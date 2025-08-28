En av världens mest eftertraktade bilsamlingar, bestående av 20 specialbyggda superbilar från McLaren, har bytt ägare.
Världsunik bilsamling såldes i hemlighet till en okänd köpare
Samlingen, som tillhört den framlidne motorsportlegenden Mansour Ojjeh, såldes till en enda, anonym köpare. Priset har inte offentliggjorts, men experter tror att det rör sig om hundratals miljoner svenska kronor.
En hyllning till en visionär
Ojjeh, som gick bort 2021, var en nyckelfigur i utvecklingen av McLaren, en man med djup passion för företagets vägbilar. Hans samling är ett direkt resultat av detta engagemang, då varje bil är det sista tillverkade exemplaret av sin respektive modell.
Denna detalj, i kombination med att nästan alla bilar är helt oanvända, gör samlingen exceptionell.
Bland de 20 bilarna finns bland annat den allra sista McLaren F1 som någonsin byggdes, samt flera Senna-varianter, en P1 GTR, en Speedtail och en Elva. Flera av bilarna har lackerats i en unik nyans som kallas “Mansour Orange”, en färg som skapades exklusivt för honom.
Priset som ingen pratar om
Förmedlingen av samlingen sköttes av den välkända bilhandlaren Tom Hartley Jnr, som bekräftade att hela flottan såldes till en enda köpare. Han berättade att det kom in rekordstora bud på enskilda bilar, men att det var ett gemensamt beslut mellan honom och Ojjeh-familjen att hålla ihop samlingen.
“Det var inte bara en fråga om värde, utan också en fråga om respekt, en passande hyllning till en legendarisk man, ett arv av vision, passion och bil-excellens”, säger Hartley.
Enligt uppgifter var samlingen värderad till cirka 730 miljoner svenska kronor, men det slutgiltiga priset är okänt. Dock är det värt att notera att en annan McLaren F1, en av endast sju officiellt importerade till USA, nyligen uppskattades till över 240 miljoner svenska kronor.
Denna bil har en intressant historia då den ursprungligen levererades till Oracle-grundaren Larry Ellison i augusti 1997. Trots att den var i hans ägo i över ett decennium, kördes den mindre än 4 200 kilometer.
Den sällsynta McLaren F1:an
Hjärtat i Ojjehs samling är den sista McLaren F1 som tillverkades, en bil som Ojjeh personligen beställde. Den är lackerad i en unik färg som först kallades “Yquem”, men som senare döptes om till “Mansour Orange” för att hedra honom.
Även om majoriteten av bilarna i samlingen var oanvända, hade Ojjehs F1 en betydande körsträcka på cirka 1 800 kilometer. Att samlingen nu har sålts till en person som kommer att bevara den som en enhet, säkerställer att Ojjehs arv och vision förblir intakt.
Hartley Jnr beskriver försäljningen som “en viktig och respektfull överföring av ett arv”. Han drar också en parallell till en annan nyligen genomförd storaffär där han förmedlade Bernie Ecclestones samling av 69 historiska Formel 1-bilar, en affär som slutfördes bara några månader tidigare.
Denna jämförelse belyser storleken och betydelsen av Ojjeh-affären, som representerar en annan form av arv – inte från racingbanan, utan från vägarnas värld.
Hartley Jnr är stolt över att ha fått förtroendet att sälja båda dessa extraordinära samlingar, och han anser att det är en ära att ha spelat en roll i att säkerställa att Mansours fantastiska samling av McLarens kommer att förbli intakt för framtida generationer att beundra.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Världsunik bilsamling såldes i hemlighet till en okänd köpare
En av världens mest eftertraktade bilsamlingar, bestående av 20 specialbyggda superbilar från McLaren, har bytt ägare. Samlingen, som tillhört den framlidne motorsportlegenden Mansour Ojjeh, såldes till en enda, anonym köpare. Priset har inte offentliggjorts, men experter tror att det rör sig om hundratals miljoner svenska kronor. En hyllning till en visionär Ojjeh, som gick bort …
