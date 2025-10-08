En exklusiv specialmodell från cupra gör comeback i en begränsad upplaga om endast 4 000 fordon. Den har en ikonisk femcylindrig motor.
Exklusivt: Ikonisk motor i limiterad Cupra Formentor VZ5
Mest läst i kategorin
Varning: Hälften av elbilarna underkänns på besiktningen
Ny statistik visar att elbilarna har svårare att klara besiktningen än fossildrivna fordon. Upp till hälften av vissa modeller underkänns direkt. Elbilar blir allt vanligare på de nordiska vägarna och förväntas snart dominera nybilsförsäljningen. Trots den ökande populariteten visar officiell statistik från den finska transportmyndigheten Traficom att elbilar oftare underkänns vid den obligatoriska besiktningen än …
Helt ny elbil för under 43 000 kronor – nu är det möjligt
Italien har sjösatt ett massivt program för att kickstarta elbilsförsäljningen, vilket har lett till priser som får det att svindla. Tack vare statliga skrotningspremier och tillverkarnas egna rabatter kan kvalificerade köpare komma över en fabriksny elbil för endast 42 900 kronor. Detta unika tillfälle är dock omgärdat av strikta krav på inkomst och geografisk placering, …
Biljätten i kris efter miljardförlust – tusentals jobb kan försvinna
En av Europas största biltillverkare, Renault, befinner sig i en djup kris efter ett katastrofalt halvår. Nu tvingas företagsledningen agera snabbt och kraftfullt för att rädda giganten från ett totalt sammanbrott. Enligt uppgifter är en stor nedskärningsrunda på gång för att hantera det massiva finansiella underskottet. Besparingarna ska ske inom flera stödfunktioner och drabba personal …
Nu säljs Cartierchefens unika Ferrari från 1963
1963 Ferrari 250 GT Berlinetta Lusso, form och finess i samma chassi. Den senaste bilen från Bernard Fornas samling är nu på väg ut på auktion. Här visas varför Lusso fortfarande är den civiliserade grand tourern som får purister att le och designers att nicka instämmande. Detta unika exemplar finns hos auktionshuset Bonhams med en …
Volvo hjälper till att utrota ett urfolk – för din elbil
Kampen om nickeln driver den gröna omställningen. Men svenska Volvo-maskiner förstör ett urfolks hem på en indonesisk djungelö. På den avlägsna indonesiska ön Halmahera utspelas en mörk baksida av den gröna omställningen. I jakten på nickel – metallen som driver våra elbilar – skövlas regnskog i en massiv skala. Mitt i denna destruktion står den …
Den här gången kommer den med förnyad design, ny teknik och behåller den ikoniska motorn som har gjort den till en symbol för prestanda och passion.
Det handlar om en uppdaterad version av en suv-modell som ska börja tillverkas i början av nästa år.
Prestandamonstret är tillbaka med en förbättrad version
Cupra lanserar återigen sin mest ikoniska modell med förbränningsmotor, Cupra Formentor VZ5, skriver Cupra Sverige i ett pressmeddelande.
Den nya utgåvan markerar ett nytt kapitel för den högpresterande crossover-suven genom att kombinera rå kraft med förfinad estetik och banbrytande teknologi.
Modellen kommer endast att tillverkas i 4 000 exemplar globalt.
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Så förändrar AI spelutvecklingen – och så tar andra branscher inspiration
Spelindustrin är ledande när det kommer till digital innovation och hur man använder AI för att skapa de bästa spelupplevelserna. Det har visat sig att många delar av utvecklingen går att applicera på andra branscher, vilket har gjort att innovation har blivit branschöverskridande.? Utvecklingen inom spelindustrin handlar inte bara om avancerad grafik och AI-drivna karaktärer, …
En motor som fångar känslor
Formentor VZ5 står fast vid att vara toppen av märkets teknik när det gäller förbränningsmotorer. Den behåller det distinkta femcylindriga ljudet och dynamiska köregenskaperna som gjort den populär.
“Återkomsten av cupra formentor vz5 är ett tydligt uttalande om vårt engagemang för prestanda och passion. Med sin ikoniska femcylindriga motor förkroppsligar denna modell essensen av cupra – djärv, okonventionell och driven av känsla”, säger Sven Schuwirth, executive vice-president för sales, marketing och aftersales på Cupra.
