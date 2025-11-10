Varning: Populär bilbarnstol återkallas omedelbart på grund av strypningsrisk

En uppblåsbar bilbarnstol som säljs under namnet Hiccapop UberBoost måste nu återkallas omedelbart.

Produkten, som tillverkas i Kina och bland annat säljs via e-handelsplattformen Amazon, uppfyller inte grundläggande säkerhetskrav.

Enligt EU:s varningssystem för farliga produkter finns risk att barnet inte hålls på plats vid kraftig inbromsning, vilket i värsta fall kan leda till strypning. Det skriver bland annat Vibilagare.

Stolen har marknadsförts som ett smidigt och resevänligt alternativ till traditionella bilbarnstolar, men myndigheterna konstaterar att konstruktionen inte klarar de krafter som uppstår vid en kollision.

Den uppblåsbara sitsen saknar stabilitet, och säkerhetsbältet kan glida på ett sätt som gör att barnet riskerar allvarliga skador.

EU kräver omedelbar åtgärd

EU har beslutat att produkten ska tas bort från alla försäljningssajter och att handlare informerar kunderna om risken. Trots detta visar en snabb genomgång att stolen fortfarande finns tillgänglig i flera nätbutiker.

Barnet kan skadas eller strypas av säkerhetsbältet, särskilt vid plötsliga rörelser i bilen.

Det finns ännu ingen information om hur kunderna ska gå till väga för att lämna tillbaka stolen eller få ersättning.