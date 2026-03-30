Undersökning: Billigaste och dyraste bilen för familjen

Volvo EX60
Nya EX60 hamnar bland de lite dyrare alternativen. Bild: Anders Wiklund/TT

Försöker du navigera dig igenom nybilsdjungeln? Här är en sammanställning av vad nio populära familjebilar faktiskt kostar.

Inköpspriset är inte allt. Vad den faktiska kostnaden för en bil är bestäms av en massa olika faktorer: Hur effektiv är den? Vad kostar service? Håller den värdet?

TCO eller Total Cost of Ownership brukar vara den magiska siffran att förhålla sig till.

Att räkna fram en konkret TCO är inte lätt för en lekman, men Dagens PS har fått exklusiva siffror på ämnet från Kvdbil. De jämför där den totala kostnaden för nya populära familjebilar. Här nedan sammanställer vi siffrorna.

Billigaste och dyraste familjebilen el/laddhybrid

Billigast – Toyota RAV4 PHEV Active

DrivlinaLaddhybrid
Listpris ink. moms525 900 kr
Procentuell behållning58 %
Restvärde ink moms305 022 kr
Värdeminskning per år ink moms73 600 kr
Leasingkostnad per år ink moms14 500 kr
Försäkring per år3 200 kr
Service per år5 000 kr
Däckkostnad per år ink moms2 700 kr
Skatt per år 360 kr
TCO per år ink moms99 100 kr

Tesla Model Y LR RWD

DrivlinaEl
Listpris ink. moms612 990 kr
Procentuell behållning57 %
Restvärde ink moms350 000 kr
Värdeminskning per år ink moms87 700 kr
Leasingkostnad per år ink moms16 900kr
Försäkring per år3 200 kr
Service per år0 kr
Däckkostnad per år ink moms2 700 kr
Skatt per år 360 kr
TCO per år ink moms110 400 kr

Polestar 4 Long range Single motor

DrivlinaEl
Listpris ink. moms692 000 kr
Procentuell behållning56 %
Restvärde ink moms390 000 kr
Värdeminskning per år ink moms86 700 kr
Leasingkostnad per år ink moms18 200 kr
Försäkring per år3 200 kr
Service per år3 000 kr
Däckkostnad per år ink moms2 700 kr
Skatt per år 360 kr
TCO per år ink moms113 800 kr

Mercedes C300de

DrivlinaLaddhybrid
Listpris ink. moms619 000 kr
Procentuell behållning50 %
Restvärde ink moms309 500 kr
Värdeminskning per år ink moms86 700 kr
Leasingkostnad per år ink moms15 400kr
Försäkring per år3 200 kr
Service per år7 000 kr
Däckkostnad per år ink moms2 700 kr
Skatt per år 360 kr
TCO per år 114 900 kr

Volvo XC60 T6 Plus

DrivlinaLaddhybrid
Listpris ink. moms650 630 kr
Procentuell behållning55 %
Restvärde ink moms360 000 kr
Värdeminskning per år ink moms89 000 kr
Leasingkostnad per år ink moms17 300kr
Försäkring per år3 200 kr
Service per år3 000 kr
Däckkostnad per år ink moms2 700 kr
Skatt per år 360 kr
TCO per år ink moms115 100 kr

Volvo EX60 P10 AWD

DrivlinaEl
Listpris ink. moms764 600 kr
Procentuell behållning58 %
Restvärde ink moms447 215 kr
Värdeminskning per år ink moms86 500 kr
Leasingkostnad per år ink moms20 200 kr
Försäkring per år3 100 kr
Service per år1 200 kr
Däckkostnad per år ink moms4 200 kr
Skatt per år 360 kr
TCO per år ink moms115 200 kr

VW ID.7 Tourer GTX

DrivlinaEl
Listpris ink. moms696 900 kr
Procentuell behållning55 %
Restvärde ink moms380 000 kr
Värdeminskning per år ink moms90 000 kr
Leasingkostnad per år ink moms18 000 kr
Försäkring per år3 200 kr
Service per år3 000 kr
Däckkostnad per år ink moms2 700 kr
Skatt per år 360 kr
TCO per år 116 900 kr

BMW i4 xDrive40

DrivlinaEl
Listpris ink. moms730 700 kr
Procentuell behållning55 %
Restvärde ink moms400 000 kr
Värdeminskning per år ink moms92 500 kr
Leasingkostnad per år ink moms18 900kr
Försäkring per år3 200 kr
Service per år5 000 kr
Däckkostnad per år ink moms2 700 kr
Skatt per år 360 kr
TCO per år 122 300 kr

Dyrast – Kia EV9 AWD Business Edition

DrivlinaEl
Listpris ink. moms889 900 kr
Procentuell behållning58 %
Restvärde ink moms520 000 kr
Värdeminskning per år ink moms93 300 kr
Leasingkostnad per år ink moms23 100 kr
Försäkring per år3 200 kr
Service per år2 000 kr
Däckkostnad per år ink moms3 300 kr
Skatt per år 360 kr
TCO per år 125 000 kr

Emil Karlsson

Deskreporter på Dagens PS och har tidigare arbetat med lokaltidningsjournalistik, kommunikation och marknadsföring. Han skriver gärna om vardagsämnen men ser hela världen som sitt bevakningsområde. Gillar: Saab (bilarna), att bada och att bo på landet.

