Det har skett ett radikalt skifte i bilförsäljningen för Volvo i sommar med ett stort ras för fossila bilar.
Volvos bensinbilar tvärnitar – laddbara fordon gasar
Omvänt uppges laddbara Volvo-bilar nu vara på stark frammarsch medan statistiken avslöjar att kunderna i allt högre grad bojkottar det anrika märkets bilar med enbart förbränningsmotorer.
Bilförsäljningen föll i juli för Volvo Cars (börskurs) med 8 procent till 45 217 bilar.
De elektrifierade modellerna, både rena elbilar och laddhybrider, ökar medan bilar med enbart förbränningsmotorer överges.
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Trendbrottet är uppenbart i bilförsäljningen
Var femte bensinbil är nu borta i bolagets försäljning och det har aldrig tidigare hänt att bensin- och mildhybrider (ICE) går sämst i försäljningen.
Samtidigt svarar de elektrifierade bilarna nu för mer än hälften (53 procent) av all försäljning under de senaste tre månaderna.
Helt elektriska bilar utgjorde 27 procent och laddhybriderna stod för 26 procent, framgår det.
Försäljningen av bensin- och mildhybrider rasar i bjärt kontrast med hela 19 procent under perioden till totalt 77 199 bilar.
Kina sänker Volvo Cars – USA glädjeämnet
Globalt sålde Volvo Cars 164 663 bilar under senaste tremånadersperioden, maj-juli, vilket är en nedgång med 4 procent jämfört med för ett år sedan.
I USA ser företaget fortsatt ”tecken på återhämtning” med vad som beskrivs som ”en tvåsiffrig ökning”.
I Europa är leveranserna, enligt Volvo, ”stabila med måttlig tillväxt”.
I Kina, världens näst största ekonomi, blåser det alltjämt motvind och detta drar ner försäljningen ”avsevärt”, skriver Volvo Cars i ett pressmeddelande.
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