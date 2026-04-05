Efterfrågan på begagnade elbilar skjuter i höjden när drivmedelskostnaderna pressar hushållen.
Rusning efter begagnade elbilar – bensinpriserna driver skiftet
Den svenska bilmarknaden är mitt i ett tydligt skifte.
När bensin- och dieselpriserna stiger snabbt vänder sig allt fler bilköpare mot elbilar, särskilt på begagnatmarknaden.
De senaste veckorna har sökningarna efter begagnade elbilar ökat kraftigt.
På handelsplattformar syns en uppgång på mellan 50 och 60 procent, samtidigt som försäljningen accelererar tydligt.
Utvecklingen syns tydligt i statistiken.
Nya siffror visar att elbilar nu har gått om både diesel och hybrid på den svenska marknaden, ett historiskt trendbrott som få förutsåg för bara några år sedan.
Perfekt storm driver utvecklingen
Bakom uppgången finns flera faktorer som samverkar.
Höga bränslepriser, pressade elbilspriser och ett mer osäkert ekonomiskt läge gör att kalkylen snabbt förändras för bilköpare.
“Det är en perfekt storm för begagnade elbilar just nu”, säger fordonsanalytikern Marcin Stepman.
Under de tre första veckorna i mars ökade försäljningen av begagnade elbilar med 40 procent jämfört med samma period året innan.
Samtidigt har prisbilden förändrats.
Relativt nya elbilar, upp till fem år gamla, är nu ofta billigare än motsvarande bensin- och dieselbilar.
Utvecklingen bekräftas även av Kvdbil, som i sin marknadsrapport visar att efterfrågan på begagnade elbilar ökar snabbt i takt med stigande bränslepriser och förändrade köpbeteenden.
Elbilar säljs dubbelt så snabbt
Förändringen syns inte bara i intresset, utan också i hur snabbt affärerna genomförs.
“Säljtakten på elbilar är dubbelt så snabb nu jämfört med för en månad sedan”, säger Richard Åhlin på Carla.
Utvecklingen följer ett tydligt mönster.
När drivmedelspriserna stiger minskar intresset för fossildrivna bilar och fler söker sig till elalternativ.
Ekonomin avgör valet
För många hushåll handlar beslutet i första hand om ekonomi.
En elbil kan vara dyrare i inköp, men betydligt billigare i drift.
Enligt energiekonomen Claes Hemberg kan en elbil över tid kosta ungefär hälften så mycket som en bensinbil att köra.
Samtidigt finns osäkerheter.
Priserna på elbilar kan stiga om efterfrågan fortsätter öka, men ett växande utbud kan dämpa utvecklingen.
Ett skifte på väg
Flera experter pekar på att marknaden nu befinner sig i en brytpunkt.
Om bränslepriserna fortsätter upp kan omställningen gå snabbare än väntat.
För svenska bilköpare innebär det ett nytt läge.
Valet av drivlina handlar inte längre bara om miljö, utan i allt högre grad om plånboken.
Utvecklingen tyder på att elbilen håller på att gå från alternativ till norm.
Och det är inte tekniken som driver förändringen – utan ekonomin.
