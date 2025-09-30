Stort genombrott: Snart försvinner ett krav för körkortet

Transportstyrelsen tar bort de medicinska kraven för diagnoserna adhd och autism när det gäller ansökningar om körkortstillstånd, ett besked som kommer att underlätta vardagen för en stor grupp svenskar.

Förändringen, som träder i kraft i mitten av januari 2026, innebär att kravet på läkarintyg i många fall försvinner för de sökande.

Beslutet är ett resultat av ett regeringsuppdrag och syftar till att modernisera regelverket. I nuläget får dessutom över 99 procent av de som genomgår medicinsk prövning för dessa tillstånd ett godkännande.

Tusentals berörs av förenklingen av körkortet

Utvecklingen av antalet diagnostiserade med adhd och autismspektrumtillstånd har ökat markant under de senaste åren. Socialstyrelsen uppskattar att cirka 10,5 procent av alla pojkar och 6 procent av alla flickor hade en adhd-diagnos år 2022, och myndigheten förväntar sig en fortsatt ökning.

Denna trend har lett till ett kraftigt ökat behov av läkarintyg för körkortstillstånd, vilket har skapat en tung belastning på hälso- och sjukvården.

På grund av den ökade belastningen och det förändrade kunskapsläget har Transportstyrelsen, på uppdrag av regeringen, sett över de medicinska kraven för körkortsinnehav.

Målet har varit att uppdatera reglerna för att spegla dagens diagnospanorama och forskning.

