Med stora statliga subventioner har Kina hållit även mindre framgångsrika bolag under armarna. Det gillas inte av OECD-länderna.
Kinas taktik får hård kritik av OECD: "Industriell dopning"
Kinas omfattande statliga stöd till industriföretag skapar allt större obalanser i världshandeln.
Det framgår av nya uppgifter från OECD.
Dessa siffror visar att statliga subventioner till stora tillverkningsföretag har stigit till de högsta nivåerna sedan finanskrisen 2008.
Riskerar att snedvrida konkurrensen
Enligt OECD:s analys får kinesiska företag mellan tre och åtta gånger mer statligt stöd än motsvarande bolag i OECD-länderna.
Stödnivåerna överträffar även dem i andra stora tillväxtekonomier som Indien och Brasilien, skriver BusinessAM.
Organisationen beskriver utvecklingen som en form av ”industriell dopning”, där statliga bidrag, skatteförmåner och förmånliga lån stärker företagens konkurrenskraft oavsett deras faktiska effektivitet.
Kritiker menar att detta riskerar att belöna överkapacitet och snedvrida konkurrensen snarare än att främja innovation.
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Har varit en konfliktfråga
Frågan har länge varit en källa till konflikt mellan Kina och västvärlden.
Amerikanska företrädare har under flera år anklagat Kina för att ge sina företag otillbörliga konkurrensfördelar, inte minst inom fordonsindustrin.
Även inom EU har oron ökat i takt med att europeiska biltillverkare möter hård konkurrens från kinesiska aktörer som BYD och Chery.
OECD:s kartläggning ger ny inblick i ett område som länge präglats av begränsad insyn.
Lyckas få insyn på omvägar
I en rapport från 2025 kritiserade USA:s handelsrepresentant Kina för att inte ha lämnat en fullständig redovisning av sina nationella subventionsprogram till Världshandelsorganisationen, trots mer än två decennier som medlemsland.
För att komma runt bristen på öppenhet har OECD granskat företagsredovisningar, skattesubventioner och lån med förmånliga villkor.
Analysen visar att de samlade stöden i de 15 undersökta industrisektorerna uppgick till omkring 108 miljarder dollar under 2024.
Saknas en gemensam metod
OECD:s generalsekreterare Mathias Cormann framhåller att subventionerna inte bara påverkar enskilda företag utan också förändrar konkurrensförutsättningarna på globala marknader.
Enligt organisationen har det tidigare saknats en gemensam metod för att mäta och jämföra dessa stödformer, vilket gjort det svårt att bedöma deras fulla effekt på världshandeln.
Rapporten väntas ge nytt bränsle åt den pågående debatten om handelshinder, tullar och industripolitik mellan Kina, EU och USA.
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