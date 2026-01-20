Ny modulär elbil från Nederländerna utmanar bilindustrins dyra verkstadsmodell.
Studenterna bygger elbilen du kan reparera själv
Tänk dig en elbil som du själv kan felsöka, plocka isär och laga utan att boka tid på en märkesverkstad.
Det är visionen bakom Aria, ett nytt elbilsprojekt utvecklat av universitetsstudenter i Nederländerna. Målet är att ge bilägaren tillbaka kontrollen över både teknik och kostnader i en tid då elbilar blivit allt mer slutna och komplexa.
Projektet leds av studenter vid Eindhoven University of Technology och är ett direkt svar på frustrationen kring dagens elbilar, där även mindre fel ofta kräver dyr specialistservice. Det skriver Euronews.
En bil som förklarar sina egna problem
Kärnan i Aria är ett diagnossystem som gör det möjligt för ägaren att själv identifiera fel.
Genom att koppla mobilen till bilen via en USB C kabel kan föraren köra en särskild app som snabbt lokaliserar problemet.
Appen visar därefter exakt vilken komponent som är trasig och hur den ska åtgärdas med hjälp av en tredimensionell modell av bilen.
”Med diagnosappen kan du helt enkelt koppla bilen till din telefon och snabbt se vad som är fel”, säger mjukvaruingenjören Marc Max Hoevenaars, som varit med och utvecklat systemet.
Ambitionen är att sänka tröskeln till reparationer och göra tekniken mer begriplig även för personer utan ingenjörsbakgrund.
Modulärt tänkande i varje detalj
Till skillnad från de flesta moderna elbilar är Aria byggd kring ett modulärt koncept.
Batterierna är inte fast integrerade i chassit utan kan enkelt tas loss för hand. Detsamma gäller drivlinan, som har konstruerats för att vara lättåtkomlig och logiskt uppbyggd.
”Vi vill ge konsumenten makten att reparera sin egen bil”, säger projektledaren Taco Olmar.
”Elbilar går att laga, men i dag krävs ofta specialkunskap. Det försöker vi ändra på.”
Även karossdelar som stötfångare och skärmar är utformade för att snabbt kunna bytas ut, vilket minskar både stilleståndstid och reparationskostnader.
En utmaning mot branschens affärsmodell
Aria är än så länge ett konceptfordon, men idén har redan väckt intresse.
I en bransch där eftermarknad och service är viktiga intäktskällor utmanar projektet rådande affärsmodeller.
Samtidigt ligger det i linje med växande krav på hållbarhet, längre livslängd och rätten att reparera. Om studenternas idé får genomslag kan framtidens elbil bli både mer transparent och betydligt billigare att äga.
För bilägare kan det innebära ett tydligt skifte från beroende till självbestämmande.
