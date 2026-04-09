Kan säljas för över en miljon

ANNONS

Nu ska alltså en av dessa delar säljas av auktionshuset Artcurial i Paris den 21 maj.

Utropspriset ligger på mellan 120 000 och 150 000 euro – motsvarande runt 1,5 miljoner kronor. Priset kan dock dra iväg.

När en annan sektion såldes 2016 gick den för hela 523 800 euro, nästan 5,7 miljoner kronor.

Missa inte: Din gamla pall kan vara värd 15 000 – nu ändras spelreglerna. Dagens PS

Har legat gömd i över 40 år

Den aktuella trappdelen har levt ett stillsamt liv sedan den monterades ner.

Enligt auktionshuset har den funnits i samma privata samling i ”över 40 år” och har aldrig visats utomhus. Inför försäljningen har den dessutom restaurerats.

Sabrina Dolla på Artcurial beskriver objektet som något mer än bara metall och historia:

”Det är mer än bara en historisk bit. Det är en upplevelse, en stillastående resa genom tid och rum”, säger hon till CNN.

ANNONS

Delar spridda över världen

Totalt delades den gamla trappan upp i 20 delar när den monterades ner.

Flera av dem finns i dag på museer i Frankrike, medan andra har hamnat betydligt längre bort – som i Japan och nära Frihetsgudinnan i New York.

De flesta ägs dock fortfarande av de samlare som köpte dem på 1980-talet.

En chans som sällan kommer

Just därför ses auktionen som något ovanligt.

”Det representerar en sällsynt möjlighet att köpa en del av detta historiska monument”, skriver Artcurial.

För den som har råd – och tillräckligt högt i tak – kan det alltså bli möjligt att bokstavligen ta hem en bit av Paris historia.

Läs också: Reser till de döda – trenden som sprider sig över Europa. E55

ANNONS