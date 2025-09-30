Dagens PS
Stort genombrott: Snart försvinner ett krav för körkortet

Nu slopar man kravet på medicinskt godkännande för personer på autismspektrat. (Foto: Canva)
Nu slopar man kravet på medicinskt godkännande för personer på autismspektrat. (Foto: Canva)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 30 sep. 2025Publicerad: 30 sep. 2025

Tusentals svenskar får nu en enklare väg till körkortet då Transportstyrelsen tar bort de medicinska kraven för adhd och autism.

Transportstyrelsen tar bort de medicinska kraven för diagnoserna adhd och autism när det gäller ansökningar om körkortstillstånd, ett besked som kommer att underlätta vardagen för en stor grupp svenskar.

Förändringen, som träder i kraft i mitten av januari 2026, innebär att kravet på läkarintyg i många fall försvinner för de sökande.

Beslutet är ett resultat av ett regeringsuppdrag och syftar till att modernisera regelverket. I nuläget får dessutom över 99 procent av de som genomgår medicinsk prövning för dessa tillstånd ett godkännande.

Tusentals berörs av förenklingen av körkortet

Utvecklingen av antalet diagnostiserade med adhd och autismspektrumtillstånd har ökat markant under de senaste åren. Socialstyrelsen uppskattar att cirka 10,5 procent av alla pojkar och 6 procent av alla flickor hade en adhd-diagnos år 2022, och myndigheten förväntar sig en fortsatt ökning.

Denna trend har lett till ett kraftigt ökat behov av läkarintyg för körkortstillstånd, vilket har skapat en tung belastning på hälso- och sjukvården.

På grund av den ökade belastningen och det förändrade kunskapsläget har Transportstyrelsen, på uppdrag av regeringen, sett över de medicinska kraven för körkortsinnehav.

Målet har varit att uppdatera reglerna för att spegla dagens diagnospanorama och forskning.

En stor lättnad för sjukvården som inte hunnit med. (Foto: Canva)
En stor lättnad för sjukvården som inte hunnit med. (Foto: Canva)
Forskningen ger inget entydigt svar

En viktig aspekt i beslutet är att nuvarande forskning inte ger något entydigt belägg för att personer med adhd eller autism har en högre olycksrisk eller sämre körförmåga.

Ofta är det andra, samtidiga medicinska tillstånd som kan påverka körförmågan negativt. Dessa andra tillstånd kommer även i fortsättningen att prövas enligt medicinföreskrifterna.

Josefin Hallenberg, utredare vid Transportstyrelsen, förklarar beslutet i ett pressmeddelande:

“Sammantaget ser vi därför att de medicinska kraven för adhd och autism som vi har i dag inte kan motiveras”.

Den praktiska innebörden av de nya reglerna är att de sökande med adhd eller autism inte längre kommer att behöva genomgå en medicinsk prövning enbart baserat på dessa diagnoser, vilket gör att kravet på ett läkarintyg försvinner i dessa specifika fall.

Reglerna moderniseras

Förändringen ska implementeras från och med den 15 januari 2026.

De nuvarande reglerna i kapitel 15 i medicinföreskrifterna kommer att ersättas med ett nytt kapitel, som endast kommer att behandla medicinska krav vid intellektuell funktionsnedsättning.

Detta steg från Transportstyrelsen förväntas kraftigt underlätta ansökningsprocessen för tusentals svenskar och samtidigt minska trycket på vården, vilket är ett viktigt steg mot ett mer modernt och inkluderande regelverk.

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

