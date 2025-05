Världens sämsta bil gör comeback - är du redo?

Kommer du ihåg den ökända budgetbilen från 80-talet som ansågs vara en av de sämsta någonsin? Nu återuppstår den ikoniska Yugon i en modern tappning och väcker både förvåning och nyfikenhet. Kan denna forna floppbil utmana dagens etablerade märken?

Från skrot till sensation? Yugons turbulenta historia

På 1980-talet gjorde Yugo 45 entré på den brittiska marknaden med ett aggressivt pris på endast 3 000 brittiska pund, motsvarande ungefär 39 000 svenska kronor. Trots sitt låga pris, som underbjöd konkurrenter som Austin Metro och Ford Fiesta under en ekonomiskt tuff tid, blev Yugon snabbt ökänd för sin undermåliga kvalitet, bristande tillförlitlighet och omoderna design, rapporterar This is money.

En liten modell av det som komma ska. (Foto: Yugo)

Få verkar minnas den med någon form av nostalgi.

Enligt brittiska fordonsregister finns det idag endast sju exemplar kvar på vägarna i Storbritannien, vilket tydligt vittnar om dess bristfälliga byggkvalitet. Det finns till och med en bok som bär titeln “The Yugo: The Rise and Fall of the Worst Car in History” (Yugon: Uppgång och fall för historiens sämsta bil).

Bilen, som ursprungligen hette Zastava Koral och tillverkades i det forna Jugoslavien, lanserades i Storbritannien 1981 som en omdesignad Fiat 127 med en enkel, kantig design från det välkända italienska designhuset ItalDesign. Den delade även motoralternativ med Fiat, med bensinmotorer från 903cc till 1 301cc. Även en cabriolet-version med elektriskt tak fanns tillgänglig.

Missa inga nyheter – prenumerera på Dagens PS Motorbrev. Prenumerera nu

När importen till Storbritannien upphörde 1991 i samband med det jugoslaviska inbördeskriget kostade den östeuropeiska produkten så lite som 2 795 brittiska pund, vilket då motsvarade cirka 36 000 svenska kronor, och var därmed den billigaste nya bilen på marknaden.

ANNONS

Yugon försökte även slå sig in på den amerikanska marknaden, men även där floppade försäljningen trots att den var den billigaste fyrhjuliga produkten i USA.