Studenterna bygger elbilen du kan reparera själv

Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så

Tänk dig en elbil som du själv kan felsöka, plocka isär och laga utan att boka tid på en märkesverkstad.

Det är visionen bakom Aria, ett nytt elbilsprojekt utvecklat av universitetsstudenter i Nederländerna. Målet är att ge bilägaren tillbaka kontrollen över både teknik och kostnader i en tid då elbilar blivit allt mer slutna och komplexa.

Projektet leds av studenter vid Eindhoven University of Technology och är ett direkt svar på frustrationen kring dagens elbilar, där även mindre fel ofta kräver dyr specialistservice. Det skriver Euronews.

En bil som förklarar sina egna problem

Kärnan i Aria är ett diagnossystem som gör det möjligt för ägaren att själv identifiera fel.

Genom att koppla mobilen till bilen via en USB C kabel kan föraren köra en särskild app som snabbt lokaliserar problemet.

Appen visar därefter exakt vilken komponent som är trasig och hur den ska åtgärdas med hjälp av en tredimensionell modell av bilen.

”Med diagnosappen kan du helt enkelt koppla bilen till din telefon och snabbt se vad som är fel”, säger mjukvaruingenjören Marc Max Hoevenaars, som varit med och utvecklat systemet.

Ambitionen är att sänka tröskeln till reparationer och göra tekniken mer begriplig även för personer utan ingenjörsbakgrund.

ANNONS

Läs mer: Batterikriget i Kina är avgjort – en teknik krossar allt motstånd – Dagens PS