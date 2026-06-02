Kinas taktik får hård kritik av OECD: "Industriell dopning"

Dessa siffror visar att statliga subventioner till stora tillverkningsföretag har stigit till de högsta nivåerna sedan finanskrisen 2008.

Riskerar att snedvrida konkurrensen

Enligt OECD:s analys får kinesiska företag mellan tre och åtta gånger mer statligt stöd än motsvarande bolag i OECD-länderna.

Stödnivåerna överträffar även dem i andra stora tillväxtekonomier som Indien och Brasilien, skriver BusinessAM.

Organisationen beskriver utvecklingen som en form av ”industriell dopning”, där statliga bidrag, skatteförmåner och förmånliga lån stärker företagens konkurrenskraft oavsett deras faktiska effektivitet.

Kritiker menar att detta riskerar att belöna överkapacitet och snedvrida konkurrensen snarare än att främja innovation.

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