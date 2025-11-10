EU kräver att bilbarnstolen tas bort från försäljning, men flera butiker fortsätter sälja den.
Varning: Populär bilbarnstol återkallas omedelbart på grund av strypningsrisk
Mest läst i kategorin
Stor bensinkedja på väg mot konkurs – ett livsverk på spel
Den finska bensinkedjan Teboil står inför en akut kris. Nya sanktioner mot ryska bolag har fått landets drivmedelsmarknad att skaka, och för Teboil, som ägs av ryska Lukoil, kan följderna bli förödande. Den stora bensinkedjan driver över 400 stationer i Finland, men både bränsleleveranser och betalningsflöden har stoppats. ”Distributionen av bränsle och kontanttransaktioner i Teboil-butikerna …
Slutet på en epok för Volkswagens lyxiga trotjänare
Efter drygt två decennier tackar Volkswagen Touareg för sig – med en sista version som sammanfattar allt bilen stått för. När Volkswagen nu lanserar Touareg Final Edition markerar det inte bara slutet för en modellgeneration – utan slutet på en tid då en tysk SUV vågade vara både diskret och självsäker på samma gång. Den …
Experten varnar konsumenterna: Köp inte bilen
Bilexpert avråder från att köpa nytt: Samma elbil är nu billigare att leasa än en tre år gammal begagnad modell. På begagnatmarknaden upptäcks nu ett anmärkningsvärt prisfenomen för en populär elbil, vilket gör att en ny bil kan bli ett mer ekonomiskt val än att köpa en tre år gammal modell. Den kraftiga värdeminskningen för …
Lånade miljoner – för plan som aldrig kom
Investeraren Joshua Wander åtalas för att ha lurat långivare på miljarder kronor vid köp av Boeing 737-plan. Investeraren Joshua Wander, med rötter i Florida, har åtalats för att ha lurat investerare och långivare på över 500 miljoner US-dollar, motsvarande drygt 5,6 miljarder kronor, genom sin investeringsfirma 777 Partners, enligt ABC. Wander lovade bland annat att …
Volvo överraskar elbilskunder: Erbjuder gratis hemmaladdning i ett helt år
Volvos nya initiativ ska locka fler svenskar till elbilar, och kan bana väg för en europeisk lansering. Volvo Cars tar ett oväntat steg för att stärka sin position på den snabbt växande elbilsmarknaden. I ett nytt samarbete med det statliga energibolaget Vattenfall erbjuder tillverkaren svenska kunder ett års gratis hemmaladdning vid köp eller leasing av …
En uppblåsbar bilbarnstol som säljs under namnet Hiccapop UberBoost måste nu återkallas omedelbart.
Produkten, som tillverkas i Kina och bland annat säljs via e-handelsplattformen Amazon, uppfyller inte grundläggande säkerhetskrav.
Enligt EU:s varningssystem för farliga produkter finns risk att barnet inte hålls på plats vid kraftig inbromsning, vilket i värsta fall kan leda till strypning. Det skriver bland annat Vibilagare.
Stolen har marknadsförts som ett smidigt och resevänligt alternativ till traditionella bilbarnstolar, men myndigheterna konstaterar att konstruktionen inte klarar de krafter som uppstår vid en kollision.
Den uppblåsbara sitsen saknar stabilitet, och säkerhetsbältet kan glida på ett sätt som gör att barnet riskerar allvarliga skador.
EU kräver omedelbar åtgärd
EU har beslutat att produkten ska tas bort från alla försäljningssajter och att handlare informerar kunderna om risken. Trots detta visar en snabb genomgång att stolen fortfarande finns tillgänglig i flera nätbutiker.
Barnet kan skadas eller strypas av säkerhetsbältet, särskilt vid plötsliga rörelser i bilen.
Det finns ännu ingen information om hur kunderna ska gå till väga för att lämna tillbaka stolen eller få ersättning.
