Studien: Skärmarna värre än alkohol bakom ratten

”Dagens bilar är mer uppkopplade och smartare än någonsin. Men i takt med att allt fler funktioner flyttar in på skärmarna börjar förarplatsen konkurrera med vägen om förarens uppmärksamhet. Låt mig vara tydlig: En bil är ingen smartphone. När säkerheten står på spel måste funktionen alltid gå före designen”, kommenterar Dr. Klaus-Peter Röhler från försäkringsbolagets styrelse.

Körde sämre än de med 0,8 promille alkohol i blodet

För att ta reda på hur distraktion påverkar bilförares reaktionsförmåga i kritiska situationer lät Allianz tillsammans med företaget CogniBIT simulera fyra olika trafikscenarier. Modellen byggde på verkliga data kring var förare fäster blicken under körning.

I ett scenario där en framförvarande bil tvingas nödbromsa på motorvägen ökade andelen körningar som slutade i en kollision från 18,2 procent bland uppmärksamma förare till 54,3 procent bland distraherade. I ett scenario där ett barn plötsligt sprang ut i vägen steg andelen kollisioner från 3,9 till 11,2 procent. I 39 procent av dessa fall reagerade den distraherade föraren inte över huvud taget.

Särskilt anmärkningsvärd är jämförelsen mellan distraherade förare och alkoholpåverkade förare. I samtliga fyra scenarier presterade de distraherade förarna sämre än förare med en simulerad alkoholhalt på 0,8 promille.

Röhler riktar också kritik mot förarna.

”Varför är det till exempel fortfarande socialt accepterat att använda mobilen bakom ratten? Och vad är egentligen skillnaden mellan att pilla på mobilen och att trycka på en skärm i bilens mittkonsol?”, undrar han och konstaterar:

”Distraktion i trafiken är inget bagatellartat regelbrott – det kostar liv.”

Förare vill ha knapparna tillbaka

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I undersökningen har man även frågat bilförarna själva om vad de tycker om designen på dagens bilar.

Fyra av tio bilförare uppger att de någon gång hamnat i en kritisk situation när de använt bilens pekskärm. Samtidigt tycker 79 procent att tekniken i moderna bilar gör att man blir mer distraherad. Två av tre säger att de vill ha tillbaka fysiska knappar och reglage för viktiga funktioner. Bland unga förare mellan 18 och 25 år är siffran ännu högre: 72 procent vill ha tillbaka de gamla reglagen.

Bilförarna är inte ensamma om de önskemålen. Euro NCAP har förändrat sina rankingsystem sedan årsskiftet. Testkategorierna har uppdaterats och numera ställer man bland annat krav på att fysiska knappar ska finnas för vissa viktiga funktioner: Tutan, blinkers, varningsblinkers, vindrutetorkare och framljus. Alternativt ska de finnas på fasta positioner på den digitala skärmen.

”Teknologin ska hjälpa dig, inte irritera dig”, konstaterar testorganisationen i en informationsvideo om uppdateringarna.