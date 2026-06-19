Lagom till sommarsemestern (och svenska golfsäsongens peak) släpper lyxbilstillverkaren Bugatti glädjande nyheter för alla finsmakande golfare.
Bugattis nya golfset kostar mer än en EX60
Tillsammans med Honma, den japanska tillverkaren av premiumklubbor, tar man nu fram en ultraexklusiv kollektion av golfklubbor.
Kollektionen består av tre linjer: BERES Super Premium Collection, Tour World Premium Collection och Super Premium Bugatti Putter.
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För samlaren
BERES Super Premium Collection är den mest exklusiva linjen och kombinerar Honmas BERES-serie med Bugattis design- och ingenjörs-DNA. Den finns i 3-, 4- och 5-stjärniga versioner, där 5-stjärnig är extremt begränsad med endast 20 set globalt.
Klubborna är inspirerade av Bugattis formspråk och bilarnas aerodynamik, med detaljer som refererar till bland annat den ikoniska grillen och C-linjen.
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För spelaren
Tour World Premium Collection är den mer prestandainriktade serien, utvecklad för spelare som prioriterar kontroll och resultat.
Den bygger på teknologin från Honmas tourserie TW777 och kombineras även den med Bugattis formspråk. Driverklubban använder titan, kolfiber samt en låg tyngdpunkt för att ge hög bollhastighet och stabilitet, medan järnklubborna är både smidda och precisionsfrästa för att ge en mer exakt träffkänsla.
Serien är tänkt att översätta känslan av en superbil till golfbanan, där varje slag ska kännas kraftfullt och exakt.
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För livsnjutaren
Super Premium Bugatti Putter finns i två versioner, 4- och 5-stjärnig, och är designad med tydliga referenser till Bugatti Tourbillon.
Formen på huvudet är inspirerad av bilens bakparti och undersidan av en varvtalsräknare, medan överdelen är utformad för att ge bättre siktlinjer och alignment.
Den precisionsfrästa konstruktionen ska ge tydlig feedback i träffen och kombineras med ett specialdesignat grepp för en enhetlig känsla i händerna. Resultatet är en putter som är tänkt att förena funktion och design på högsta nivå.
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Kostar mer än en EX60
Liksom Bugattis bilar inte köps av vem som helst, kommer inte heller Bugattis golfklubbor vara en speciellt vanlig syn på golfbanan.
Den billigaste puttern går för cirka 30 000 kronor, det billigaste setet (3-stjärnigt Tour World Premium Collection) landar närmre 62 000 kronor.
Det dyraste setet, det 5-stjärniga BERES Super Premium Collection, kostar närmre 700 000 kronor – vilket ganska exakt motsvarar priset på instegsversionen av nya Volvo EX60.