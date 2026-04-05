Rusning efter begagnade elbilar – bensinpriserna driver skiftet

De senaste veckorna har sökningarna efter begagnade elbilar ökat kraftigt.

På handelsplattformar syns en uppgång på mellan 50 och 60 procent, samtidigt som försäljningen accelererar tydligt.

Utvecklingen syns tydligt i statistiken.

Nya siffror visar att elbilar nu har gått om både diesel och hybrid på den svenska marknaden, ett historiskt trendbrott som få förutsåg för bara några år sedan.

Perfekt storm driver utvecklingen

Bakom uppgången finns flera faktorer som samverkar.

Höga bränslepriser, pressade elbilspriser och ett mer osäkert ekonomiskt läge gör att kalkylen snabbt förändras för bilköpare.

“Det är en perfekt storm för begagnade elbilar just nu”, säger fordonsanalytikern Marcin Stepman.

Under de tre första veckorna i mars ökade försäljningen av begagnade elbilar med 40 procent jämfört med samma period året innan.

ANNONS

Samtidigt har prisbilden förändrats.

Relativt nya elbilar, upp till fem år gamla, är nu ofta billigare än motsvarande bensin- och dieselbilar.

Utvecklingen bekräftas även av Kvdbil, som i sin marknadsrapport visar att efterfrågan på begagnade elbilar ökar snabbt i takt med stigande bränslepriser och förändrade köpbeteenden.