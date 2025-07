Så förvandlas Taycan och Cayenne med nya versioner

Vill du hantera din förmögenhet på ett så tryggt och personligt sätt som möjligt?Då är du inte ensam. Många väljer att bli Private Banking-kunder på sitt lokala bankkontor.”Det är en stor fördel för mina kunder att kunna komma in och diskutera sina ärenden öga mot öga”, säger Anton Rubertsson, Private Banker på Handelsbanken i Kalmar. …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

Cayenne Black Edition: Specifika designdetaljer

Cayenne Black Edition-modellerna kommer med ett Sport Design-paket, ett exteriörpaket, svarta backspeglar samt Porsches logotyp och modellnamnet baktill i blanksvart.

Inuti bilen framhävs interiörpaketet i borstad svart aluminium.

Taycan Black Edition, Cayenne Black Edition (Foto: Porsche)

Omfattande standardutrustning för båda modellerna

Utöver de unika Black Edition-detaljerna har Porsche lagt till en rad utrustningsdetaljer som standard för både Taycan Black Edition och Cayenne Black Edition. Detta inkluderar funktioner som Lane Change Assist (filbytesassistans), Surround View med Active Parking Support (aktiv parkeringsassistans) och 21-tumsfälgar med navkapslar som har Porsches vapen i färg.

Taycan-modellerna har HD-Matrix LED-strålkastare, medan Cayenne-modellerna har tonade varianter. En Porsche-logotyp med LED-belysning i dörrarna, komfortsportstolar fram (14-vägs med minnespaket) med Porsches vapen på nackstöden, samt ett ljudsystem från BOSE Surround Sound System är också standard.

Taycan Black Edition, Cayenne Black Edition (Foto: Porsche)

ANNONS

Taycan-modellerna har dessutom Electric Sport Sound och ett Black Edition-emblem på mittkonsolen. Förvaringspaket och läderinredning i svart ingår också.

Men det måste inte vara svart

Trots namnet Black Edition är svart exteriörfärg inte obligatorisk. Vid konfigurering av dessa specialmodeller kan kunder välja samtliga exteriörfärger i Shades-kategorin utan extra kostnad.

För Taycan finns till exempel färger som Jet Black Metallic, Volcano Grey Metallic, Dolomite Silver Metallic och Ice Grey Metallic.

Taycan Black Edition, Cayenne Black Edition (Foto: Porsche)

För Cayenne finns motsvarande palett med Quarzite Grey Metallic, Vanadium Grey Metallic, Dolomite Silver Metallic och Carrara White Metallic.

Det finns även möjlighet att välja färger från kategorierna Legends, Dreams och Contrasts, samt att använda anpassningsmöjligheterna genom programmen Paint to Sample och Paint to Sample Plus.

Även invändigt finns alternativ till det svarta temat, som läder i Slate Grey eller en tvåtonskombination.

Taycan Black Edition, Cayenne Black Edition (Foto: Porsche)

ANNONS

Individualisering med black edition-paket och Porsche exclusive manufaktur

Som tillval erbjuds ett utökat Black Edition-paket, som innehåller modelltexten “Black Edition” på framdörrarna, belysta instegslister samt ett nyckelfodral i läder med matchande modelltext.

Taycan Black Edition, Cayenne Black Edition (Foto: Porsche)

För ytterligare individualisering kan man använda Porsches program Porsche Exclusive Manufaktur.

Här kan flera interiörkomponenter skräddarsys efter kundens önskemål, såsom bilnycklar, vändbara bagagerumsmattor, golvmattor och lädermappar för instruktionsboken.

Taycan Black Edition, Cayenne Black Edition (Foto: Porsche)

Dessa skräddarsydda tillval markeras med en symbol i Porsche Car Configurator och kan visualiseras i realtid vid bilens konfiguration. Porsche Exclusive Manufaktur utför dessa detaljer med noggrannhet och hantverksskicklighet.

Missa inte:

ANNONS

Nu höjs din premiepension med 500 kronor – trots oro på börsen. News 55

Sjunker som en sten: Svensk ekonomi krymper igen. E55

Trump om EU:s förvandling: “Behandlar oss väldigt snällt”. Realtid