Senaste nytt
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Så kan svenska startups växa med riskkapital och expertis från Almi Invest
Att ta in riskkapital kan vara ett stort steg, men det kan också bli startskottet för stark tillväxt. När Almi Invest går in som investerare får bolag inte bara tillgång till kapital, utan också en engagerad partner och tillgång till brett investerarnätverk – allt för att möjliggöra en hållbar tillväxt. För många bolag kommer det …
D&G Aktiefond investerar långsiktigt i framtidens svenska kvalitetsbolag
Vilka svenska bolag kommer att bli morgondagens vinnare – och hur hittar man dem innan marknaden gör det? För Simon Peterson, fondförvaltare på Carnegie Fonder, handlar det om att förstå bolagen på djupet och våga tänka långsiktigt. – Vi vill hitta välskötta bolag som kan skapa värde för sparare många år framöver. Det kräver att …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Tidigare kritik mot tillverkaren
Problemet med Hiccapop UberBoost är inte begränsat till Sverige.
Även internationellt har produkten väckt oro.
I Kanada har myndigheten Health Canada gått ut med en officiell varning och krävt att stolen tas bort från marknaden, med hänvisning till att den inte uppfyller säkerhetskraven och kan utgöra en allvarlig risk vid en kollision.
Tillverkaren bakom Hiccapop UberBoost har tidigare kritiserats för bristande säkerhet.
Företaget tvingades förra året återkalla en madrass för spädbarn efter risk för kvävning.
Den nya återkallelsen väcker nu oro bland föräldrar och säkerhetsexperter, som uppmanar konsumenter att alltid kontrollera att bilbarnstolar är godkända enligt europeisk standard innan de används.
För Hiccapop kan beslutet innebära både skadat rykte och försäljningsförluster på den växande marknaden för barnsäkerhetsprodukter.
Missa inte:
Volvo överraskar elbilskunder: Erbjuder gratis hemmaladdning i ett helt år (Dagens PS)
Teslas försäljning störtdyker – rasar 89 procent på en månad (Dagens PS)
Senaste nytt
Alkoholindustrin mörkar sanningen: "Det finns ingen säker nivå"
Alkoholindustrin vill få gärna att vi ska tro att ett glas vin en sängfösare kan vara nyttig. Men den samlade forskningen säger något helt annat. I generationer har berättelsen om det ”hälsosamma” drickandet levt vidare. Rödvinet ska skydda hjärtat och ölen lugnar nerverna. Men idéerna bygger på selektiva tolkningar och långvarig marknadsföring. "Den samlade forskningen …
Volvo lovar behålla sin identitet – trots ökat samarbete med Geely
Den svenska biltillverkaren ökar samarbetet med den kinesiska ägaren Geely för att sänka kostnaderna och öka lönsamheten, men försäkrar att Volvos själ ska bevaras. Volvo Cars planerar att öka användningen av gemensamma komponenter inom Geelykoncernen för att minska kostnader och stärka lönsamheten i utvecklingen av framtida elbilar. Beskedet kommer som en del av bolagets strategi …
Förlorade pensionen på krypto – får skatta sju miljoner
Det som först verkade vara ett lyckokast vändes till det rakt motsatta. En dansk man har nu en enorm skatteskuld, trots att han förlorat sina investerade pengar. För några år sedan gjorde Morten Green Hermansen, en dansk man i 50-årsåldern som bor i närheten av Århus, ett drastiskt drag. Han valde att ta ut sina …
Inte längre rikas gömställe – finanslandet stramar åt kontrollen
Det blir allt färre aktörer i den schweiziska finansbranschen. Med minskad banksekretess och flera stora sammanslagningar ändrar sektorn skepnad. Schweiz har länge varit känd för en stor och livkraftig finanssektor. Men snart kan verkligheten bli en annan. Strängare regelverk och en våg av sammanslagningar har på kort tid minskat antalet aktörer, särskilt bland mindre förmögenhetsförvaltare …
Här får du köra hur fort du vill - men det är långt ifrån riskfritt
Endast två platser i världen saknar hastighetsgräns, men friheten kommer med ett högt pris. För de flesta bilister är hastighetsmätarens toppsiffra mest ett teoretiskt värde. Men på två unika platser i världen kan du faktiskt trycka gaspedalen i botten helt lagligt. Friheten att köra så fort man vill lockar entusiaster från hela världen, men den …