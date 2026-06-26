Tillsammans med en specifik entusiastisk kund, en samlare till och med, har lyxtillverkaren Bugatti tagit fram fyra skräddarsydda (Sur Mesure, som man själva kallar det) bilar som är alldeles lagom excentriska.
Trollsländan sist ut i Bugattis insektsserie
Samarbetets grund har man hittat i verken tillhörande konstnären Rembrandt Bugatti, lillebror till Ettore Bugatti – som grundande märket.
Medan Ettore blev namnkunnig genom att bygga dåtidens superbilar, är Rembrandt känd för sina djurskulpturer.
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Inspirerade av insekter
I både namn och visuella uttryck har man hittat inspiration i djurriket till de fyra specialbeställda exemplaren.
Första kapitlet skrevs med Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse Hellbug. Här etablerades grundidén: Ett visuellt tema hämtat från insektsvärlden, översatt till hyperbilar.
Det handlade inte om en enskild dekor, utan om att hitta ett formspråk som kunde leva över hela bilens yta och samtidigt kännas konsekvent i proportionerna.
Nästa steg blev Bugatti Chiron Hellbee, där uttrycket blev tydligare och mer grafiskt. Här förstärktes kontraster och linjer, och det tidigare mer organiska temat fick en mer teknisk precision.
Det är också här man börjar se hur kunden och designteamet bygger vidare på samma idé snarare än att starta om från noll – varje bil blir en vidareutveckling snarare än en ny tolkning.
Med Bugatti Divo Lady Bug tog projektet ett tydligt kliv in i det mer konstnärliga och extremt detaljerade.
Den geometriska dekoren, uppbyggd av omkring 1 600 individuella former, täcker karossen med en nästan textil känsla. Det är en bil där ytan inte längre bara är färg och form, utan ett slags struktur som förändras beroende på avstånd och ljus.
Sist ut – trollsländan
Kulmen kommer med Bugatti W16 Mistral Fly Bug. Här har inspirationen förskjutits från mer hårt grafiska mönster till något mjukare och mer organiskt, med trollsländan som referenspunkt.
Ellipsmönstret som löper över karossen blir tätare bakåt och lösare framåt, vilket ger en känsla av rörelse även när bilen står still. Lacken “Dragonfly Blue” förstärker intrycket genom att skifta mellan blå och turkos beroende på ljus och vinkel.
Invändigt fortsätter samma filosofi, men i ett mer taktilt språk. Materialvalen – läder och Alcantara i flera lager – är bearbetade för att spegla exteriörens geometri, och detaljer som det integrerade Bugatti-märket i sidografiken markerar hur långt integrationen mellan design och ingenjörskonst har gått.
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