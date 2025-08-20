Volvo hittade lastbilen – och bröt med firman

Det hela började när det ryska skidlandslaget stolt presenterade sitt nya tillskott till vallateamet, en mäktig lastbil från den svenska fordonstillverkaren.

Köpet ledde snabbt till reaktioner och en omfattande utredning från Volvo, som stoppat alla sina leveranser till Ryssland sedan invasionen av Ukraina inleddes, skriver Aftonbladet.

Månader av mystik och utredning

Det ryska skidlandslaget presenterade i början av sommaren sin nya lastbil, en Volvo FH16 780 XXL Aero, en av världens mest kraftfulla serietillverkade dragbilar.

Den ryska skidförbundets ordförande Jelena Välbe syntes på flera bilder poserandes vid den nya lastbilen, en investering som enligt uppgifter från ryska medier kostade motsvarande mellan två och tre miljoner svenska kronor.

Ryska skidförbundets ordförande Jelena Välbe poserar vid lastbilen. (Foto: Ryska Skidförbundet)

När bilderna spreds i svenska och norska medier var reaktionen omedelbar från Volvo, som omedelbart startade en utredning.

Det svenska företaget har nämligen sedan år 2022 stoppat alla sina leveranser till Ryssland på grund av landets invasion av Ukraina.

Företagets presschef, Claes Eliasson, förklarade att Volvo skulle gå igenom alla register för att identifiera till vilka man sålt den specifika lastbilsmodellen i just den färgen.