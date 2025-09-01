Dagens PS
Dagensps.se
Motor

Nu byts alla körkort ut – så här går det till

Vad sägs om digitalt körkort som funkar i hela EU? (Foto: Erik Simander/TT)
Vad sägs om digitalt körkort som funkar i hela EU? (Foto: Erik Simander/TT)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 31 aug. 2025Publicerad: 01 sep. 2025

Körkorten som vi känner dem är på väg att försvinna.

En ny uppgradering av det klassiska plastkortet har redan börjat, men det är bara första steget mot en större förändring som snart kommer att vara verklighet för alla bilförare i Europa.

Det nya körkortet som redan är här

Redan från och med i år har Transportstyrelsen börjat tillverka en ny version av det svenska körkortet. Denna uppgradering sker successivt, och ditt nuvarande körkort fortsätter att vara giltigt fram till utgångsdatumet.

När det är dags att förnya det får du automatiskt ett av de nya korten. Huvudsyftet med förändringen är att öka säkerheten och försvåra för förfalskningar, vilket har blivit allt viktigare i takt med att tekniken utvecklas.

Peter Andersson, verksamhetsutvecklare på Transportstyrelsen, förklarar att det är “rimligt att vi regelbundet uppdaterar säkerheten för att försvåra för den som vill försöka förfalska svenska körkort”.

Det nya kortet har bland annat ett hologram, där en bild på ägaren syns från en viss vinkel, samt andra uppdaterade säkerhetsdetaljer.

Det fysiska körkortet får en lite annan stil. Högre säkerhet. (Foto: Trafikverket)
Det fysiska körkortet får en lite annan stil. Högre säkerhet. (Foto: Trafikverket)
Vägen mot det digitala körkortet

Parallellt med den fysiska uppgraderingen pågår ett större arbete på EU-nivå för att införa helt digitala körkort. Flera medlemsländer, som exempelvis Danmark, har redan implementerat digitala körkort i form av mobilappar.

Det fjärde körkortsdirektivet i EU kräver att alla medlemsländer inför denna teknik, vilket innebär att även Sverige förr eller senare måste följa efter.

Ted Snölilja på Transportstyrelsen säger att “i teorin blir det säkrare än det gamla plastkortet”.

Han tillägger att tanken är att skapa en digital plånbok där alla identitetshandlingar samlas i telefonen.

Trots att det pågår ett arbete med att ta fram en standard, säger Olof Stenlund på Transportstyrelsen att det inte pågår något “aktivt arbete med att ta fram ett svenskt digitalt körkort” för tillfället, eftersom detaljerna för den gemensamma standarden inom EU ännu inte är helt fastställda.

Fördelar och utmaningar med digitala kort

En av de stora fördelarna med ett digitalt körkort är den ökade säkerheten. Genom att enbart visa relevant information vid kontroller, till exempel din ålder vid ett köp på systembolaget, minskar risken för identitetsstöld. Detta skapar ett tryggare system för personlig data.

Men det finns också utmaningar. Många oroar sig för vad som händer om telefonens batteri tar slut eller om den blir stulen. Experter menar att det fortfarande är viktigt att ha en fysisk backup.

En lösning som diskuteras är att den digitala identitetshandlingen ska kunna kopplas till en statlig e-legitimation som kan lagras på ett plastkort, så att du kan hämta ditt digitala körkort igen om du tappar din mobiltelefon.

Detta system skapar ett sammanhängande och säkert sätt att hantera viktig information.

Framtidens mobilitet

Införandet av det digitala körkortet är bara början på en större digitaliseringsprocess. Planer finns för att integrera andra viktiga handlingar, som registreringsbevis och yrkeskompetensbevis, i samma digitala plånbok.

Detta kan i framtiden leda till att vi helt kan sköta många av våra bilrelaterade ärenden direkt via mobilen. Denna utveckling kräver dock en noggrann avvägning mellan innovation och integritet, men möjligheterna är många och kommer att påverka hur vi hanterar vår mobilitet i framtiden.

EU Körkort riksdagen Transportstyrelsen
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

