Volvos bensinbilar tvärnitar – laddbara fordon gasar

Bilförsäljningen föll i juli för Volvo Cars (börskurs) med 8 procent till 45 217 bilar.

De elektrifierade modellerna, både rena elbilar och laddhybrider, ökar medan bilar med enbart förbränningsmotorer överges.

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Trendbrottet är uppenbart i bilförsäljningen

Var femte bensinbil är nu borta i bolagets försäljning och det har aldrig tidigare hänt att bensin- och mildhybrider (ICE) går sämst i försäljningen.

Samtidigt svarar de elektrifierade bilarna nu för mer än hälften (53 procent) av all försäljning under de senaste tre månaderna.

Helt elektriska bilar utgjorde 27 procent och laddhybriderna stod för 26 procent, framgår det.

Försäljningen av bensin- och mildhybrider rasar i bjärt kontrast med hela 19 procent under perioden till totalt 77 199 bilar.