen handlar inte bara om att döpa om årskurserna. Dagens förskoleklass försvinner som egen skolform och sexåringarna blir i stället grundskoleelever, med undervisning utifrån grundskolans ämnen och kursplaner. Den garanterade undervisningstiden utökas samtidigt med 534 timmar.

”Med en tioårig grundskola lägger vi mer fokus på grundläggande färdigheter, som att läsa, skriva och räkna”, säger dåvarande skolminister Lotta Edholm när riksdagen klubbade reformen.

Regeringen har beskrivit förändringen som ett sätt att komma åt den svenska ”läskrisen”, genom mer strukturerad undervisning och tidigare läs-, skriv- och matematikinlärning.