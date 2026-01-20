Dagens PS
Batterikriget i Kina är avgjort – en teknik krossar allt motstånd

Vilken typ av batterier har vunnit kampen i Kina? Det har vi svaret på.
Vilken typ av batterier har vunnit kampen i Kina? Det har vi svaret på. (Foto: Canva)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 20 jan. 2026Publicerad: 20 jan. 2026

Kinas elbilsboom fortsätter i tyst tempo – och batterierna avslöjar mer än själva bilarna gör. En teknik har tagit kommandot.

Kinas produktion av batterier till elbilar ökade kraftigt under 2025. Den totala kapaciteten landade på 769,7 GWh, vilket motsvarar en uppgång på drygt fyrtio procent jämfört med året innan.

Det är siffror som visar hur snabbt elektrifieringen fortsätter – men också hur marknaden blivit mer enhetlig i sitt teknikval, skriver CNEV Post.

LFP tar över – även i dyrare bilar

Fyra av fem batterier som monterades i kinesiska elbilar under året var av typen LFP, litiumjärnfosfat. Denna kemi stod för 625,3 GWh, vilket motsvarar drygt åttio procent av marknaden. Jämfört med 2024 ökade LFP med nästan femtiotre procent.

Tidigare sågs LFP som ett enklare alternativ, mest lämpat för billigare bilar. Så är det inte längre.

Förbättrad energitäthet, längre livslängd och lägre kostnader har gjort tekniken attraktiv även i mer påkostade modeller. Flera tillverkare har därför helt eller delvis lämnat NMC-batterierna bakom sig.

NMC tappar mark i snabb takt

Nickel-mangan-kobolt-batterier, NMC, stod bara för 144,1 GWh under 2025. Det innebär knappt nitton procent av marknaden. Tillväxten var blygsam: strax under fyra procent, vilket är anmärkningsvärt lågt i en marknad som annars växer snabbt.

Utvecklingen säger något om vart industrin är på väg. När kostnad, säkerhet och stabilitet väger tyngre än maximal energitäthet hamnar NMC på efterkälken, åtminstone i Kina.

Produktionen ökade varje månad

Under hela 2025 låg den kinesiska batteriproduktionen högre än motsvarande månader året innan. Även februari, som brukar vara svag på grund av nyårsfirandet, visade tydlig tillväxt.

I december nådde produktionen 98,1 GWh, nära den symboliska gränsen på 100.

Även då dominerade LFP med drygt åttio procent av volymen, medan NMC stod för resten. Trots att NMC nådde ett nytt månadsrekord i december har tekniken i stort sett stått stilla sedan 2022.

CATL och BYD styr utvecklingen

Två företag bär större delen av marknaden: CATL och BYD. CATL producerade 333,6 GWh och behöll därmed ledningen med drygt fyrtiotre procent av marknaden. BYD följde med 165,8 GWh och drygt tjugoen procent.

Övriga tillverkare växer, men i betydligt lugnare takt. I Kina gäller fortfarande samma gamla sanning: den som kontrollerar batteriet kontrollerar bilen.

Fakta: Så skiljer sig elbilsbatterierna

LFP (litiumjärnfosfat)
• Lägre kostnad att tillverka
• Tål många laddcykler och åldras långsamt
• Mindre brandrisk
• Något kortare räckvidd
• Dominerar nu elbilsmarknaden i Kina

NMC (nickel-mangan-kobolt)
• Högre energitäthet
• Ger längre räckvidd
• Dyrare och mer komplex tillverkning
• Mer känslig för värme
• Tappar snabbt mark i Kina

NCA (nickel-kobolt-aluminium)
• Används främst av västerländska tillverkare
• Mycket hög energitäthet
• Dyr teknik med höga materialkrav
• Ovanlig i kinesiska elbilar

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

