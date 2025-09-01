Nu byts alla körkort ut – så här går det till

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

Vägen mot det digitala körkortet

Parallellt med den fysiska uppgraderingen pågår ett större arbete på EU-nivå för att införa helt digitala körkort. Flera medlemsländer, som exempelvis Danmark, har redan implementerat digitala körkort i form av mobilappar.

Det fjärde körkortsdirektivet i EU kräver att alla medlemsländer inför denna teknik, vilket innebär att även Sverige förr eller senare måste följa efter.

Ted Snölilja på Transportstyrelsen säger att “i teorin blir det säkrare än det gamla plastkortet”.

Han tillägger att tanken är att skapa en digital plånbok där alla identitetshandlingar samlas i telefonen.

Trots att det pågår ett arbete med att ta fram en standard, säger Olof Stenlund på Transportstyrelsen att det inte pågår något “aktivt arbete med att ta fram ett svenskt digitalt körkort” för tillfället, eftersom detaljerna för den gemensamma standarden inom EU ännu inte är helt fastställda.

Fördelar och utmaningar med digitala kort

En av de stora fördelarna med ett digitalt körkort är den ökade säkerheten. Genom att enbart visa relevant information vid kontroller, till exempel din ålder vid ett köp på systembolaget, minskar risken för identitetsstöld. Detta skapar ett tryggare system för personlig data.

Men det finns också utmaningar. Många oroar sig för vad som händer om telefonens batteri tar slut eller om den blir stulen. Experter menar att det fortfarande är viktigt att ha en fysisk backup.

En lösning som diskuteras är att den digitala identitetshandlingen ska kunna kopplas till en statlig e-legitimation som kan lagras på ett plastkort, så att du kan hämta ditt digitala körkort igen om du tappar din mobiltelefon.

Detta system skapar ett sammanhängande och säkert sätt att hantera viktig information.

Framtidens mobilitet

Införandet av det digitala körkortet är bara början på en större digitaliseringsprocess. Planer finns för att integrera andra viktiga handlingar, som registreringsbevis och yrkeskompetensbevis, i samma digitala plånbok.

Detta kan i framtiden leda till att vi helt kan sköta många av våra bilrelaterade ärenden direkt via mobilen. Denna utveckling kräver dock en noggrann avvägning mellan innovation och integritet, men möjligheterna är många och kommer att påverka hur vi hanterar vår mobilitet i framtiden.

