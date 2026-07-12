VW-bossen: Finns smartare sätt

I ett pressmeddelande i torsdags slogs fast att företagets modellutbud kan komma att minskas med hälften.

Men nu antyder bolagets koncernchef Oliver Blume att fabriksnedläggningar kanske inte blir förstahandsvalet.

”Det finns mer intelligenta lösningar än att stänga fabriker”, säger han till tyska Bild.

Men frågan kvarstår om hur de nödvändiga kostnadsminskningarna ska göras. Enligt Blume har redan vissa besparingar skett – även om mer behövs.

Vd:n lyfter att kostnaderna i Tyskland skurits ned med i genomsnitt 20 procent under förra året.