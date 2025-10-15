Teslas självkörande konkurrent tar klivet över Atlanten

Företaget meddelade på onsdagen att testning med säkerhetsförare bakom ratten kommer att påbörjas på Londons gator “inom de kommande veckorna”, skriver Fortune.

London blir därmed den andra staden utanför USA i Waymos internationella expansion. Detta sker efter att testning i Tokyo inleddes i april i år.

För den brittiska satsningen kommer Waymo att använda sig av elfordon av modellen Jaguar I-PACE. Dessa är utrustade med företagets autonoma system Waymo Driver.

Samarbete har upprättats med Moove, ett bolag som redan arbetar med Waymo i Phoenix och Miami. De ska hantera laddningsinfrastruktur, rengöring och annat operativt arbete, rapporterar CNBC.

Kommer ta år innan Waymo har full verksamhet

Det kommer dock att ta tid innan Waymo kan erbjuda fullskalig kommersiell verksamhet i Storbritannien. Landet håller fortfarande på att utveckla riktlinjer och förfina tillståndsprocesser för självkörande bilar.

Missa inte:

Småland utmanar Silicon Valley inom robotaxis. Realtid

Enligt Fortune kommer autonoma körpilotprojekt med passagerare att kunna starta i mindre skala från våren 2026. Men en bredare utrullning väntas inte förrän Automated Vehicles Act är helt implementerad under andra halvåret 2027.

ANNONS

Waymo är väl positionerat som första aktör på den brittiska marknaden när kraven väl är fastställda.