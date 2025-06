Så mycket billigare bilsemester i år jämfört med 2022

Det är för tillfället billigare att tanka bensin i Sverige än i Polen. Det är allt färre länder i Europa som har lägre drivmedelspriser än oss. Danskarna får till exempel betala omkring 5 kronor mer – per liter.

Förutsatt att sommaren inte bjuder på några överraskningar i form av brutna vapenvilor eller kraftigt ökad efterfrågan på oljan ser det ut att bli den billigaste sommaren för bilister på många år.

Vi måste tillbaka hela vägen till pandemiåren för att hitta så låga priser på oljebaserade drivmedel.

Svenska bensinpriset, mätt i dollar, under 10 års tid. (Bild: TradingEconomics)

Så mycket billigare bilsemester

Innan vi går in på siffrorna kan det vara bra att understryka att en bilsemester förknippas med många fler kostnader än bara drivmedlet. Bilen slits och reparationer har blivit dyrare och maten ska inhandlas till ett betydligt högre pris än 2022, för att ta två exempel.

Men nu ska vi fokusera på det positiva, nämligen hur mycket billigare det har blivit att tanka. För uträkningarna kommer vi att utgå från bensinpriset, men dieselpriset har följt en snarlik utveckling under samma period.

Sommaren 2022 kostade en liter bensin i genomsnitt 20 kronor. I år ser vi ut att få priser på drygt 15 kronor. Det har alltså blivit 25 procent billigare att tanka.

Dels för att oljepriset har rasat, dels för att kronan har stärkts och dels för att reduktionsplikten och skatterna har sänkts. Resultatet?

Om du kör en bil som drar 0,7 liter bensin per mil sparar du ungefär 3 kronor och 50 öre per mil, eller 5 kronor per liter, jämfört med när du körde samma resa för tre år sen.

Österlen till Stockholm tur och retur kostar till exempel 500 kronor mindre i år jämfört med samma sträcka för tre år sen, räknat med bilen i exemplet ovan.