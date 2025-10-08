Dagens PS
Exklusivt: Ikonisk motor i limiterad Cupra Formentor VZ5

CUPRA Formentor VZ5 (Foto: Cupra)
CUPRA Formentor VZ5 (Foto: Cupra)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 08 okt. 2025Publicerad: 08 okt. 2025

En exklusiv specialmodell från cupra gör comeback i en begränsad upplaga om endast 4 000 fordon. Den har en ikonisk femcylindrig motor.

Den här gången kommer den med förnyad design, ny teknik och behåller den ikoniska motorn som har gjort den till en symbol för prestanda och passion.

Det handlar om en uppdaterad version av en suv-modell som ska börja tillverkas i början av nästa år.

Prestandamonstret är tillbaka med en förbättrad version

Cupra lanserar återigen sin mest ikoniska modell med förbränningsmotor, Cupra Formentor VZ5, skriver Cupra Sverige i ett pressmeddelande.

Den nya utgåvan markerar ett nytt kapitel för den högpresterande crossover-suven genom att kombinera rå kraft med förfinad estetik och banbrytande teknologi.

Modellen kommer endast att tillverkas i 4 000 exemplar globalt.

CUPRA Formentor VZ5 (Foto: Cupra)
CUPRA Formentor VZ5 (Foto: Cupra)
En motor som fångar känslor

Formentor VZ5 står fast vid att vara toppen av märkets teknik när det gäller förbränningsmotorer. Den behåller det distinkta femcylindriga ljudet och dynamiska köregenskaperna som gjort den populär.

“Återkomsten av cupra formentor vz5 är ett tydligt uttalande om vårt engagemang för prestanda och passion. Med sin ikoniska femcylindriga motor förkroppsligar denna modell essensen av cupra – djärv, okonventionell och driven av känsla”, säger Sven Schuwirth, executive vice-president för sales, marketing och aftersales på Cupra.

Ikonisk motor med avancerad teknik

Under huven finns den legendariska 2,5-liters tsi femcylindriga motorn som levererar 390 hästkrafter (287 kw) och 480 nm i vridmoment. Detta har finjusterats för att ge en ännu mer känslosam upplevelse.

I kombination med en sjuväxlad dsg-dubbelkopplingslåda, cupras fyrhjulsdrift och integrerad torque splitter-teknologi, erbjuds en exakt kraftfördelning till alla fyra hjulen. Detta inkluderar lateral vridmomentkontroll som förbättrar stabiliteten i kurvor.

CUPRA Formentor VZ5 (Foto: Cupra)
CUPRA Formentor VZ5 (Foto: Cupra)

Design som sticker ut i trafiken

Den nya utgåvan av formentor VZ5 har fått kraftfulla designdetaljer. Bland annat en distinkt främre stötfångare, en frontsplitter med ingraverad VZ5-logotyp, bredare hjulhus och en förfinad bakre stötfångare med diffusor.

De diagonalt placerade avgasrören i kopparfinish bidrar till bilens utökade närvaro på vägen.

Specifika 20-tums lättmetallfälgar i svart och kopparaccent, en mörkkromad Cupra-logotyp och en noggrant utvald färgpalett i metallic eller matt – midnight black, dark void, magnetic tech matt, century bronze matt och enceladus grey matt – fulländar den aggressiva estetiken.

Sportig elegans i interiören

Invändigt fortsätter cupras designfilosofi att kombinera elegans, sportighet och digitalisering. Ambientbelysning och distinkta cupra-detaljer skapar en exklusiv atmosfär. Detta toppas med de sportiga cup bucket-sätena.

Formentor VZ5, som är designad, utvecklad och producerad i Barcelona, går i produktion under första kvartalet 2026.

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

