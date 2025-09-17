Sveriges elbilsstöd uselt jämfört med Sydeuropa

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Även Polen och Grekland generösa

Samtidigt erbjuder Polen och Grekland båda runt 9 000 euro i elbilspremie. Grekland ger ytterligare 2 000 euro i förstärkt stöd om elbilsköparen skrotar sin gamla bil.

Dessutom ger grekerna 1 000 euro i extrastöd till personer under 29 år som köper elbil.

Även Spanien, Slovenien och Frankrike har generösa paket, berättar Euronews och konstaterar att bilden är den omvända i Norden med inga direkta bidrag alls till elbilsköp trots att Norge har Nordens högsta andel elbilar (94 procent) följt av Danmark (64 procent).

Sverige exkluderar de flesta i sitt förslag

I stället för konkreta elbilssubventioner erbjuder de båda nordiska länderna skattebefrielser, slopade tullar och rabatterade vägavgifter.

I Norge är elbilar även befriade från moms, importtullar och registreringsavgifter och reducerade färjekostnader.

Finland överväger enligt Euronews “ett nytt skrotningsincitamentsprogram som skulle kunna ge stöd på upp till 2 500 euro till dem som skaffar ett utsläppssnålt fordon samtidigt som de skrotar en bil som är äldre än tio år”.

Sverige å sin sida har inte haft någon elbilspremie sedan 2022, men regeringen har föreslagit att ett nytt stöd utgår från januari 2026 på 54 000 kronor.

Stödet är dock begränsat till att endast gälla låginkomsttagare i glesbygd och utbetalas över tre år.

Land Maxbidrag (euro) Villkor/kommentar Italien ca 11 000 Upp till 30 % av bilens pris, gäller inte bilar över €42 700 Polen ca 9 000 Ingen registreringsskatt för BEV Grekland ca 9 000 (+2 000 vid skrotning +1 000 för <29 år) Elbilar befriade från registrerings- och vägskatt Slovenien ca 7 200 För bilar upp till €35 000, minimal registreringsskatt Spanien 4 500–7 000 Extra skatteavdrag (15 % upp till €3 000), reducerad vägskatt Frankrike upp till 7 000 Extra €1 000 för EU-tillverkade bilar under €47 500 Norge 0 direktbidrag Befriade från moms, tullar, registreringsavgifter, rabatterade vägtullar Danmark 0 direktbidrag Kraftiga skattelättnader: endast 40 % av registreringsskatten betalas Sverige (förslag 2026) ca 4 938 (€) / 54 000 kr Endast låginkomsttagare i glesbygd, utbetalas över tre år (Regeringen.se)

Varning för snedvriden konkurrens

Nu höjs varningsflagg för att Sveriges förhållandevis snåla stöd till elbilsköpare, jämfört med sydeuropeiska länder, kan hota elektrifieringsomställningen.

De stora skillnaderna kan dra ner den svenska elbilsmarknaden, samtidigt kan svenska exportörer av bilar och fordonskomponenter gynnas på marknader där stöden driver på efterfrågan.

Volvo Cars har tidigare varnat för att europeiska tillverkare måste ”skärpa sig” för att inte tappa mark till kinesiska konkurrenter som BYD.

EU:s klimatmål pressar fram förändringar

Bakgrunden är EU:s krav på att koldioxidutsläppen från nya personbilar ska minska med 55 procent till 2030. Elbilar utgör i dag i genomsnitt 15 procent av nybilsförsäljningen i EU, men i länder som Italien uppges andelen ligga på endast runt 5 procent.

För svenska investerare och bilägare innebär utvecklingen att politiska beslut i Bryssel och nationella subventioner i andra EU-länder att både prisbilden och konkurrensen på bilmarknaden här hemma riskerar att påverkas.

“Vissa länder, inklusive Österrike, har precis slopat sina incitament för privatpersoner att köpa elbilar”, skriver Euronews och konstaterar att Frankrike visserligen minskat sin budget för subventioner av elbilar men att stödet fortfarande är betydande till konsumenterna (se tabellen högre upp i artikeln).

