Goda nyheter för alla frankofiler, och då särskilt den vars hjärta slår lite extra hårt för just Eiffeltornet. Nu kan du nämligen ta med dig en del av det ikoniska tornet hem.
Nu kan du köpa en del av Eiffeltornet – här är biten som kan bli din
Det 330 meter höga Eiffeltornet är en av världens mest kända sevärdheter. Men populariteten har en baksida – det är också en av de turistattraktioner som oftast gör besökare besvikna. Framför allt handlar kritiken om de långa, stundtals extrema, köerna.
Men nu kan upplevelsen av det klassiska landmärket få en helt ny – och betydligt mer exklusiv – vändning, åtminstone för den som vill slippa trängseln.
I maj går nämligen en originaldel av tornets gamla spiraltrappa under klubban i Paris, ett föremål som en gång i tiden bar besökare hela vägen upp mot utsikten över staden.
En trappa från 1889
Det handlar om en sektion från den ursprungliga trappan som en gång förband andra och tredje våningen i Eiffeltornet när det invigdes 1889.
Trappdelen består av 14 steg i stål och mäter 2,75 meter i höjd. Det är alltså ingen liten souvenir.
Under nästan hundra år var det via just sådana här trappor som besökare tog sig upp i tornet. Men 1983 moderniserades byggnaden, trappan plockades ner och ersattes av hissar.
Kan säljas för över en miljon
Nu ska alltså en av dessa delar säljas av auktionshuset Artcurial i Paris den 21 maj.
Utropspriset ligger på mellan 120 000 och 150 000 euro – motsvarande runt 1,5 miljoner kronor. Priset kan dock dra iväg.
När en annan sektion såldes 2016 gick den för hela 523 800 euro, nästan 5,7 miljoner kronor.
Har legat gömd i över 40 år
Den aktuella trappdelen har levt ett stillsamt liv sedan den monterades ner.
Enligt auktionshuset har den funnits i samma privata samling i ”över 40 år” och har aldrig visats utomhus. Inför försäljningen har den dessutom restaurerats.
Sabrina Dolla på Artcurial beskriver objektet som något mer än bara metall och historia:
”Det är mer än bara en historisk bit. Det är en upplevelse, en stillastående resa genom tid och rum”, säger hon till CNN.
Delar spridda över världen
Totalt delades den gamla trappan upp i 20 delar när den monterades ner.
Flera av dem finns i dag på museer i Frankrike, medan andra har hamnat betydligt längre bort – som i Japan och nära Frihetsgudinnan i New York.
De flesta ägs dock fortfarande av de samlare som köpte dem på 1980-talet.
En chans som sällan kommer
Just därför ses auktionen som något ovanligt.
”Det representerar en sällsynt möjlighet att köpa en del av detta historiska monument”, skriver Artcurial.
För den som har råd – och tillräckligt högt i tak – kan det alltså bli möjligt att bokstavligen ta hem en bit av Paris historia.
