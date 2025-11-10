Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Varning: Populär bilbarnstol återkallas omedelbart på grund av strypningsrisk

Bilbarnstol
Denna bilbarnstol återkallas omedelbart på grund av säkerhetsrisk. (Foto: TTimages.se)
Christian Pedersen
Christian Pedersen
Uppdaterad: 10 nov. 2025Publicerad: 10 nov. 2025

EU kräver att bilbarnstolen tas bort från försäljning, men flera butiker fortsätter sälja den.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

En uppblåsbar bilbarnstol som säljs under namnet Hiccapop UberBoost måste nu återkallas omedelbart.

Produkten, som tillverkas i Kina och bland annat säljs via e-handelsplattformen Amazon, uppfyller inte grundläggande säkerhetskrav.

Enligt EU:s varningssystem för farliga produkter finns risk att barnet inte hålls på plats vid kraftig inbromsning, vilket i värsta fall kan leda till strypning. Det skriver bland annat Vibilagare.

Stolen har marknadsförts som ett smidigt och resevänligt alternativ till traditionella bilbarnstolar, men myndigheterna konstaterar att konstruktionen inte klarar de krafter som uppstår vid en kollision.

Den uppblåsbara sitsen saknar stabilitet, och säkerhetsbältet kan glida på ett sätt som gör att barnet riskerar allvarliga skador.

EU kräver omedelbar åtgärd

EU har beslutat att produkten ska tas bort från alla försäljningssajter och att handlare informerar kunderna om risken. Trots detta visar en snabb genomgång att stolen fortfarande finns tillgänglig i flera nätbutiker.

Barnet kan skadas eller strypas av säkerhetsbältet, särskilt vid plötsliga rörelser i bilen.

Det finns ännu ingen information om hur kunderna ska gå till väga för att lämna tillbaka stolen eller få ersättning.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

PS – Linda Murray Wennberg_ Hur riskkapital kan stärka företagets tillväxtresa (SPONSRAD AV ALMI)
Spela klippet
PS Partner

Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest

28 okt. 2025
Simon Peterson, Fondförvaltare, Carnegie Fonder
Spela klippet
PS Partner

D&G Aktiefond investerar långsiktigt i framtidens svenska kvalitetsbolag

28 okt. 2025

Tidigare kritik mot tillverkaren

Problemet med Hiccapop UberBoost är inte begränsat till Sverige.

Även internationellt har produkten väckt oro.

I Kanada har myndigheten Health Canada gått ut med en officiell varning och krävt att stolen tas bort från marknaden, med hänvisning till att den inte uppfyller säkerhetskraven och kan utgöra en allvarlig risk vid en kollision.

Tillverkaren bakom Hiccapop UberBoost har tidigare kritiserats för bristande säkerhet.

Företaget tvingades förra året återkalla en madrass för spädbarn efter risk för kvävning.

Den nya återkallelsen väcker nu oro bland föräldrar och säkerhetsexperter, som uppmanar konsumenter att alltid kontrollera att bilbarnstolar är godkända enligt europeisk standard innan de används.

För Hiccapop kan beslutet innebära både skadat rykte och försäljningsförluster på den växande marknaden för barnsäkerhetsprodukter.

Missa inte:

ANNONS

Volvo överraskar elbilskunder: Erbjuder gratis hemmaladdning i ett helt år (Dagens PS)

Teslas försäljning störtdyker – rasar 89 procent på en månad (Dagens PS)

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BilbilbarnstolSverige
Christian Pedersen
Christian Pedersen

Bevakar nyheter inom bil och techsektorerna.

Christian Pedersen
Christian Pedersen

Bevakar nyheter inom bil och techsektorerna.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS