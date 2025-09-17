Dagens PS
Sveriges elbilsstöd uselt jämfört med Sydeuropa

Sverige
Svenska elbilsköpare försummas jämfört med de generösa subventioner som flera sydeuropeiska länder erbjuder. (Foto: Christine Olsson/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 17 sep. 2025Publicerad: 17 sep. 2025

Medan Italien i oktober inför en EU:s mest generösa elbilspremie med Polen och Grekland hack i häl får elbilsköpare i Sverige bara smulor i en jämförelse.

Euronews berättar att Italien snart inför blockets i särklass högsta elbilspremie på 11 000 euro, och att Polen och Grekland nästan matchar detta med 9 000 euro i elbilspremie.

Kan slå mot hela Europas bilmarknad

I Sverige kan elbilsköpare förhoppningsvis erbjudas någon form av subventioner nästa år, men inte på långa vägar i den omfattning som andra europeiska länder erbjuder elbilsrabatter.

Följden av det kan bli att konkurrensen snedvrids och påverkar bilmarknaden i hela Europa, framgår det.

Enligt Euronews lanserar Italien snart sitt nya stödpaket för privatpersoner som vill köpa elbil. Bidraget kan uppgå till cirka 11 000 euro (runt 130 000 kronor) och därmed täcka upp till 30 procent av bilens inköpspris.

Dock gäller programmet, som du kan läsa mer om här, inte bilar som kostar över 42 700 euro.

Även Polen och Grekland generösa

Samtidigt erbjuder Polen och Grekland båda runt 9 000 euro i elbilspremie. Grekland ger ytterligare 2 000 euro i förstärkt stöd om elbilsköparen skrotar sin gamla bil.

Dessutom ger grekerna 1 000 euro i extrastöd till personer under 29 år som köper elbil.

Även Spanien, Slovenien och Frankrike har generösa paket, berättar Euronews och konstaterar att bilden är den omvända i Norden med inga direkta bidrag alls till elbilsköp trots att Norge har Nordens högsta andel elbilar (94 procent) följt av Danmark (64 procent).

Läs även: Sverige töms på hybridbilar: “Går utför med hållbarheten” Realtid

Sverige exkluderar de flesta i sitt förslag

I stället för konkreta elbilssubventioner erbjuder de båda nordiska länderna skattebefrielser, slopade tullar och rabatterade vägavgifter.

I Norge är elbilar även befriade från moms, importtullar och registreringsavgifter och reducerade färjekostnader.

Finland överväger enligt Euronews “ett nytt skrotningsincitamentsprogram som skulle kunna ge stöd på upp till 2 500 euro till dem som skaffar ett utsläppssnålt fordon samtidigt som de skrotar en bil som är äldre än tio år”.

Sverige å sin sida har inte haft någon elbilspremie sedan 2022, men regeringen har föreslagit att ett nytt stöd utgår från januari 2026 på 54 000 kronor.

Stödet är dock begränsat till att endast gälla låginkomsttagare i glesbygd och utbetalas över tre år.

Läs mer om det: Sverige vill ge 54 000 kr i elbilsstöd – men bara till vissa DagensPS

LandMaxbidrag (euro)Villkor/kommentar
Italienca 11 000Upp till 30 % av bilens pris, gäller inte bilar över €42 700
Polenca 9 000Ingen registreringsskatt för BEV
Greklandca 9 000 (+2 000 vid skrotning +1 000 för <29 år)Elbilar befriade från registrerings- och vägskatt
Slovenienca 7 200För bilar upp till €35 000, minimal registreringsskatt
Spanien4 500–7 000Extra skatteavdrag (15 % upp till €3 000), reducerad vägskatt
Frankrikeupp till 7 000Extra €1 000 för EU-tillverkade bilar under €47 500
Norge0 direktbidragBefriade från moms, tullar, registreringsavgifter, rabatterade vägtullar
Danmark0 direktbidragKraftiga skattelättnader: endast 40 % av registreringsskatten betalas
Sverige (förslag 2026)ca 4 938 (€) / 54 000 krEndast låginkomsttagare i glesbygd, utbetalas över tre år (Regeringen.se)

Varning för snedvriden konkurrens

Nu höjs varningsflagg för att Sveriges förhållandevis snåla stöd till elbilsköpare, jämfört med sydeuropeiska länder, kan hota elektrifieringsomställningen.

De stora skillnaderna kan dra ner den svenska elbilsmarknaden, samtidigt kan svenska exportörer av bilar och fordonskomponenter gynnas på marknader där stöden driver på efterfrågan.

Volvo Cars har tidigare varnat för att europeiska tillverkare måste ”skärpa sig” för att inte tappa mark till kinesiska konkurrenter som BYD.

EU:s klimatmål pressar fram förändringar

Bakgrunden är EU:s krav på att koldioxidutsläppen från nya personbilar ska minska med 55 procent till 2030. Elbilar utgör i dag i genomsnitt 15 procent av nybilsförsäljningen i EU, men i länder som Italien uppges andelen ligga på endast runt 5 procent.

För svenska investerare och bilägare innebär utvecklingen att politiska beslut i Bryssel och nationella subventioner i andra EU-länder att både prisbilden och konkurrensen på bilmarknaden här hemma riskerar att påverkas.

“Vissa länder, inklusive Österrike, har precis slopat sina incitament för privatpersoner att köpa elbilar”, skriver Euronews och konstaterar att Frankrike visserligen minskat sin budget för subventioner av elbilar men att stödet fortfarande är betydande till konsumenterna (se tabellen högre upp i artikeln).

Missa inte: Platt fall för elbilar i Sverige – “behov av stöd” DagensPS

Läs vidare: Nytt elstödsförslag kan exkludera de flesta svenska hushåll DagensPS

ElbilsförsäljningEUGreklandItalienNordenNorgePolenRabattStödSubventionerSverige
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

Senaste nytt

