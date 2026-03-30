Undersökning: Billigaste och dyraste bilen för familjen

TCO eller Total Cost of Ownership brukar vara den magiska siffran att förhålla sig till.
Att räkna fram en konkret TCO är inte lätt för en lekman, men Dagens PS har fått exklusiva siffror på ämnet från
Kvdbil. De jämför där den totala kostnaden för nya populära familjebilar. Här nedan sammanställer vi siffrorna. Billigaste och dyraste familjebilen el/laddhybrid Billigast – Toyota RAV4 PHEV Active
Drivlina Laddhybrid Listpris ink. moms 525 900 kr Procentuell behållning 58 % Restvärde ink moms 305 022 kr Värdeminskning per år ink moms 73 600 kr Leasingkostnad per år ink moms 14 500 kr Försäkring per år 3 200 kr Service per år 5 000 kr Däckkostnad per år ink moms 2 700 kr Skatt per år 360 kr TCO per år ink moms 99 100 kr Tesla Model Y LR RWD
Drivlina El Listpris ink. moms 612 990 kr Procentuell behållning 57 % Restvärde ink moms 350 000 kr Värdeminskning per år ink moms 87 700 kr Leasingkostnad per år ink moms 16 900kr Försäkring per år 3 200 kr Service per år 0 kr Däckkostnad per år ink moms 2 700 kr Skatt per år 360 kr TCO per år ink moms 110 400 kr Polestar 4 Long range Single motor
Drivlina El Listpris ink. moms 692 000 kr Procentuell behållning 56 % Restvärde ink moms 390 000 kr Värdeminskning per år ink moms 86 700 kr Leasingkostnad per år ink moms 18 200 kr Försäkring per år 3 200 kr Service per år 3 000 kr Däckkostnad per år ink moms 2 700 kr Skatt per år 360 kr TCO per år ink moms 113 800 kr Mercedes C300de
Drivlina Laddhybrid Listpris ink. moms 619 000 kr Procentuell behållning 50 % Restvärde ink moms 309 500 kr Värdeminskning per år ink moms 86 700 kr Leasingkostnad per år ink moms 15 400kr Försäkring per år 3 200 kr Service per år 7 000 kr Däckkostnad per år ink moms 2 700 kr Skatt per år 360 kr TCO per år 114 900 kr Volvo XC60 T6 Plus
Drivlina Laddhybrid Listpris ink. moms 650 630 kr Procentuell behållning 55 % Restvärde ink moms 360 000 kr Värdeminskning per år ink moms 89 000 kr Leasingkostnad per år ink moms 17 300kr Försäkring per år 3 200 kr Service per år 3 000 kr Däckkostnad per år ink moms 2 700 kr Skatt per år 360 kr TCO per år ink moms 115 100 kr Volvo EX60 P10 AWD
Drivlina El Listpris ink. moms 764 600 kr Procentuell behållning 58 % Restvärde ink moms 447 215 kr Värdeminskning per år ink moms 86 500 kr Leasingkostnad per år ink moms 20 200 kr Försäkring per år 3 100 kr Service per år 1 200 kr Däckkostnad per år ink moms 4 200 kr Skatt per år 360 kr TCO per år ink moms 115 200 kr VW ID.7 Tourer GTX
Drivlina El Listpris ink. moms 696 900 kr Procentuell behållning 55 % Restvärde ink moms 380 000 kr Värdeminskning per år ink moms 90 000 kr Leasingkostnad per år ink moms 18 000 kr Försäkring per år 3 200 kr Service per år 3 000 kr Däckkostnad per år ink moms 2 700 kr Skatt per år 360 kr TCO per år 116 900 kr BMW i4 xDrive40
Drivlina El Listpris ink. moms 730 700 kr Procentuell behållning 55 % Restvärde ink moms 400 000 kr Värdeminskning per år ink moms 92 500 kr Leasingkostnad per år ink moms 18 900kr Försäkring per år 3 200 kr Service per år 5 000 kr Däckkostnad per år ink moms 2 700 kr Skatt per år 360 kr TCO per år 122 300 kr Dyrast – Kia EV9 AWD Business Edition
Drivlina El Listpris ink. moms 889 900 kr Procentuell behållning 58 % Restvärde ink moms 520 000 kr Värdeminskning per år ink moms 93 300 kr Leasingkostnad per år ink moms 23 100 kr Försäkring per år 3 200 kr Service per år 2 000 kr Däckkostnad per år ink moms 3 300 kr Skatt per år 360 kr TCO per år 125 000 kr