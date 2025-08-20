En lastbil i en specifik nyans har de senaste månaderna blivit en oväntad del av en geopolitisk följetong.
Volvo hittade lastbilen – och bröt med firman
Det hela började när det ryska skidlandslaget stolt presenterade sitt nya tillskott till vallateamet, en mäktig lastbil från den svenska fordonstillverkaren.
Köpet ledde snabbt till reaktioner och en omfattande utredning från Volvo, som stoppat alla sina leveranser till Ryssland sedan invasionen av Ukraina inleddes, skriver Aftonbladet.
Månader av mystik och utredning
Det ryska skidlandslaget presenterade i början av sommaren sin nya lastbil, en Volvo FH16 780 XXL Aero, en av världens mest kraftfulla serietillverkade dragbilar.
Den ryska skidförbundets ordförande Jelena Välbe syntes på flera bilder poserandes vid den nya lastbilen, en investering som enligt uppgifter från ryska medier kostade motsvarande mellan två och tre miljoner svenska kronor.
När bilderna spreds i svenska och norska medier var reaktionen omedelbar från Volvo, som omedelbart startade en utredning.
Det svenska företaget har nämligen sedan år 2022 stoppat alla sina leveranser till Ryssland på grund av landets invasion av Ukraina.
Företagets presschef, Claes Eliasson, förklarade att Volvo skulle gå igenom alla register för att identifiera till vilka man sålt den specifika lastbilsmodellen i just den färgen.
Hånet från Välbe
När det ryska skidförbundet fick nys om Volvos utredning var reaktionen från ordförande Välbe allt annat än ödmjuk. Hon välkomnade Volvos utredning och menade att de svenska fordonstillverkarna borde ägna sin tid åt att bygga fler bra lastbilar istället för att hålla på med trams.
Uttalandet, som Välbe gjorde till ryska medier, var hånfullt och hon uttryckte sin tacksamhet till Volvo för den grymma bilen.
Lastbilen har spårats
Efter en omfattande utredning har Volvo nu lyckats identifiera hur den uppmärksammade lastbilen hamnade i Ryssland. Presschef Eliasson bekräftar att man har spårat fordonet tillbaka till den ursprungliga köparen, ett bolag i ett EU-land.
I avtalet som lastbilsköpare skriver på med Volvo finns en tydlig klausul om att fordon inte får föras vidare till Ryssland eller Belarus. Det verkar som om en överträdelse har begåtts, och Volvo har därför valt att avbryta alla sina affärsförbindelser med den inblandade firman.
Myndigheter har kopplats in
När Volvo hade spårat lastbilen och identifierat firman som hade brutit mot avtalet, bestämde de sig för att kontakta myndigheterna i det aktuella EU-landet.
Eliasson förklarade att man ville undvika att äventyra den legala processen genom att avslöja vilket land eller vilken firma det handlar om. Han uttryckte att det fanns en möjlig överträdelse av sanktionsregler som myndigheterna behövde titta på.
Eliasson tillade att företaget har ett system med register över vart man har sålt sina bilar, och att den aktuella lastbilen spårades genom att man först gick på fordonets färg. På några av bilderna som spreds i ryska medier kunde man även se vin-numret, vilket gjorde spårningen enklare.
Företagets representant berättade att det verkar som om bilen har smugglats in i Ryssland, vilket är ett problem som förekommer med alla sanktionsbelagda varugrupper.
Avslutningsvis kommenterade Eliasson Volvos syn på Välbes tidigare uttalande med orden att de välkomnar hennes uppmaning, och att Volvo kommer fortsätta fokusera på att göra världens bästa lastbilar.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
