Batterikriget i Kina är avgjort – en teknik krossar allt motstånd

Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så

Kinas produktion av batterier till elbilar ökade kraftigt under 2025. Den totala kapaciteten landade på 769,7 GWh, vilket motsvarar en uppgång på drygt fyrtio procent jämfört med året innan.

Det är siffror som visar hur snabbt elektrifieringen fortsätter – men också hur marknaden blivit mer enhetlig i sitt teknikval, skriver CNEV Post.

LFP tar över – även i dyrare bilar

Fyra av fem batterier som monterades i kinesiska elbilar under året var av typen LFP, litiumjärnfosfat. Denna kemi stod för 625,3 GWh, vilket motsvarar drygt åttio procent av marknaden. Jämfört med 2024 ökade LFP med nästan femtiotre procent.

Tidigare sågs LFP som ett enklare alternativ, mest lämpat för billigare bilar. Så är det inte längre.

Förbättrad energitäthet, längre livslängd och lägre kostnader har gjort tekniken attraktiv även i mer påkostade modeller. Flera tillverkare har därför helt eller delvis lämnat NMC-batterierna bakom sig.