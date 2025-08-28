Världsunik bilsamling såldes i hemlighet till en okänd köpare

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Priset som ingen pratar om

Förmedlingen av samlingen sköttes av den välkända bilhandlaren Tom Hartley Jnr, som bekräftade att hela flottan såldes till en enda köpare. Han berättade att det kom in rekordstora bud på enskilda bilar, men att det var ett gemensamt beslut mellan honom och Ojjeh-familjen att hålla ihop samlingen.

“Det var inte bara en fråga om värde, utan också en fråga om respekt, en passande hyllning till en legendarisk man, ett arv av vision, passion och bil-excellens”, säger Hartley.

McLaren (Foto: Tom Hartley Jnr)

Enligt uppgifter var samlingen värderad till cirka 730 miljoner svenska kronor, men det slutgiltiga priset är okänt. Dock är det värt att notera att en annan McLaren F1, en av endast sju officiellt importerade till USA, nyligen uppskattades till över 240 miljoner svenska kronor.

Denna bil har en intressant historia då den ursprungligen levererades till Oracle-grundaren Larry Ellison i augusti 1997. Trots att den var i hans ägo i över ett decennium, kördes den mindre än 4 200 kilometer.

Den sällsynta McLaren F1:an

Hjärtat i Ojjehs samling är den sista McLaren F1 som tillverkades, en bil som Ojjeh personligen beställde. Den är lackerad i en unik färg som först kallades “Yquem”, men som senare döptes om till “Mansour Orange” för att hedra honom.

McLaren (Foto: Tom Hartley Jnr)

Även om majoriteten av bilarna i samlingen var oanvända, hade Ojjehs F1 en betydande körsträcka på cirka 1 800 kilometer. Att samlingen nu har sålts till en person som kommer att bevara den som en enhet, säkerställer att Ojjehs arv och vision förblir intakt.

Hartley Jnr beskriver försäljningen som “en viktig och respektfull överföring av ett arv”. Han drar också en parallell till en annan nyligen genomförd storaffär där han förmedlade Bernie Ecclestones samling av 69 historiska Formel 1-bilar, en affär som slutfördes bara några månader tidigare.

Denna jämförelse belyser storleken och betydelsen av Ojjeh-affären, som representerar en annan form av arv – inte från racingbanan, utan från vägarnas värld.

McLaren (Foto: Tom Hartley Jnr)

Hartley Jnr är stolt över att ha fått förtroendet att sälja båda dessa extraordinära samlingar, och han anser att det är en ära att ha spelat en roll i att säkerställa att Mansours fantastiska samling av McLarens kommer att förbli intakt för framtida generationer att beundra.

