Teslas självkörande konkurrent tar klivet över Atlanten

Waymos självkörande bilar kommer snart till London. (Foto: Jeff Chiu /AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 15 okt. 2025Publicerad: 15 okt. 2025

Alphabets självkörande taxitjänst Waymo tar steget över Atlanten och planerar att lansera sin robotaxi-tjänst i London nästa år. Det blir företagets första europeiska destination.

Företaget meddelade på onsdagen att testning med säkerhetsförare bakom ratten kommer att påbörjas på Londons gator “inom de kommande veckorna”, skriver Fortune.

London blir därmed den andra staden utanför USA i Waymos internationella expansion. Detta sker efter att testning i Tokyo inleddes i april i år.

För den brittiska satsningen kommer Waymo att använda sig av elfordon av modellen Jaguar I-PACE. Dessa är utrustade med företagets autonoma system Waymo Driver.

Samarbete har upprättats med Moove, ett bolag som redan arbetar med Waymo i Phoenix och Miami. De ska hantera laddningsinfrastruktur, rengöring och annat operativt arbete, rapporterar CNBC.

Waymo: ”Självkörande taxi är inte bara en turistattraktion”

Inom kort lanserar Tesla robotaxi i Texas. Samtidigt expanderar den ledande aktören inom självkörande taxi i snabb takt till nya städer – i veckan meddelade Waymo att 10 miljoner självkörande resor nu genomförts med bolagets bilar i USA.

Kommer ta år innan Waymo har full verksamhet

Det kommer dock att ta tid innan Waymo kan erbjuda fullskalig kommersiell verksamhet i Storbritannien. Landet håller fortfarande på att utveckla riktlinjer och förfina tillståndsprocesser för självkörande bilar.

Enligt Fortune kommer autonoma körpilotprojekt med passagerare att kunna starta i mindre skala från våren 2026. Men en bredare utrullning väntas inte förrän Automated Vehicles Act är helt implementerad under andra halvåret 2027.

Waymo är väl positionerat som första aktör på den brittiska marknaden när kraven väl är fastställda.

Expanderar snabbt

Företaget expanderar aggressivt i USA. De erbjuder nu kommersiella tjänster i fem amerikanska städer: Los Angeles, Phoenix, San Francisco, Atlanta och Austin. Planer finns även för lansering i Miami och Washington D.C.

Waymo har genomfört över 10 miljoner betalda resor. De har kört mer än 100 miljoner helt autonoma miles på allmänna vägar i USA. Detta placerar företaget långt före konkurrenter som Amazons Zoox och Tesla.

Waymo hävdar att deras system är inblandat i fem gånger färre kollisioner som orsakar skador. De har tolv gånger färre kollisioner med fotgängare jämfört med mänskliga förare.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