Ikonisk motor med avancerad teknik
Under huven finns den legendariska 2,5-liters tsi femcylindriga motorn som levererar 390 hästkrafter (287 kw) och 480 nm i vridmoment. Detta har finjusterats för att ge en ännu mer känslosam upplevelse.
I kombination med en sjuväxlad dsg-dubbelkopplingslåda, cupras fyrhjulsdrift och integrerad torque splitter-teknologi, erbjuds en exakt kraftfördelning till alla fyra hjulen. Detta inkluderar lateral vridmomentkontroll som förbättrar stabiliteten i kurvor.
Design som sticker ut i trafiken
Den nya utgåvan av formentor VZ5 har fått kraftfulla designdetaljer. Bland annat en distinkt främre stötfångare, en frontsplitter med ingraverad VZ5-logotyp, bredare hjulhus och en förfinad bakre stötfångare med diffusor.
De diagonalt placerade avgasrören i kopparfinish bidrar till bilens utökade närvaro på vägen.
Specifika 20-tums lättmetallfälgar i svart och kopparaccent, en mörkkromad Cupra-logotyp och en noggrant utvald färgpalett i metallic eller matt – midnight black, dark void, magnetic tech matt, century bronze matt och enceladus grey matt – fulländar den aggressiva estetiken.
Sportig elegans i interiören
Invändigt fortsätter cupras designfilosofi att kombinera elegans, sportighet och digitalisering. Ambientbelysning och distinkta cupra-detaljer skapar en exklusiv atmosfär. Detta toppas med de sportiga cup bucket-sätena.
Formentor VZ5, som är designad, utvecklad och producerad i Barcelona, går i produktion under första kvartalet 2026.
Bildextra: Här är nya Tesla Model Y Standard
Elon Musks elbilsföretag har presenterat en ny, billigare instegsversion av sin storsäljande suv på den amerikanska marknaden. Den nya modellen, som
Missa inte:
Äldre dricker allt mer alkohol: “Oroväckande”. News 55
Hur ska Sverige locka fler internationella talanger? Realtid
Prischock på Tesla: Model Y kan bli 167 500 kr dyrare. E55
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Exklusivt: Ikonisk motor i limiterad Cupra Formentor VZ5
En exklusiv specialmodell från cupra gör comeback i en begränsad upplaga om endast 4 000 fordon. Den har en ikonisk femcylindrig motor. Den här gången kommer den med förnyad design, ny teknik och behåller den ikoniska motorn som har gjort den till en symbol för prestanda och passion. Det handlar om en uppdaterad version av …
Kritik mot pensionsbolagen: "Missar en hel sektor"
"Trots att Sverige har världsledande forskning och många lovande bolag, får sektorn inte tillgång till samma långsiktiga kapital eller kompetensstöd." Den kritiken riktas mot pensionsbolag och andra svenska institutioner när det gäller engagemanget och framförallt investeringarna i svensk medtech-sektor. Läs även: 149 000 pensionssparare berörs: Fonder försvann – fick du brevet? – Dagens PS "Inom …
Miljardrullningen – svenska byggprojekt drar över budget
Ett nytt infrastrukturprojekt drar över budget och kostar skattebetalarna ytterligare pengar. Det är ingen ovanlig nyhet. Men varför? De senaste decenniernas största svenska infrastrukturprojekt har dragits med omfattande förseningar och dramatiskt ökade kostnader. Västlänken i Göteborg, Ostlänken, Slussenbygget och Förbifart Stockholm är exempel på satsningar där prislappen stigit långt över de ursprungliga kalkylerna. Men vad …
Vill ha 25 nya miljarder till satelliter
Europeiska satellitföretaget Iceye arbetar med att dra ihop 2,5 miljarder dollar till en ny satsning på försvarssatelliter. Den europeiska satellitstartupen Iceye undersöker möjligheterna att skaffa ny finansiering i storleksordningen 2,5 miljarder dollar, skriver Financial Times. Företaget tror på möjligheten i ett investeringsklimat där många vill kapitalisera på upprustningen av försvaren genom att stödja lovande försvarsföretag. …
Över 500 miljarder för att rädda ditt dricksvatten
Vill du ha rent dricksvatten även framöver? Då behövs investeringart på över 500 miljarder till 2040, enligt branschorganisationen Svenskt vatten. Kostnaderna för vatten och avlopp rusar i hela landet. I genomsnitt höjer landets kommuner VA-taxorna med 10,9 procent i år jämfört med 2024 enligt Nils Holgerssongruppen, som Dagens PS också rapporterat om. Underhållet eftersatt på …