Trollsländan sist ut i Bugattis insektsserie

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Inspirerade av insekter

I både namn och visuella uttryck har man hittat inspiration i djurriket till de fyra specialbeställda exemplaren.

Första kapitlet skrevs med Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse Hellbug. Här etablerades grundidén: Ett visuellt tema hämtat från insektsvärlden, översatt till hyperbilar.

Det handlade inte om en enskild dekor, utan om att hitta ett formspråk som kunde leva över hela bilens yta och samtidigt kännas konsekvent i proportionerna.

Bild: X/Bugatti

Nästa steg blev Bugatti Chiron Hellbee, där uttrycket blev tydligare och mer grafiskt. Här förstärktes kontraster och linjer, och det tidigare mer organiska temat fick en mer teknisk precision.

Det är också här man börjar se hur kunden och designteamet bygger vidare på samma idé snarare än att starta om från noll – varje bil blir en vidareutveckling snarare än en ny tolkning.

Bild: Instagram/Officialbugattihellbee

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Med Bugatti Divo Lady Bug tog projektet ett tydligt kliv in i det mer konstnärliga och extremt detaljerade.

Den geometriska dekoren, uppbyggd av omkring 1 600 individuella former, täcker karossen med en nästan textil känsla. Det är en bil där ytan inte längre bara är färg och form, utan ett slags struktur som förändras beroende på avstånd och ljus.